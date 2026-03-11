Historische Hotels in den USA: Glanz, Dramen und Geschichten

Man­che Ho­tels sind mehr als nur eine Un­ter­kunft – sie sind Zeit­zeu­gen, Schatz­kam­mern und Ge­schich­ten­er­zäh­ler zu­gleich. Ob epo­chale Ar­chi­tek­tur, his­to­ri­sche Wen­de­punkte oder Hol­ly­wood-Glanz: In die­sen au­ßer­ge­wöhn­li­chen his­to­ri­schen Ho­tels in den USA ver­schmel­zen Ver­gan­gen­heit und Ge­gen­wart.

Millennium Biltmore Hotel /​ Los Angeles

Mil­le­nium Bilt­more HOTEL (c) LA Mil­le­nium Bilt­more

Im Ok­to­ber 1923 er­öff­nete das Mill­en­nium Bilt­more Ho­tel in Down­town LA seine Pfor­ten und heißt so­mit schon seit über 100 Jah­ren Gäste will­kom­men. Es gilt als kul­tur­his­to­ri­sches Denk­mal und blickt auf eine be­wegte Ver­gan­gen­heit zu­rück. Seit den glor­rei­chen Ta­gen des al­ten Hol­ly­woods diente es als Aus­tra­gungs­ort der Aca­demy Awards so­wie un­zäh­lige Male als Film­ku­lisse.

Die Prä­si­den­ten­suite be­her­bergte sechs US-Prä­si­den­ten, Mit­glie­der von Kö­nigs­häu­sern und den be­rühmt-be­rüch­tig­ten Al Ca­pone. In der Suite be­fin­det sich noch heute eine Ver­tie­fung, in der wäh­rend der Pro­hi­bi­tion heim­lich Al­ko­hol ver­steckt wurde. In die­ser Zeit ver­wan­delte sich auch der „Gold Room” des Mil­le­nium Bilt­more in eine Flüs­ter­kneipe mit ver­steck­ter Tür, durch die Fei­ernde der Po­li­zei ent­kom­men konn­ten.

Ein wei­te­res his­to­ri­sches Er­eig­nis fand 1960 in der Lobby statt, wo J.F. Ken­nedy für das Amt des US-Prä­si­den­ten no­mi­niert wurde. Da­mit die Grande Dame der Ho­tels in Los An­ge­les zu ih­rem 100. Ge­burts­tag in neuem Glanz er­strahlt, wur­den die ori­gi­na­len Fres­ken­de­cken re­stau­riert, Fens­ter und Ein­bau­ten er­neu­ert und der Ho­tel­ein­gang an sei­nen ur­sprüng­li­chen Stand­ort in der Olive Street zu­rück­ver­setzt.

Geiser Grand Hotel /​ Oregon

Gei­ser Grand Ho­tel (c) Joni Ka­bana

Einst galt Baker City im öst­li­chen Teil des US-Bun­des­staa­tes Ore­gon als Haupt­stadt des Nord­wes­tens. Mit dem An­schluss an die Ore­gon Short Line Rail­road im Jahre 1884 wurde die Stadt zu ei­nem der wich­tigs­ten Han­dels­zen­tren zwi­schen Port­land und Salt Lake City. 1889 er­öff­nete hier der Schwei­zer Ein­wan­de­rer John Gei­ser das Gei­ser Grand Ho­tel.

Mit sei­nen Kris­tall­lüs­tern, der be­ein­dru­cken­den Bunt­glas­de­cke in der Lobby und den kunst­voll ge­schnitz­ten Säu­len aus Ma­ha­go­ni­holz ist das his­to­ri­sche Ho­tel auch heute noch eine Au­gen­weide und scheint aus der Zeit ge­fal­len. Der Na­tio­nal Trust for His­to­ric Pre­ser­va­tion – eine Non-Pro­fit-Or­ga­ni­sa­tion, die sich für die Denk­mal­pflege in den USA ein­setzt – wür­digte das Gei­ser Grand Ho­tel mit dem Eh­ren­preis für her­aus­ra­gende Leis­tun­gen in der Denk­mal­pflege.

Hotel Emma /​ San Antonio

Ho­tel Emma (c) Ni­cole Fran­zen

Das lu­xu­riöse Ho­tel Emma ist nach Emma Koeh­ler be­nannt – der Ehe­frau des deut­schen Bier­brau­ers Otto Koeh­ler, der um die Jahr­hun­dert­wende in San An­to­nio in Te­xas ein Braue­rei-Im­pe­rium auf­ge­baut hatte. Im Jahr 1914 wurde Emma plötz­lich Witwe, nach­dem Otto von ei­ner Kran­ken­schwes­ter er­schos­sen wurde, die Ge­rüch­ten zu­folge ein Ver­hält­nis mit ihm ge­habt ha­ben soll.

Die Ver­ant­wor­tung für die Pearl Bre­wing Com­pany fiel auf Emma, die das Erbe mit be­mer­kens­wer­ter Stärke durch die Tur­bu­len­zen des Ers­ten Welt­kriegs und der Zeit der De­pres­sion führte. Be­son­ders be­ein­dru­ckend war ihr Er­folg, das Un­ter­neh­men wäh­rend der Pro­hi­bi­tion am Le­ben zu hal­ten, in­dem sie es auf Mol­ke­rei­pro­dukte um­stellte.

Die Braue­rei wurde schließ­lich 2001 – fast 60 Jahre nach Em­mas Tod – ge­schlos­sen und 2015 in ein Ho­tel um­ge­wan­delt. Heute ver­fügt das Haus über 146 Zim­mer, sie­ben Dach­ge­schoß-Sui­ten und ei­nen ein­zig­ar­ti­gen ar­chi­tek­to­ni­schen Stil, der die Gäste an die rei­che Braue­rei­ge­schichte des Ge­bäu­des er­in­nert. 2024 zeich­nete Tri­p­ad­vi­sor die Her­berge mit dem „Traveler’s Choice Award” als ei­nes der bes­ten Ho­tels in den USA aus und setzte sie auf den fünf­ten Platz.

Old Faithful Inn /​ Wyoming

Old Faithful Inn (c) Yel­low­stone Na­tio­nal Park /​ Old Faithful Inn

Für die Be­su­cher des Yel­low­stone Na­tio­nal­park im Nord­wes­ten Wyo­mings gab es schon Ende des 19. Jahr­hun­derts ei­nige Un­ter­künfte. So ist das Old Faithful Inn nicht das äl­teste Ho­tel im Park, aber si­cher das spek­ta­ku­lärste. 1904 wurde es – fi­nan­ziert durch die Nor­t­hern Pa­ci­fic Rail­road – haupt­säch­lich aus Stein und Holz er­baut. Er­dacht hat den Stil, der spä­ter als „Par­kitech­ture“ be­rühmt wer­den sollte, der Ar­chi­tekt Ro­bert Rea­mer.

Noch heute ver­set­zen die sechs kunst­voll ver­schach­tel­ten Ga­le­rien aus Lodge­pole Pine rund um den mas­si­ven Ka­min in der Lobby die Be­su­cher in Stau­nen. Kleine Fens­ter sor­gen für den glei­chen Ef­fekt wie Licht­strah­len, die durch Baum­wip­fel fal­len. Seit 1973 ist das Old Faithful Inn im Na­tio­nal Re­gis­ter of His­to­ric Places ein­ge­tra­gen, 1987 wurde ihm au­ßer­dem der Sta­tus ei­nes „Na­tio­nal His­to­ric Land­marks” zu­er­kannt.

Zwei zu­sätz­li­che Ho­tel­flü­gel ent­stan­den 1919 und 1927, in den 1930er-Jah­ren ka­men wei­tere Räum­lich­kei­ten dazu. Bis heute sind die Zim­mer aber sehr ein­fach ge­blie­ben: We­der Kli­ma­an­lage noch Te­le­fon, Fern­se­hen oder In­ter­net len­ken die Gäste von der Schön­heit der Na­tur rund­herum ab.

Lake McDonald Lodge /​ Montana

Lake Mc­Do­nald LODGE (c) Gla­cier NATIONAL PARK

1910 wurde der Gla­cier Na­tio­nal Park in Mon­tana ge­grün­det und die üp­pige, al­pine Land­schaft zog schnell erste Tou­ris­ten an. Der kühn for­mu­lierte Slo­gan “Schweiz Nord­ame­ri­kas” zeigte sich vor al­lem in der Ar­chi­tek­tur der Un­ter­künfte. Die meis­ten Ge­bäude wur­den auf Be­trei­ben der Great Nor­t­hern Rail­way er­rich­tet, doch ei­nige un­ter­neh­me­ri­sche Pio­niere er­öff­ne­ten ihre ei­ge­nen Ho­tels.

Der Grund­stück-Spe­ku­lant John E. Le­wis plante da­bei ein Haus, das weit lu­xu­riö­ser sein sollte als al­les, was die Great Nor­t­hern Rail­way ge­schaf­fen hatte. Da­für wählte er eine ru­hige Stelle am Ufer des Lake Mc­Do­nald und ließ sich vom Stil der Schwei­zer Cha­let-Re­nais­sance-Ar­chi­tek­tur in­spi­rie­ren. Im In­ne­ren be­ein­druckt vor al­lem das Haupt­foyer mit mehr­stö­cki­gen Ga­le­rien und ge­schnitz­ten Holz­pfos­ten.

1957 und ein paar Re­no­vie­run­gen spä­ter wurde das Ho­tel in Lake Mc­Do­nald Lodge um­be­nannt. Heute bie­tet es 82 Gäs­te­zim­mer, die sich auf das drei­ge­schos­sige Haupt­ge­bäude, eine Reihe von Hüt­ten, Sny­der Hall und das ex­qui­site Cobb House ver­tei­len. Alle Zim­mer sind rus­ti­kal, aber kom­for­ta­bel ein­ge­rich­tet. Das Cobb House ver­fügt über drei Sui­ten. Sny­der Hall – ein um­ge­bau­tes his­to­ri­sches Stu­den­ten­heim – bie­tet acht Zim­mer im Hos­tel-Stil.

The Breakers /​ Palm Beach

The Brea­k­ers (c) The Brea­k­ers Palm Beach

Seit sei­ner Er­öff­nung im Jahr 1896 zählt The Brea­k­ers Palm Beach zu den be­kann­tes­ten und be­ein­dru­ckends­ten Ho­tels der Welt. Di­rekt an der At­lan­tik­küste Flo­ri­das ge­le­gen, ver­bin­det das Lu­xus­re­sort den Glanz ver­gan­ge­ner Zei­ten mit mo­der­nem Kom­fort. Henry M. Flag­ler, der als Be­grün­der des Tou­ris­mus in Flo­rida gilt, er­öff­nete es als sein zwei­tes Grand Ho­tel in der Re­gion. Da­mit ver­folgte er die Vi­sion, Flo­rida zu ei­nem erst­klas­si­gen Ur­laubs­ziel für wohl­ha­bende Ame­ri­ka­ner aus dem Nor­den zu ma­chen.

Zu Be­ginn zog die Re­gion nicht nur Er­ho­lungs­su­chende an, son­dern auch Men­schen, die das milde Klima aus ge­sund­heit­li­chen Grün­den schätz­ten – dar­un­ter Flag­lers erste Frau, die an chro­ni­schen Krank­hei­ten litt. The Palm Be­a­ches wur­den so zu ei­nem Sehn­suchts­ort der Rei­chen und Schö­nen – ein Ruf, den sie bis heute be­wahrt ha­ben. Auf rund 60 Hektar er­war­ten Gäste eine per­fekte Mi­schung aus his­to­ri­scher Pracht, traum­haf­ter Strand­lage und erst­klas­si­gen An­nehm­lich­kei­ten.

Trotz der Brände von 1903 und 1925 ist der Charme des Hau­ses un­ver­wüst­lich – ge­prägt von ei­ner rei­chen Tra­di­tion und der Vi­sion der Grün­der­fa­mi­lie, die bis heute spür­bar ist. The Brea­k­ers bie­tet un­ver­wech­sel­bare Gast­freund­schaft, erst­klas­sige Ku­li­na­rik und viel­fäl­tige Frei­zeit­mög­lich­kei­ten – ideal für lu­xu­riöse Fa­mi­li­en­ur­laube oder ein un­ver­gess­li­ches Wo­chen­ende im Glanz der al­ten Tage.

The Stanley Hotel /​ Colorado

Stan­ley Ho­tel (c) The Stan­ley Ho­tel

Seit 1909 heißt das The Stan­ley Ho­tel im Es­tes Park in Co­lo­rado seine Gäste will­kom­men. Einst war das Tal ein wil­des, kar­ges Land, durch das die in­di­ge­nen Stämme der Ute und Ara­paho zo­gen. 1903 ent­deckte es Free­lan Os­car Stan­ley für sich – sei­nes Zei­chens Un­ter­neh­mer, Ho­te­lier, Ar­chi­tekt und Er­fin­der des dampf­be­trie­be­nen Au­to­mo­bils „Yan­kee“. Ernst­haft er­krankt, fand er hier Ge­ne­sung und be­schloss, an Ort und Stelle ein Grand Ho­tel zu bauen.

Als das no­ble Haus im Jahr 1909 er­öff­nete, hätte er sich si­cher nicht im Traum vor­stel­len kön­nen, zu welch Ruhm es noch ge­lan­gen würde. Glanz und Gla­mour schwan­den und als der Au­tor Ste­phen King in den 1970er-Jah­ren in dem zu­neh­mend ma­ro­die­ren­den Ho­tel für eine alp­traum­er­füllte Nacht ein­checkte, war die Grund­idee für sein Gru­sel­werk „The Shi­ning“ ge­bo­ren.

Der spä­ter von Stan­ley Ku­brick ver­filmte Kult­klas­si­ker lockt seit­her Hor­ror-Fans in das stil­voll re­no­vierte Haus. Wäh­rend im Film tat­säch­lich ein an­de­res Ho­tel – die Tim­ber­line Lodge in Ore­gon – als Dreh­ort diente, un­ter­hält das Stan­ley Ho­tel als das Ori­gi­nal seine Gäste mit der pas­sen­den Gru­sel­tour. Wer das In­nere des Hau­ses er­kun­det, dem sei aber auch ein Blick nach drau­ßen emp­foh­len, denn die Ro­cky Moun­ta­ins lie­gen di­rekt vor der Tür.

The Beekman Arms /​ New York

Beek­man Arms (c) Dutch­ess Tou­rism, Inc

Im Her­zen des Hud­son Val­ley in Rhi­ne­beck im Staat New York liegt das Beek­man Arms and Del­a­ma­ter Inn – ei­nes der äl­tes­ten durch­gän­gig be­trie­be­nen Ho­tels in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten. 1766 öff­nete es erst­mals seine Tü­ren für Gäste, zu de­nen im Laufe der Jahre auch Ma­ry­lin Mon­roe und Mi­ley Cy­rus ge­hör­ten.

Das Ho­tel blickt auf eine be­wegte Ge­schichte zu­rück. Es war Schau­platz der ame­ri­ka­ni­schen Re­vo­lu­tion, diente als Übungs­platz der Kon­ti­nen­tal­ar­mee und bot Stadt­be­woh­nern eine Zu­fluchts­stätte in un­si­che­ren Zei­ten. Ge­orge Wa­shing­ton, Philip Schuy­ler, Be­ne­dict Ar­nold und der im gleich­na­mi­gen Mu­si­cal ver­ewigte erste Fi­nanz­mi­nis­ter Alex­an­der Ha­mil­ton schlie­fen, aßen, tran­ken und strit­ten hier.

Im Juli 1804 tö­tete der da­ma­lige Vi­ze­prä­si­dent Aa­ron Burr Alex­an­der Ha­mil­ton in ei­nem Du­ell we­gen ei­nes Streits, der in der Bo­gar­dus Ta­vern be­gon­nen hatte, wie das Inn zu dem Zeit­punkt hieß. Im Laufe der Zeit diente das Ho­tel schließ­lich auch als Ku­lisse für Filme und Se­rien – dar­un­ter „The Ame­ri­can Pre­si­dent“, „Der Duft der Frauen”, „Der Mann mit der Ei­ser­nen Maske“ und „Mad Men“.

Parry Lodge /​ Utah

Parry Lodge (c) Kane County Of­fice of Tou­rism

Die Parry Lodge in Kanab steht ex­em­pla­risch für Utahs ein­zig­ar­tige Film­ge­schichte. In der Un­ter­kunft lo­gier­ten seit 1924 un­ter an­de­rem John Wayne, Gre­gory Peck und Clint East­wood. Es heißt so­gar, Frank Si­na­tra habe den Pool um­bauen las­sen.

Heute lädt das Ho­tel seine Gäste auf eine Zeit­reise ein. Ar­te­fakte und Fo­tos er­in­nern an das frühe Hol­ly­wood. Wer noch wei­ter in die Film­ge­schichte der Ge­gend ein­tau­chen möchte, sollte un­be­dingt auch den Dreh­ort der Wes­tern­se­rie „Guns­moke” und das Little Hol­ly­wood Film Mu­seum in Kanab mit al­ten Film­sets und span­nen­den Ex­po­na­ten be­su­chen. Spä­tes­tens dann wird je­der ver­ste­hen, warum Kanab zu Recht auch als „Little Hol­ly­wood“ be­kannt ist.

Bis heute ver­wei­len hier Stars und mit et­was Glück trifft man sie auf der Main Street oder im Re­stau­rant. Dar­über hin­aus ist Kanab idea­ler Aus­gangs­punkt zur Er­kun­dung ma­le­ri­scher Na­tur­schau­plätze, wie etwa Sand Ca­ves, Great Cham­ber, die Na­tio­nal­parks Zion und Bryce Can­yon, Toads­tools, Pee­ka­boo Slot Can­yon, Co­ral Pink Sand Dunes State Park, Bucks­kin Gulch, Lake Powell so­wie be­liebte Land­schaf­ten im Nach­bar­staat Ari­zona.

Palmer House Hotel /​ Chicago

Pal­mer House /​ Lobby (c) Hil­ton

Zu ge­schicht­li­chen Er­eig­nis­sen mit welt­wei­ter Wir­kung zäh­len auch Neu­erfin­dun­gen für die Spei­se­karte. Wer „Brow­nie“ hört, spürt schon den but­t­rig-wei­chen Scho­ko­ge­nuss am Gau­men, der ohne Um­wege Glücks­si­gnale an das Ge­hirn sen­det. Er­fun­den wurde er aber in Down­town Chi­cago – im Pal­mer House Ho­tel.

Die So­ciety-Dame Ber­tha Pal­mer er­hielt das Lu­xus­ho­tel einst von ih­rem Gat­ten zur Hoch­zeit ge­schenkt. In­spi­riert durch ihre Be­kannt­schaft mit Claude Mo­net, ließ sie sein In­ne­res nach dem gro­ßen Feuer von Chi­cago, von dem auch das Haus nicht ver­schont blieb, in fran­zö­si­schem Stil aus­schmü­cken und schuf die größte im­pres­sio­nis­ti­sche Kunst­samm­lung au­ßer­halb Frank­reichs.

Meis­ter­werke von Tiffany’s und far­ben­frohe Fres­ken brach­ten die Räume zum Leuch­ten. Vor die­ser Ku­lisse fand die hohe Ge­sell­schaft zu­sam­men. Als 1898 in Chi­cago die Welt­aus­stel­lung statt­fand, hatte Ber­tha eine Bitte an ei­nen Kon­di­tor im Ho­tel: Er möge eine ku­chen­ar­tige Süß­speise ent­wer­fen – pas­send für die Lunch­pa­kete der Da­men, die die Aus­stel­lung be­such­ten. Der Brow­nie war ge­ba­cken. Noch heute wird er nach dem­sel­ben Re­zept dort kre­denzt – nach wie vor in be­ein­dru­cken­dem Am­bi­ente.

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.