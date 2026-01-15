Auf den Spuren der Manatees im Sunshine State Florida

Mana­tees sind freund­li­che Un­ter­was­ser­be­woh­ner, die sich fast schon zum in­of­fi­zi­el­len Sym­bol von Flo­rida ent­wi­ckelt ha­ben. Das ge­samte Jahr über kön­nen die rei­sen­den See­kühe in den Mee­ren, Flüs­sen und Buch­ten des „Suns­hine State” be­ob­ach­tet wer­den.

Be­son­ders in den küh­le­ren Mo­na­ten von No­vem­ber bis April, wenn sich die Mana­tees aus den Mee­res­ge­wäs­sern in die wär­me­ren Fluss­läufe des Lan­des­in­ne­ren zu­rück­zie­hen, kön­nen Rei­sende an vie­len Or­ten auf Tuch­füh­lung mit den grauen Rie­sen ge­hen. Da­bei steht der Schutz der be­droh­ten Tier­art je­doch über­all im Bun­des­staat stets an ers­ter Stelle.

Crystal River – Seekuh-Hauptstadt der Welt

Th­ree Sis­ters Springs (c) Vi­sit Flo­rida /​ Mau­rice Ri­ven­bark

Knapp 90 Mi­nu­ten nörd­lich von Tampa – an der West­küste von Flo­rida – liegt mit Crys­tal Ri­ver die in­of­fi­zi­elle Haupt­stadt der Mana­tees. Für alle Fans der Mee­res­tiere sollte der kleine Ort ein fes­ter Be­stand­teil je­der Flo­rida-Reise sein, denn nir­gends kommt man ih­nen nä­her. In den kla­ren Quel­len der „Th­ree Sis­ter Springs” kön­nen die Be­su­cher bei Pad­del- oder Schwimm­aus­flü­gen Mana­tees haut­nah er­le­ben.

Auch wenn See­kühe von Na­tur aus sehr neu­gie­rige Ge­sel­len sind, ist es al­ler­dings strengs­tens un­ter­sagt, die ge­schütz­ten Tiere zu be­rüh­ren oder ein­zu­en­gen. Nicht weit von den be­rühm­ten „Th­ree Sis­ter Springs” lie­gen die we­ni­ger be­kann­ten „Ho­mo­sa­ssa Springs”, in die be­son­ders im Win­ter zahl­rei­che See­kühe mi­grie­ren und auf Boots­aus­flü­gen be­sucht wer­den kön­nen.

Titusville – im Schatten der NASA-Missionen

Mana­tee (c) pix­a­bay

Die Ort­schaft Ti­tus­ville liegt in der Nähe des be­rühm­ten Cape Ca­na­ve­ral im Os­ten von Flo­rida. Wäh­rend hier das Ken­nedy Space Cen­ter und die spek­ta­ku­lä­ren Raum­mis­sio­nen der NASA viele Be­su­cher aus al­ler Welt in die Re­gion lo­cken, sind die Mana­tees des Mer­ritt Is­land Na­tio­nal Wild­life Re­fuge noch ein ech­ter Ge­heim­tipp.

In dem weit­rei­chen­den Schutz­ge­biet des Haul­over Ka­nal und des In­dian Ri­ver tum­meln sich häu­fig See­kühe und kön­nen von ei­ner spe­zi­el­len Aus­sichts­platt­form ent­deckt wer­den. Die gut be­schil­der­ten Wan­der­wege füh­ren die Be­su­cher auf di­rek­tem Weg zu den bes­ten Be­ob­ach­tungs­stel­len.

Welcome to the Miami Manatees

Mana­tee Mana­fam (c) Joe Cruz

Auch in und um Mi­ami kön­nen je­den Win­ter an den ver­schie­dens­ten Or­ten ei­nige der sanf­ten Rie­sen ent­deckt wer­den. Am bes­ten be­ob­ach­ten las­sen sich die See­kühe vor dem Dante Fa­s­cell Vi­si­tor Cen­ter oder im Bis­cayne Na­tio­nal Park – dem größ­ten Ma­rine Park in den USA, wo die Säu­ger re­gel­mä­ßig zum Luft­ho­len an die Was­ser­ober­flä­che kom­men.

Auch im Oleta Ri­ver State Park im Sü­den von Flo­rida ha­ben Ka­jak- und Ka­nu­fah­rer häu­fig Glück bei der Su­che nach den Mana­tees. In den Ever­glades kön­nen In­ter­es­sierte die fas­zi­nie­ren­den Tiere beim ge­nüss­li­chen Gra­sen auf ei­ner Air­boat-Tour er­spä­hen oder sie von Land aus bei ei­ner Wan­de­rung be­ob­ach­ten.

Die lehrreiche Manatee Lagune von Riviera Beach

Mana­tees and Mana­tee Tours (c) DiscoverCrystalRiverFL.com

Die Mana­tee La­goon in West Palm Beach ist nicht nur eine La­gune, wie der Name viel­leicht ver­mu­ten las­sen mag, son­dern auch ein Um­welt­erleb­nis­zen­trum für alle Fans von Mana­tees. Die Grün­der des Zen­trums ha­ben es sich zur Auf­gabe ge­macht, die Öf­fent­lich­keit über den Schutz der See­kühe und der hei­mi­schen Un­ter­was­ser­welt auf­zu­klä­ren.

Da­mit wol­len sie dazu bei­tra­gen, die ein­zig­ar­ti­gen Öko­sys­teme des „Suns­hine State” für zu­künf­tige Ge­ne­ra­tio­nen zu er­hal­ten. Der Ein­tritt ist kos­ten­los und an küh­len Win­ter­ta­gen kön­nen von der Aus­sichts­platt­form zahl­rei­che Mana­tees beim Son­nen­bad in der vor­ge­la­ger­ten La­gune be­ob­ach­tet wer­den.

Die klaren Quellen des Blue Spring State Park

Kayak at Blue Spring State Park (c) West Vo­lu­sia County

In Orange City – ganz in der Nähe von Or­lando – war­tet der Blue Spring State Park dar­auf, ent­deckt zu wer­den. Das aus­ge­wie­sene Mana­tee-Re­fu­gium ist der ideale Ort, um bei ei­nem Be­such von Or­lando den Theme­parks ein­mal den Rü­cken zu keh­ren und Er­ho­lung in der Na­tur zu su­chen.

Ent­lang des St. John Ri­ver und ei­ni­ger Ne­ben­läufe las­sen sich mit et­was Glück im­mer wie­der See­kühe ent­de­cken und be­ob­ach­ten. An der Ufer­pro­me­nade, die sich her­vor­ra­gend zum Spa­zie­ren eig­net, in­for­mie­ren zahl­rei­che Ta­feln die Be­su­cher über die ört­li­che Flora und Fauna.

