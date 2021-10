Rooftop-Bar und Infinity-Pool: Split erhält ein Mövenpick-Hotel

Nach der Er­öff­nung des ers­ten MGal­lery Ho­tels in Split kommt die in­ter­na­tio­nale Ho­tel­gruppe Ac­cor nun auch mit der Marke „Mö­ven­pick” erst­mals in die kroa­ti­sche Ha­fen­stadt. Das Mö­ven­pick Split wird im Früh­jahr 2023 die ers­ten Gäste am be­rühm­ten Strand von Znjan emp­fan­gen.

Ne­ben 156 Zim­mern und Sui­ten mit Meer­blick wird das neue Mö­ven­pick un­ter an­de­rem über zwei Re­stau­rants, ein Spa-Cen­ter so­wie top­mo­derne Kon­fe­renz­ein­rich­tun­gen ver­fü­gen. Au­ßer­dem er­hält das Ho­tel 110 un­ter- und ober­ir­di­sche Park­plätze mit zahl­rei­chen La­de­sta­tio­nen für Elek­tro­au­tos.

Das Herz­stück des Mö­ven­pick Split be­fin­det sich auf dem Dach, denn hier war­ten ein Roof­top-Re­stau­rant, eine Lounge und ein In­fi­nity-Pool­deck. Mit die­ser Dal­ma­tien-Pre­miere soll das Ho­tel zu ei­nem Hot­spot für Gäste wer­den, die eine erst­klas­sige me­di­ter­rane Kü­che in ei­ner ent­spann­ten At­mo­sphäre ge­nie­ßen möch­ten.

Für die Ge­stal­tung des Mö­ven­pick Split zeich­net der preis­ge­krönte kroa­ti­sche Ar­chi­tekt Alan Ples­tina vom Ar­chi­tek­tur­büro Pul­sar Ar­hi­tek­tura ver­ant­wort­lich, der das mo­derne De­sign in en­ger Zu­sam­men­ar­beit mit dem De­sign & Tech­ni­cal Ser­vices Team von Ac­cor ent­wi­ckelt hat.

Ples­tina be­treute be­reits zahl­rei­che Pro­jekte in Kroa­tien – dar­un­ter den Arena Cen­tar Shop­ping Kom­plex und die Arena Cen­tar Sports Halle in Za­greb, die beide mit in­ter­na­tio­na­len De­sign­prei­sen aus­ge­zeich­net wur­den.

Die Dach­ter­rasse ent­warf das Team von Kris­tina Za­nic De­signs aus Du­bai, das sich bei den kräf­ti­gen Far­ben von den Son­nen­un­ter­gän­gen in Dal­ma­tien in­spi­rie­ren ließ und so den neuen „place to be“ für die kom­men­den Jahre in Split ge­schaf­fen hat.

Mö­ven­pick Ho­tels & Re­sorts wurde 1973 in der Schweiz ge­grün­det und ver­fügt über ein wach­sen­des An­ge­bot an mehr als 90 Ho­tels in 25 Län­dern. Sie sind da­für be­kannt, ein ge­ho­be­nes, ent­spann­tes und un­ge­zwun­ge­nes Gäs­te­er­leb­nis zu bie­ten.

Mö­ven­pick hat da­bei er­kannt, dass es die klei­nen Dinge sind, die ei­nen gro­ßen Un­ter­schied ma­chen – ob es die Scho­ko­la­den­stunde am Nach­mit­tag ist, die in­di­vi­dua­li­sierte Schlaf­tech­no­lo­gie oder die ge­sun­den Kin­der­me­nüs mit Spaß­fak­tor.

