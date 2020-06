Maslina Resort: Neues Luxushotel für die kroatische Insel Hvar

In der ma­le­ri­schen Bucht von Mas­li­nica auf der In­sel Hvar er­öff­net in die­sem Som­mer ein neues Lu­xus­ho­tel – di­rekt am Meer und nur we­nige Geh­mi­nu­ten von der 2.400 Jahre al­ten Ha­fen­stadt Stari Grad ent­fernt. Das Mas­lina Re­sort er­streckt sich über zwei Hektar üp­pi­gen Kie­fern­walds, ver­fügt aber über le­dig­lich 53 Un­ter­künfte. Ein ge­nauer Er­öff­nungs­ter­min steht lei­der noch nicht fest.

Das Fünf-Sterne-Re­sort hat sei­nen Na­men vom Oli­ven­baum (kroa­tisch: „mas­lina”), der seit Be­ginn der Zi­vi­li­sa­tion das Le­ben der Men­schen am Mit­tel­meer ge­prägt hat – und der Ein­klang mit der Na­tur steht auch im Mit­tel­punkt der Ho­tel-Phi­lo­so­phie, die sich mit „Mind­ful Lu­xury” am bes­ten zu­sam­men­fas­sen lässt. Des­halb ist das Mas­lina Re­sort nicht nur Mit­glied von Re­lais & Châ­teaux, son­dern auch als ers­tes kroa­ti­sches Ho­tel bei „Green Pearls” ge­lis­tet.

Die 53 Un­ter­künfte ver­tei­len sich auf 33 Zim­mer, 17 Sui­ten und drei Vil­len – alle mit atem­be­rau­ben­dem Meer­blick, ab­so­lu­ter Pri­vat­sphäre und höchs­tem Kom­fort. Die Ge­bäude fü­gen sich sanft in die Oli­ven­haine der Um­ge­bung ein. Die Aus­stat­tung der Zim­mer be­steht aus re­gio­na­len Ma­te­ria­lien wie Ter­ra­cotta, Holz, Stein und Kup­fer, die für ein war­mes und stil­vol­les Am­bi­ente sor­gen. In der Kü­che wird aus­schließ­lich Obst und Ge­müse aus bio­lo­gi­schem An­bau ver­wen­det – groß­teils so­gar aus dem ei­ge­nen Gar­ten.

Das „Pharo­ma­tiq Spa” mit fünf Be­hand­lungs­räu­men, Schön­heits­sa­lon und Fit­ness­cen­ter er­streckt sich über zwei Eta­gen. Dazu ge­hört auch ein Ther­mal­be­reich mit fin­ni­scher Sauna, Dampf­bad, Ha­mam und Tauch­be­cken. Die Kräu­ter und Öle der Pfle­ge­pro­dukte stam­men aus dem ho­tel­ei­ge­nen Bio-Strand­gar­ten und wer­den ei­gens für das „Garden-to-Skin”-Konzept des Spas her­ge­stellt.

Zwei Re­stau­rants, zwei Pools und ein Kie­sel­strand ma­chen das Mas­lina Re­sort kom­plett. Die In­sel Hvar ist als ein­zig­ar­ti­ges Se­gel­re­vier welt­weit be­kannt und bie­tet Tau­chern, Sur­fern, Ki­tern und Schnorch­lern ein un­ver­gleich­li­ches Was­ser­sport­pa­ra­dies. Zahl­rei­che Wan­der­wege la­den dazu ein, wun­der­schöne Strände und Buch­ten zu ent­de­cken und in lan­des­ty­pi­schen Ta­ver­nen die Spe­zia­li­tä­ten von Dal­ma­tien zu ge­nie­ßen.

