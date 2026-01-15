Auf den Spuren der Manatees im Sunshine State Florida

Manatees sind freundliche Unterwasserbewohner, die sich fast schon zum inoffiziellen Symbol von Florida entwickelt haben. Das gesamte Jahr über können die reisenden Seekühe in den Meeren, Flüssen und Buchten des „Sunshine State” beobachtet werden.
Besonders in den kühleren Monaten von November bis April, wenn sich die Manatees aus den Meeresgewässern in die wärmeren Flussläufe des Landesinneren zurückziehen, können Reisende an vielen Orten auf Tuchfühlung mit den grauen Riesen gehen. Dabei steht der Schutz der bedrohten Tierart jedoch überall im Bundesstaat stets an erster Stelle.
Crystal River – Seekuh-Hauptstadt der Welt
Knapp 90 Minuten nördlich von Tampa – an der Westküste von Florida – liegt mit Crystal River die inoffizielle Hauptstadt der Manatees. Für alle Fans der Meerestiere sollte der kleine Ort ein fester Bestandteil jeder Florida-Reise sein, denn nirgends kommt man ihnen näher. In den klaren Quellen der „Three Sister Springs” können die Besucher bei Paddel- oder Schwimmausflügen Manatees hautnah erleben.
Auch wenn Seekühe von Natur aus sehr neugierige Gesellen sind, ist es allerdings strengstens untersagt, die geschützten Tiere zu berühren oder einzuengen. Nicht weit von den berühmten „Three Sister Springs” liegen die weniger bekannten „Homosassa Springs”, in die besonders im Winter zahlreiche Seekühe migrieren und auf Bootsausflügen besucht werden können.
Titusville – im Schatten der NASA-Missionen
Die Ortschaft Titusville liegt in der Nähe des berühmten Cape Canaveral im Osten von Florida. Während hier das Kennedy Space Center und die spektakulären Raummissionen der NASA viele Besucher aus aller Welt in die Region locken, sind die Manatees des Merritt Island National Wildlife Refuge noch ein echter Geheimtipp.
In dem weitreichenden Schutzgebiet des Haulover Kanal und des Indian River tummeln sich häufig Seekühe und können von einer speziellen Aussichtsplattform entdeckt werden. Die gut beschilderten Wanderwege führen die Besucher auf direktem Weg zu den besten Beobachtungsstellen.
Welcome to the Miami Manatees
Auch in und um Miami können jeden Winter an den verschiedensten Orten einige der sanften Riesen entdeckt werden. Am besten beobachten lassen sich die Seekühe vor dem Dante Fascell Visitor Center oder im Biscayne National Park – dem größten Marine Park in den USA, wo die Säuger regelmäßig zum Luftholen an die Wasseroberfläche kommen.
Auch im Oleta River State Park im Süden von Florida haben Kajak- und Kanufahrer häufig Glück bei der Suche nach den Manatees. In den Everglades können Interessierte die faszinierenden Tiere beim genüsslichen Grasen auf einer Airboat-Tour erspähen oder sie von Land aus bei einer Wanderung beobachten.
Die lehrreiche Manatee Lagune von Riviera Beach
Die Manatee Lagoon in West Palm Beach ist nicht nur eine Lagune, wie der Name vielleicht vermuten lassen mag, sondern auch ein Umwelterlebniszentrum für alle Fans von Manatees. Die Gründer des Zentrums haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Öffentlichkeit über den Schutz der Seekühe und der heimischen Unterwasserwelt aufzuklären.
Damit wollen sie dazu beitragen, die einzigartigen Ökosysteme des „Sunshine State” für zukünftige Generationen zu erhalten. Der Eintritt ist kostenlos und an kühlen Wintertagen können von der Aussichtsplattform zahlreiche Manatees beim Sonnenbad in der vorgelagerten Lagune beobachtet werden.
Die klaren Quellen des Blue Spring State Park
In Orange City – ganz in der Nähe von Orlando – wartet der Blue Spring State Park darauf, entdeckt zu werden. Das ausgewiesene Manatee-Refugium ist der ideale Ort, um bei einem Besuch von Orlando den Themeparks einmal den Rücken zu kehren und Erholung in der Natur zu suchen.
Entlang des St. John River und einiger Nebenläufe lassen sich mit etwas Glück immer wieder Seekühe entdecken und beobachten. An der Uferpromenade, die sich hervorragend zum Spazieren eignet, informieren zahlreiche Tafeln die Besucher über die örtliche Flora und Fauna.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.