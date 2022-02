Hamburg: Von der Elbphilharmonie in die Suite im Westin

Nur ein paar Stock­werke tren­nen die Kon­zert­be­su­cher der Elb­phil­har­mo­nie in Ham­burg von der zwei­stö­cki­gen „Mai­so­nette Suite” im Wes­tin Ho­tel. Es gibt wohl kaum ein er­fül­len­de­res Er­leb­nis, als nach ei­ner un­ver­gess­li­chen mu­si­ka­li­schen Ver­an­stal­tung den Abend in der zwei­stö­cki­gen Suite auf der 19. Etage aus­klin­gen zu las­sen.

Im Wes­tin Ham­burg sind im ers­ten Halb­jahr 2022 be­son­dere Ar­ran­ge­ments für eine Aus­wahl an gran­dio­sen Kon­zer­ten im Gro­ßen Saal buch­bar – vom Lon­don Sym­phony Or­ches­tra über das Mah­ler Cham­ber Or­ches­tra bis zu den Wie­ner Phil­har­mo­ni­kern.

Ein Auf­ent­halt im Wes­tin Ham­burg ist schon für sich spek­ta­ku­lär – ab­so­lut per­fekt und un­ver­gess­lich wird er mit ei­nem Kon­zert­be­such in der Elb­phil­har­mo­nie. Das Ar­ran­ge­ment be­inhal­tet ne­ben zwei Kon­zert­kar­ten in der Elb­phil­har­mo­nie auch eine Über­nach­tung in der 103 Qua­drat­me­ter gro­ßen Mai­so­nette-Suite.

Die un­tere Etage der zwei­stö­cki­gen Suite emp­fängt die Gäste in ei­nem groß­zü­gi­gen, äu­ßerst ge­müt­li­chen Wohn- und Ess­be­reich. Über die Treppe geht es auf die zweite Ebene, wo sie im be­rühm­ten „Hea­venly Bed” von Wes­tin in den Schlaf sin­ken.

In den Ar­ran­ge­ments ist auch ein drei­gän­gi­ges Menü für zwei Per­so­nen im Re­stau­rant Fang & Feld im his­to­ri­schen Kai­spei­cher in­klu­diert, in dem Re­gio­na­li­tät groß­ge­schrie­ben wird. Fri­scher Fisch aus der Nord­see trifft hier auf Ge­müse und Obst aus dem Al­ten Land – ei­ner Re­gion in der Nähe von Ham­burg. Und wer weiß, viel­leicht be­geg­net man ei­nem der Mu­si­ker des Vor­abends am nächs­ten Tag am Früh­stücks­buf­fet?

Konzerte mit Arrangement: Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker – 22. Fe­bruar 2022

Lon­don Sym­phony Or­ches­tra – 5. April 2022

Mah­ler Cham­ber Or­ches­tra – 21. April 2022

Royal Phil­har­mo­nic Or­ches­tra – 17. Mai 2022

Bos­ton Sym­phony Or­ches­tra – 21. Mai 2022

Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker – 6. Juni 2022

