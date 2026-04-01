Bay Bridge leuchtet wieder über der Bucht von San Francisco

Drei Jahre muss­ten Ein­hei­mi­sche und Be­su­cher auf die­sen Mo­ment war­ten: Jetzt er­hel­len die Bay Lights auf der be­rühm­ten San Fran­cisco-Oak­land Bay Bridge bei Dun­kel­heit wie­der die Bucht von San Fran­cisco. Mit der voll­stän­di­gen In­be­trieb­nahme kehrt ein be­lieb­tes Kunst­werk in die ka­li­for­ni­sche Me­tro­pole zu­rück.

Die ge­mein­nüt­zige Or­ga­ni­sa­tion Il­lu­mi­nate, die hin­ter dem Kunst­pro­jekt steht, hat in den ver­gan­ge­nen Jah­ren rund elf Mil­lio­nen US-Dol­lar an Spen­den ge­sam­melt, um die In­stal­la­ti­ons­ar­bei­ten an der Brü­cke zu er­mög­li­chen. Nach der um­fang­rei­chen Mo­der­ni­sie­rung leuch­ten nun mehr als 48.000 LEDs – und da­mit dop­pelt so viele LED-Di­oden wie bei der ur­sprüng­li­chen In­stal­la­tion, die 2013 erst­mals als tem­po­rä­res, auf zwei Jahre an­ge­leg­tes Kunst­pro­jekt durch den be­kann­ten ame­ri­ka­ni­schen Licht­künst­ler Leo Vill­areal rea­li­siert wurde.

Durch die er­höhte An­zahl an LEDs ist das Licht­kunst­werk künf­tig von noch mehr um­lie­gen­den Ge­mein­den rund um die San Fran­cisco Bay aus sicht­bar. Zu­sätz­lich gibt es jetzt In­nen­leuch­ten, die die Zu­fahrt in die Stadt für die Au­to­fah­rer er­hel­len.

„Ich ver­stehe die Bay Lights als eine Mög­lich­keit, un­sicht­bare Zu­sam­men­hänge sicht­bar zu ma­chen. Die Brü­cke selbst ist be­reits vol­ler Rhyth­mus – ge­prägt von Ver­kehr, Wet­ter, Be­we­gung und dem Lauf der Zeit. Das Licht greift diese kom­ple­xen Dy­na­mi­ken auf und über­setzt sie in abs­trakte For­men. Es geht nicht um De­ko­ra­tion. Es geht darum, den Puls ih­res Or­tes sicht­bar zu ma­chen.“ Licht­künst­ler Leo Vill­areal

Die ur­sprüng­li­chen Bay Lights wur­den im Jahr 2023 ab­ge­schal­tet. Da­mals hatte Il­lu­mi­nate die ho­hen War­tungs­kos­ten als nicht nach­hal­tig be­zeich­net. Bei der Neu­auf­lage setzte die Or­ga­ni­sa­tion nun auf eine deut­lich lang­le­bi­gere tech­ni­sche Lö­sung und ein von Grund auf neu ent­wi­ckel­tes Sys­tem. Al­les wurde spe­zi­ell für die Be­din­gun­gen an der Bay Bridge kon­zi­piert – die Wind­las­ten, die salz­hal­tige Luft, die Vi­bra­tio­nen und die An­for­de­run­gen an eine lang­fris­tige Zu­ver­läs­sig­keit. Ziel ist, dass das Sys­tem dau­er­haft Be­stand hat.

San Fran­cisco Bay Lights (c) Il­lu­mi­nate

In der Be­völ­ke­rung stößt die Rück­kehr der Lich­ter auf große Be­geis­te­rung. Auch San Fran­cis­cos Bür­ger­meis­ter, Da­niel Lu­rie, be­grüßte die Rück­kehr der In­stal­la­tion als kul­tu­rel­len Mei­len­stein für die Stadt.

Die San Fran­cisco-Oak­land Bay Bridge – zu­meist nur Bay Bridge ge­nannt – ist eine zwei­ge­schos­sige Brü­cke und über­spannt die Bucht von San Fran­cisco. Sie ver­bin­det seit 1936 die bei­den ka­li­for­ni­schen Städte San Fran­cisco und Oak­land mit­ein­an­der. Im Jahre ih­rer Fer­tig­stel­lung war sie mit 13,3 Ki­lo­me­tern die längste Brü­cke der Welt. Ins­ge­samt ver­lau­fen 6,8 Ki­lo­me­ter über Was­ser. Bis heute ist sie eine der welt­größ­ten Hän­ge­brü­cken.

San Fran­cisco Bay Lights (c) Il­lu­mi­nate

Die San Fran­cisco-Oak­land Bay Bridge be­steht aus zwei Brü­cken­zü­gen. Da­zwi­schen liegt Yerba Buena Is­land. Die Kon­struk­tion aus Stahl er­reicht eine Höhe von 160 Me­tern und eine Breite von fast 79 Me­tern. Als Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer darf man die Bay Bridge nicht nut­zen.

Die Au­tos über­que­ren sie auf je­weils fünf Fahr­spu­ren – und das auf zwei über­ein­an­der lie­gen­den Fahr­bah­nen. Fährt man nach San Fran­cisco hin­ein, ist man auf der obe­ren der bei­den Ebe­nen un­ter­wegs, wäh­rend man in Rich­tung Oak­land auf der un­te­ren fährt. Maut wird – wie auf der Gol­den Gate Bridge – nur in Rich­tung San Fran­cisco er­ho­ben. Die Bay Bridge wird täg­lich von rund 260.000 Fahr­zeu­gen be­fah­ren.

San Fran­cisco Bay Lights (c) Il­lu­mi­nate

1989 stürzte bei ei­nem Erd­be­ben der öst­li­che Teil der Bay Bridge ein. In­ge­nieure bau­ten dar­auf­hin ei­nen fak­tisch erd­be­ben­si­che­ren Nach­fol­ger, der 2013 fer­tig­ge­stellt wurde. Bis da­hin führte die Bay Bridge ein Schat­ten­da­sein im Ver­gleich mit der be­rühm­ten Gol­den Gate Bridge. Das sollte sich mit der Licht­in­stal­la­tion durch den Künst­ler Leo Vill­areal schlag­ar­tig än­dern.

Er in­stal­lierte 25.000 in­di­vi­du­ell pro­gram­mier­bare LED-Di­oden an den Stahl­ka­beln auf der Brü­cke. Die Bay Lights, so der of­fi­zi­elle Name des Kunst­werks, sind mit rund drei Ki­lo­me­tern Länge die welt­weit größte Licht­skulp­tur. Un­ter Be­rück­sich­ti­gung der Ver­än­de­run­gen des Wet­ters, des Was­sers, des Au­to­ver­kehrs auf der Brü­cke und des Schiff­ver­kehrs dar­un­ter, gibt es im­mer wie­der an­dere Be­leuch­tungs­mus­ter.

illuminate.org /​ www.sftravel.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.