Historische Hotels in den USA: Glanz, Dramen und Geschichten

Manche Hotels sind mehr als nur eine Unterkunft – sie sind Zeitzeugen, Schatzkammern und Geschichtenerzähler zugleich. Ob epochale Architektur, historische Wendepunkte oder Hollywood-Glanz: In diesen außergewöhnlichen historischen Hotels in den USA verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart.
Millennium Biltmore Hotel / Los Angeles
Im Oktober 1923 eröffnete das Millennium Biltmore Hotel in Downtown LA seine Pforten und heißt somit schon seit über 100 Jahren Gäste willkommen. Es gilt als kulturhistorisches Denkmal und blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Seit den glorreichen Tagen des alten Hollywoods diente es als Austragungsort der Academy Awards sowie unzählige Male als Filmkulisse.
Die Präsidentensuite beherbergte sechs US-Präsidenten, Mitglieder von Königshäusern und den berühmt-berüchtigten Al Capone. In der Suite befindet sich noch heute eine Vertiefung, in der während der Prohibition heimlich Alkohol versteckt wurde. In dieser Zeit verwandelte sich auch der „Gold Room” des Millenium Biltmore in eine Flüsterkneipe mit versteckter Tür, durch die Feiernde der Polizei entkommen konnten.
Ein weiteres historisches Ereignis fand 1960 in der Lobby statt, wo J.F. Kennedy für das Amt des US-Präsidenten nominiert wurde. Damit die Grande Dame der Hotels in Los Angeles zu ihrem 100. Geburtstag in neuem Glanz erstrahlt, wurden die originalen Freskendecken restauriert, Fenster und Einbauten erneuert und der Hoteleingang an seinen ursprünglichen Standort in der Olive Street zurückversetzt.
Geiser Grand Hotel / Oregon
Einst galt Baker City im östlichen Teil des US-Bundesstaates Oregon als Hauptstadt des Nordwestens. Mit dem Anschluss an die Oregon Short Line Railroad im Jahre 1884 wurde die Stadt zu einem der wichtigsten Handelszentren zwischen Portland und Salt Lake City. 1889 eröffnete hier der Schweizer Einwanderer John Geiser das Geiser Grand Hotel.
Mit seinen Kristalllüstern, der beeindruckenden Buntglasdecke in der Lobby und den kunstvoll geschnitzten Säulen aus Mahagoniholz ist das historische Hotel auch heute noch eine Augenweide und scheint aus der Zeit gefallen. Der National Trust for Historic Preservation – eine Non-Profit-Organisation, die sich für die Denkmalpflege in den USA einsetzt – würdigte das Geiser Grand Hotel mit dem Ehrenpreis für herausragende Leistungen in der Denkmalpflege.
Hotel Emma / San Antonio
Das luxuriöse Hotel Emma ist nach Emma Koehler benannt – der Ehefrau des deutschen Bierbrauers Otto Koehler, der um die Jahrhundertwende in San Antonio in Texas ein Brauerei-Imperium aufgebaut hatte. Im Jahr 1914 wurde Emma plötzlich Witwe, nachdem Otto von einer Krankenschwester erschossen wurde, die Gerüchten zufolge ein Verhältnis mit ihm gehabt haben soll.
Die Verantwortung für die Pearl Brewing Company fiel auf Emma, die das Erbe mit bemerkenswerter Stärke durch die Turbulenzen des Ersten Weltkriegs und der Zeit der Depression führte. Besonders beeindruckend war ihr Erfolg, das Unternehmen während der Prohibition am Leben zu halten, indem sie es auf Molkereiprodukte umstellte.
Die Brauerei wurde schließlich 2001 – fast 60 Jahre nach Emmas Tod – geschlossen und 2015 in ein Hotel umgewandelt. Heute verfügt das Haus über 146 Zimmer, sieben Dachgeschoß-Suiten und einen einzigartigen architektonischen Stil, der die Gäste an die reiche Brauereigeschichte des Gebäudes erinnert. 2024 zeichnete Tripadvisor die Herberge mit dem „Traveler’s Choice Award” als eines der besten Hotels in den USA aus und setzte sie auf den fünften Platz.
Old Faithful Inn / Wyoming
Für die Besucher des Yellowstone Nationalpark im Nordwesten Wyomings gab es schon Ende des 19. Jahrhunderts einige Unterkünfte. So ist das Old Faithful Inn nicht das älteste Hotel im Park, aber sicher das spektakulärste. 1904 wurde es – finanziert durch die Northern Pacific Railroad – hauptsächlich aus Stein und Holz erbaut. Erdacht hat den Stil, der später als „Parkitechture“ berühmt werden sollte, der Architekt Robert Reamer.
Noch heute versetzen die sechs kunstvoll verschachtelten Galerien aus Lodgepole Pine rund um den massiven Kamin in der Lobby die Besucher in Staunen. Kleine Fenster sorgen für den gleichen Effekt wie Lichtstrahlen, die durch Baumwipfel fallen. Seit 1973 ist das Old Faithful Inn im National Register of Historic Places eingetragen, 1987 wurde ihm außerdem der Status eines „National Historic Landmarks” zuerkannt.
Zwei zusätzliche Hotelflügel entstanden 1919 und 1927, in den 1930er-Jahren kamen weitere Räumlichkeiten dazu. Bis heute sind die Zimmer aber sehr einfach geblieben: Weder Klimaanlage noch Telefon, Fernsehen oder Internet lenken die Gäste von der Schönheit der Natur rundherum ab.
Lake McDonald Lodge / Montana
1910 wurde der Glacier National Park in Montana gegründet und die üppige, alpine Landschaft zog schnell erste Touristen an. Der kühn formulierte Slogan “Schweiz Nordamerikas” zeigte sich vor allem in der Architektur der Unterkünfte. Die meisten Gebäude wurden auf Betreiben der Great Northern Railway errichtet, doch einige unternehmerische Pioniere eröffneten ihre eigenen Hotels.
Der Grundstück-Spekulant John E. Lewis plante dabei ein Haus, das weit luxuriöser sein sollte als alles, was die Great Northern Railway geschaffen hatte. Dafür wählte er eine ruhige Stelle am Ufer des Lake McDonald und ließ sich vom Stil der Schweizer Chalet-Renaissance-Architektur inspirieren. Im Inneren beeindruckt vor allem das Hauptfoyer mit mehrstöckigen Galerien und geschnitzten Holzpfosten.
1957 und ein paar Renovierungen später wurde das Hotel in Lake McDonald Lodge umbenannt. Heute bietet es 82 Gästezimmer, die sich auf das dreigeschossige Hauptgebäude, eine Reihe von Hütten, Snyder Hall und das exquisite Cobb House verteilen. Alle Zimmer sind rustikal, aber komfortabel eingerichtet. Das Cobb House verfügt über drei Suiten. Snyder Hall – ein umgebautes historisches Studentenheim – bietet acht Zimmer im Hostel-Stil.
The Breakers / Palm Beach
Seit seiner Eröffnung im Jahr 1896 zählt The Breakers Palm Beach zu den bekanntesten und beeindruckendsten Hotels der Welt. Direkt an der Atlantikküste Floridas gelegen, verbindet das Luxusresort den Glanz vergangener Zeiten mit modernem Komfort. Henry M. Flagler, der als Begründer des Tourismus in Florida gilt, eröffnete es als sein zweites Grand Hotel in der Region. Damit verfolgte er die Vision, Florida zu einem erstklassigen Urlaubsziel für wohlhabende Amerikaner aus dem Norden zu machen.
Zu Beginn zog die Region nicht nur Erholungssuchende an, sondern auch Menschen, die das milde Klima aus gesundheitlichen Gründen schätzten – darunter Flaglers erste Frau, die an chronischen Krankheiten litt. The Palm Beaches wurden so zu einem Sehnsuchtsort der Reichen und Schönen – ein Ruf, den sie bis heute bewahrt haben. Auf rund 60 Hektar erwarten Gäste eine perfekte Mischung aus historischer Pracht, traumhafter Strandlage und erstklassigen Annehmlichkeiten.
Trotz der Brände von 1903 und 1925 ist der Charme des Hauses unverwüstlich – geprägt von einer reichen Tradition und der Vision der Gründerfamilie, die bis heute spürbar ist. The Breakers bietet unverwechselbare Gastfreundschaft, erstklassige Kulinarik und vielfältige Freizeitmöglichkeiten – ideal für luxuriöse Familienurlaube oder ein unvergessliches Wochenende im Glanz der alten Tage.
The Stanley Hotel / Colorado
Seit 1909 heißt das The Stanley Hotel im Estes Park in Colorado seine Gäste willkommen. Einst war das Tal ein wildes, karges Land, durch das die indigenen Stämme der Ute und Arapaho zogen. 1903 entdeckte es Freelan Oscar Stanley für sich – seines Zeichens Unternehmer, Hotelier, Architekt und Erfinder des dampfbetriebenen Automobils „Yankee“. Ernsthaft erkrankt, fand er hier Genesung und beschloss, an Ort und Stelle ein Grand Hotel zu bauen.
Als das noble Haus im Jahr 1909 eröffnete, hätte er sich sicher nicht im Traum vorstellen können, zu welch Ruhm es noch gelangen würde. Glanz und Glamour schwanden und als der Autor Stephen King in den 1970er-Jahren in dem zunehmend marodierenden Hotel für eine alptraumerfüllte Nacht eincheckte, war die Grundidee für sein Gruselwerk „The Shining“ geboren.
Der später von Stanley Kubrick verfilmte Kultklassiker lockt seither Horror-Fans in das stilvoll renovierte Haus. Während im Film tatsächlich ein anderes Hotel – die Timberline Lodge in Oregon – als Drehort diente, unterhält das Stanley Hotel als das Original seine Gäste mit der passenden Gruseltour. Wer das Innere des Hauses erkundet, dem sei aber auch ein Blick nach draußen empfohlen, denn die Rocky Mountains liegen direkt vor der Tür.
The Beekman Arms / New York
Im Herzen des Hudson Valley in Rhinebeck im Staat New York liegt das Beekman Arms and Delamater Inn – eines der ältesten durchgängig betriebenen Hotels in den Vereinigten Staaten. 1766 öffnete es erstmals seine Türen für Gäste, zu denen im Laufe der Jahre auch Marylin Monroe und Miley Cyrus gehörten.
Das Hotel blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Es war Schauplatz der amerikanischen Revolution, diente als Übungsplatz der Kontinentalarmee und bot Stadtbewohnern eine Zufluchtsstätte in unsicheren Zeiten. George Washington, Philip Schuyler, Benedict Arnold und der im gleichnamigen Musical verewigte erste Finanzminister Alexander Hamilton schliefen, aßen, tranken und stritten hier.
Im Juli 1804 tötete der damalige Vizepräsident Aaron Burr Alexander Hamilton in einem Duell wegen eines Streits, der in der Bogardus Tavern begonnen hatte, wie das Inn zu dem Zeitpunkt hieß. Im Laufe der Zeit diente das Hotel schließlich auch als Kulisse für Filme und Serien – darunter „The American President“, „Der Duft der Frauen”, „Der Mann mit der Eisernen Maske“ und „Mad Men“.
Parry Lodge / Utah
Die Parry Lodge in Kanab steht exemplarisch für Utahs einzigartige Filmgeschichte. In der Unterkunft logierten seit 1924 unter anderem John Wayne, Gregory Peck und Clint Eastwood. Es heißt sogar, Frank Sinatra habe den Pool umbauen lassen.
Heute lädt das Hotel seine Gäste auf eine Zeitreise ein. Artefakte und Fotos erinnern an das frühe Hollywood. Wer noch weiter in die Filmgeschichte der Gegend eintauchen möchte, sollte unbedingt auch den Drehort der Westernserie „Gunsmoke” und das Little Hollywood Film Museum in Kanab mit alten Filmsets und spannenden Exponaten besuchen. Spätestens dann wird jeder verstehen, warum Kanab zu Recht auch als „Little Hollywood“ bekannt ist.
Bis heute verweilen hier Stars und mit etwas Glück trifft man sie auf der Main Street oder im Restaurant. Darüber hinaus ist Kanab idealer Ausgangspunkt zur Erkundung malerischer Naturschauplätze, wie etwa Sand Caves, Great Chamber, die Nationalparks Zion und Bryce Canyon, Toadstools, Peekaboo Slot Canyon, Coral Pink Sand Dunes State Park, Buckskin Gulch, Lake Powell sowie beliebte Landschaften im Nachbarstaat Arizona.
Palmer House Hotel / Chicago
Zu geschichtlichen Ereignissen mit weltweiter Wirkung zählen auch Neuerfindungen für die Speisekarte. Wer „Brownie“ hört, spürt schon den buttrig-weichen Schokogenuss am Gaumen, der ohne Umwege Glückssignale an das Gehirn sendet. Erfunden wurde er aber in Downtown Chicago – im Palmer House Hotel.
Die Society-Dame Bertha Palmer erhielt das Luxushotel einst von ihrem Gatten zur Hochzeit geschenkt. Inspiriert durch ihre Bekanntschaft mit Claude Monet, ließ sie sein Inneres nach dem großen Feuer von Chicago, von dem auch das Haus nicht verschont blieb, in französischem Stil ausschmücken und schuf die größte impressionistische Kunstsammlung außerhalb Frankreichs.
Meisterwerke von Tiffany’s und farbenfrohe Fresken brachten die Räume zum Leuchten. Vor dieser Kulisse fand die hohe Gesellschaft zusammen. Als 1898 in Chicago die Weltausstellung stattfand, hatte Bertha eine Bitte an einen Konditor im Hotel: Er möge eine kuchenartige Süßspeise entwerfen – passend für die Lunchpakete der Damen, die die Ausstellung besuchten. Der Brownie war gebacken. Noch heute wird er nach demselben Rezept dort kredenzt – nach wie vor in beeindruckendem Ambiente.
