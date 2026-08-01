Extreme Temperaturen und der Schutz der Reiseversicherung

Die ak­tu­elle Hit­ze­welle in Tei­len Eu­ro­pas sorgt bei vie­len Rei­sen­den für Ver­un­si­che­rung. Aus Sicht der Rei­se­rück­tritts­ver­si­che­rung gilt je­doch, dass ex­treme Tem­pe­ra­tu­ren oder be­hörd­li­che Hit­ze­war­nun­gen al­lein grund­sätz­lich kein ver­si­cher­tes Er­eig­nis dar­stel­len.

Eine Reise kann da­her nicht al­lein des­halb stor­niert wer­den, weil au­ßer­ge­wöhn­lich hohe Tem­pe­ra­tu­ren er­war­tet wer­den. Auch die Be­fürch­tung mög­li­cher ge­sund­heit­li­cher Pro­bleme auf­grund ei­ner an­ge­kün­dig­ten Hit­ze­welle be­grün­det für sich ge­nom­men kei­nen Leis­tungs­an­spruch.

Hitze (c) Immo Weg­mann via Un­s­plash

Ver­si­che­rungs­schutz be­steht aus­schließ­lich bei den in den Ver­si­che­rungs­be­din­gun­gen de­fi­nier­ten ver­si­cher­ten Er­eig­nis­sen, etwa ei­ner un­er­war­te­ten schwe­ren Er­kran­kung oder ei­ner schwe­ren Un­fall­ver­let­zung. An­ders kann die Si­tua­tion be­wer­tet wer­den, wenn sich eine be­stehende Er­kran­kung un­er­war­tet ver­schlech­tert oder vor Rei­se­an­tritt eine neue schwere Er­kran­kung auf­tritt. In sol­chen Fäl­len kann, ab­hän­gig von den je­wei­li­gen Ver­si­che­rungs­be­din­gun­gen, Ver­si­che­rungs­schutz be­stehen.

„Viele Ur­lau­ber fra­gen sich der­zeit, ob sie eine Reise we­gen ex­tre­mer Hitze kos­ten­frei stor­nie­ren kön­nen. Die Ant­wort lau­tet in den meis­ten Fäl­len nein. Ent­schei­dend ist nicht die Wet­ter­lage am Ur­laubs­ort, son­dern ob tat­säch­lich ein ver­si­cher­tes Er­eig­nis wie eine un­er­war­tete schwere Er­kran­kung ein­ge­tre­ten ist.“ Dr. Mi­chael Dorka, Ge­schäfts­füh­rer des Rei­se­schutz-Spe­zia­lis­ten Lifecard Tra­vel As­sis­tance (LTA)

Von Na­tur­er­eig­nis­sen wie Wald­brän­den oder Über­schwem­mun­gen un­ter­schei­det sich eine Hit­ze­welle da­durch, dass diese häu­fig un­mit­tel­bare Aus­wir­kun­gen auf die Durch­füh­rung ei­ner Reise ha­ben kön­nen, etwa durch Eva­ku­ie­run­gen, Sper­run­gen oder Flug­aus­fälle. Dar­aus er­gibt sich je­doch nicht au­to­ma­tisch ein An­spruch aus der Rei­se­rück­tritts­ver­si­che­rung. Zu­nächst sind re­gel­mä­ßig Rei­se­ver­an­stal­ter, Be­för­de­rungs­un­ter­neh­men oder an­dere Leis­tungs­trä­ger ge­fragt.

„Rei­sende soll­ten ihre ge­sund­heit­li­che Si­tua­tion rea­lis­tisch ein­schät­zen und sich bei be­stehen­den Vor­er­kran­kun­gen früh­zei­tig ärzt­lich be­ra­ten las­sen. Für den Ver­si­che­rungs­schutz ist je­doch im­mer maß­geb­lich, ob ein ver­si­cher­tes Er­eig­nis tat­säch­lich ein­ge­tre­ten ist.“ Dr. Mi­chael Dorka, Ge­schäfts­füh­rer LTA

Ex­treme Hitze al­lein ist so­mit kein Rück­tritts­grund. Maß­geb­lich bleibt stets, ob ein ver­si­cher­tes Er­eig­nis im Sinne der Ver­si­che­rungs­be­din­gun­gen vor­liegt.

www.lta-reiseschutz.de

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.