Augen auf Reisen: Warum UV-Schutz kein Luxus ist

Wer viel reist, denkt an Son­nen­creme, Rei­se­ver­si­che­rung und das rich­tige Ge­päck. Was da­bei er­staun­lich oft ver­ges­sen wird: die ei­ge­nen Au­gen. Da­bei sind sie bei fast je­der Reise ei­nem er­höh­ten UV-Strah­len­auf­kom­men aus­ge­setzt, sei es am Strand, beim Ski­fah­ren in den Ber­gen oder beim Bum­mel durch süd­li­che Alt­städte. Die Fol­gen un­zu­rei­chen­den Schut­zes kön­nen von vor­über­ge­hen­den Rei­zun­gen bis hin zu lang­fris­ti­gen Schä­den an der Netz­haut oder Linse rei­chen.

Quelle: Pix­a­bay

Wo die Strahlung besonders stark ist

UV-Strah­lung ver­hält sich nicht über­all gleich. Je nä­her man dem Äqua­tor reist, desto stei­ler fällt das Son­nen­licht ein und desto in­ten­si­ver ist die Be­las­tung. Aber auch Hö­hen­la­gen, wie etwa in den Al­pen oder bei Trek­king­rou­ten im Hi­ma­laya, ver­stär­ken die Strah­lungs­in­ten­si­tät er­heb­lich. Auf 3.000 Me­tern Höhe ist die UV-Be­las­tung be­reits um rund 40 Pro­zent hö­her als auf Mee­res­höhe. Was­ser und Schnee re­flek­tie­ren das Licht zu­sätz­lich und er­hö­hen die Ge­samt­be­las­tung auf ein Ni­veau, das viele un­ter­schät­zen. Selbst an be­wölk­ten Ta­gen in tro­pi­schen Re­gio­nen drin­gen bis zu 80 Pro­zent der UV-Strah­len durch die Wol­ken­de­cke.

Be­son­ders ge­fähr­det sind die Au­gen in Re­gio­nen mit star­ker Licht­re­fle­xion: auf dem Meer, in wei­ßen Sand­wüs­ten oder auf Glet­schern. Wer ohne ge­eig­ne­ten Schutz stun­den­lang die­sen Be­din­gun­gen aus­ge­setzt ist, ris­kiert eine so­ge­nannte Pho­to­ke­ra­ti­tis, eine Art Son­nen­brand der Horn­haut, die mit star­ken Schmer­zen, Licht­emp­find­lich­keit und vor­über­ge­hen­den Seh­stö­run­gen ein­her­geht.

Was eine gute Reisesonnenbrille ausmacht

Eine Son­nen­brille ist nicht gleich eine Son­nen­brille. Auf Rei­sen kommt es auf kon­krete Ei­gen­schaf­ten an, die über mo­di­sches De­sign weit hin­aus­ge­hen. Der wich­tigste Fak­tor ist die UV-Schutz­klasse. Bril­len mit der Kenn­zeich­nung UV400 blo­ckie­ren sämt­li­che Strah­len bis zu ei­ner Wel­len­länge von 400 Na­no­me­tern und bie­ten da­mit voll­stän­di­gen Schutz vor UVA- und UVB-Strah­lung. Das EU-Recht ver­langt für alle in Eu­ropa ver­kauf­ten Son­nen­bril­len eine ent­spre­chende Kenn­zeich­nung, den­noch lohnt sich ein zwei­ter Blick, ge­rade bei güns­ti­ge­ren Mo­del­len aus Tou­ris­ten­märk­ten in fer­nen Län­dern.

Ebenso wich­tig ist die Tö­nung: Dunk­lere Glä­ser re­du­zie­ren zwar die Blen­dung, sa­gen aber ohne UV-Zer­ti­fi­kat nichts über den tat­säch­li­chen Schutz­grad aus. Im Ge­gen­teil, eine stark ge­tönte Linse ohne UV-Fil­ter kann so­gar schäd­li­cher sein als gar keine Brille, weil die Pu­pille sich wei­tet und mehr Strah­lung ein­drin­gen lässt. Bei Was­ser­ak­ti­vi­tä­ten emp­feh­len sich po­la­ri­sierte Glä­ser, die Re­fle­xio­nen vom Was­ser stark re­du­zie­ren und die Au­gen zu­sätz­lich ent­las­ten. Für Berg­wan­de­run­gen oder Ski­ur­laube sind Glä­ser der Schutz­stu­fen 3 und 4 sinn­voll.

Quelle: Pix­a­bay

Die richtige Brille vor der Reise auswählen

Wer vor ei­ner län­ge­ren Reise noch keine ge­eig­nete Son­nen­brille be­sitzt oder die vor­han­dene aus­tau­schen möchte, sollte sich recht­zei­tig be­ra­ten las­sen. Eine fach­kun­dige Be­ra­tung hilft da­bei, die rich­tige Tö­nung und Fil­ter­ka­te­go­rie für das je­wei­lige Rei­se­ziel zu fin­den. Ös­ter­rei­chi­sche Op­ti­ker wie eyes + more mit Bril­len zum Fest­preis bie­ten eine breite Aus­wahl an Son­nen­bril­len an und hel­fen da­bei, Mo­dell und Schutz­klasse pas­send zur ge­plan­ten Ak­ti­vi­tät ab­zu­stim­men. Wer zu­dem auf Seh­stärke an­ge­wie­sen ist, fin­det dort Kor­rek­ti­ons­son­nen­bril­len als prak­ti­sche Al­ter­na­tive zu Kon­takt­lin­sen un­ter UV-Be­las­tung.

Langzeitfolgen, die Reisende kennen sollten

Die Schä­den durch UV-Strah­lung am Auge sind ku­mu­la­tiv. Wer über viele Jahre hin­weg re­gel­mä­ßig reist und die Au­gen da­bei un­ge­schützt lässt, er­höht das Ri­siko für Ka­ta­rakt (Grauer Star) und Ma­ku­la­de­ge­ne­ra­tion er­heb­lich. Die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion weist in ih­ren Emp­feh­lun­gen zu UV-Strah­lung dar­auf hin, dass Au­gen­schä­den durch UV-Ex­po­si­tion zu den ver­meid­ba­ren Ur­sa­chen von Seh­ver­lust zäh­len. Der Schutz der Au­gen ist da­her keine Frage des Kom­forts, son­dern der lang­fris­ti­gen Ge­sund­heit.

Auch für Kin­der ist das Thema be­son­ders re­le­vant. Ihre Au­gen­linse fil­tert UV-Strah­lung we­ni­ger ef­fek­tiv als jene Er­wach­se­ner, wes­halb Kin­der­son­nen­bril­len mit zer­ti­fi­zier­tem UV-Schutz auf je­der Fa­mi­li­en­reise zur Grund­aus­stat­tung ge­hö­ren soll­ten. Das ös­ter­rei­chi­sche Ge­sund­heits­por­tal gesundheit.gv.at mit In­for­ma­tio­nen zum Au­gen­schutz bie­tet dazu wei­ter­füh­rende Hin­weise für alle Al­ters­grup­pen.

Sonnenschutz als fixer Teil der Reisevorbereitung

So wie man vor ei­ner Reise Klima, Kul­tur­re­geln oder Ein­rei­se­be­stim­mun­gen re­cher­chiert, lohnt es sich, auch die UV-Be­din­gun­gen am Ziel­ort zu prü­fen. Der UV-In­dex, der täg­lich von me­teo­ro­lo­gi­schen Diens­ten ver­öf­fent­licht wird, gibt Auf­schluss dar­über, wie in­ten­siv die Be­las­tung an ei­nem be­stimm­ten Tag ist. Ab ei­nem UV-In­dex von 3 emp­feh­len Ge­sund­heits­be­hör­den das Tra­gen ei­ner Son­nen­brille. In vie­len be­lieb­ten Rei­se­re­gio­nen, dar­un­ter die Ka­ri­bik, der In­di­sche Ozean oder Süd­ost­asien, wer­den im Som­mer re­gel­mä­ßig Werte zwi­schen 10 und 12 ge­mes­sen.

Wer gerne meh­rere In­seln auf ei­ner ein­zi­gen Reise er­kun­det, wech­selt da­bei häu­fig zwi­schen ver­schie­de­nen Licht­ver­hält­nis­sen, Mee­res­hö­hen und Re­flek­ti­ons­ober­flä­chen. Eine hoch­wer­tige Son­nen­brille, die für ge­nau sol­che wech­seln­den Be­din­gun­gen aus­ge­legt ist, ge­hört in die­sem Fall ge­nauso ins Ge­päck wie ein zu­ver­läs­si­ger Rei­se­ad­ap­ter oder ein gu­tes In­sek­ten­spray.