Sicherheit auf Reisen: Worauf Sie unbedingt achten sollten

Rei­sen er­wei­tert den Ho­ri­zont, bringt aber auch Her­aus­for­de­run­gen mit sich. Wer un­ter­wegs ist, kann sich im Ernst­fall nicht in glei­cher Weise auf das ge­wohnte Um­feld ver­las­sen. Haus­arzt, Fa­mi­lie oder ver­traute Kon­takte sind nicht un­mit­tel­bar ver­füg­bar. Safe­ture ver­rät, wie Sie Ri­si­ken re­du­zie­ren und die Si­cher­heit auf Rei­sen er­hö­hen kön­nen.

Apo­theke (c) Ar­pad Czapp via Un­s­plash

Gesundheit: Die Vorbereitung ist entscheidend

Be­reits vor der Ab­reise soll­ten Rei­sende mög­li­che Ge­sund­heits­ri­si­ken am Ziel­ort prü­fen. Dazu zäh­len Hy­gie­ne­stan­dards, Luft­ver­schmut­zung, Um­welt­be­din­gun­gen und Le­bens­mit­tel­si­cher­heit. Selbst eine harm­lose Er­käl­tung kann un­ter­wegs be­las­ten­der sein als zu Hause.

Safe­ture-Tipps:

Per­sön­li­che Rei­se­apo­theke zu­sam­men­zu­stel­len, um Sym­ptome schnell be­han­deln zu kön­nen.

Vor­er­kran­kun­gen bei der Rei­se­pla­nung be­rück­sich­ti­gen und ge­ge­be­nen­falls ärzt­li­chen Rat ein­ho­len.

In­for­mie­ren über lo­kale me­di­zi­ni­sche Ver­sor­gungs­ein­rich­tun­gen und Not­fall­kon­takte.

Vor­sicht vor Es­sens­stän­den, Le­bens­mit­tel nur aus hy­gie­nisch si­che­ren Quel­len kon­su­mie­ren.

Geld (c) Ja­son Leung via Un­s­plash

Finanzen: Den Zugang zum Geld absichern

In vie­len Län­dern funk­tio­nie­ren Kre­dit- und De­bit­kar­ten zu­ver­läs­sig, in an­de­ren Re­gio­nen je­doch nur ein­ge­schränkt oder aus­schließ­lich in grö­ße­ren Städ­ten. Rei­sende soll­ten da­her vorab klä­ren, wel­che Zah­lungs­mit­tel am Ziel­ort ak­zep­tiert wer­den.

Safe­ture-Tipps:

Vor Rei­se­an­tritt bei der Bank in­for­mie­ren, ob die Nut­zung lo­ka­ler Geld­au­to­ma­ten mög­lich ist.

Bar­geld als Backup ein­pla­nen.

Eine zweite Zu­griffs­mög­lich­keit auf Geld vor­hal­ten, falls die Geld­börse ge­stoh­len wird.

Vor Ort ein klei­nes „Weg­werf-Porte­mon­naie“ mit ei­nem klei­nen Geld­be­trag mit sich füh­ren.

Straßenverkehr: Ein oft unterschätztes Risiko

Ver­kehrs­un­fälle zäh­len welt­weit zu den häu­figs­ten ver­meid­ba­ren Ri­si­ken für Rei­sende. Die Ver­kehrs­si­cher­heit va­ri­iert stark zwi­schen ein­zel­nen Län­dern. Laut Sta­tis­ti­ken der World He­alth Or­ga­niza­tion gel­ten un­ter an­de­rem skan­di­na­vi­sche und west­eu­ro­päi­sche Län­der, Ja­pan, Aus­tra­lien und Ka­nada als ver­gleichs­weise ri­si­ko­arm, wäh­rend zahl­rei­che afri­ka­ni­sche Staa­ten so­wie Teile Süd­ost­asi­ens ein hö­he­res Ri­siko auf­wei­sen.

Safe­ture-Tipps:

Bei Jet­lag oder Mü­dig­keit be­son­ders vor­sich­tig fah­ren.

Auf lan­gen Stre­cken re­gel­mä­ßige Pau­sen ein­pla­nen.

Eine rea­lis­ti­sche Zeit­pla­nung bei lan­gen Stre­cken vor­neh­men, um Stress zu ver­mei­den.

The Peak /​ Hong­kong (c) Hong Kong Tou­rism Board

Orientierung und Umfeld: Nicht im falschen Viertel landen

Ge­rade in Groß­städ­ten kann das Si­cher­heits­ni­veau von Straße zu Straße stark va­ri­ie­ren. Auch mög­li­che Span­nun­gen mit der lo­ka­len Be­völ­ke­rung soll­ten be­rück­sich­tigt wer­den. Kul­tu­relle Un­ter­schiede oder die Her­kunft aus ei­nem be­stimm­ten Land kön­nen un­ter Um­stän­den rasch Ab­leh­nung oder Ag­gres­sio­nen aus­lö­sen. Eine Sen­si­bi­li­sie­rung für kul­tu­relle Be­son­der­hei­ten hilft, Kon­flikte zu ver­mei­den.

Safe­ture-Tipps:

Vorab über Stadt­teile in­for­mie­ren und Hin­weise von lo­ka­len Kon­tak­ten oder Ho­tel­per­so­nal ein­ho­len.

Sen­si­bel sein für kul­tu­relle Be­son­der­hei­ten.

De­mons­tra­tio­nen und Kon­flikte mei­den.

Ka­me­ra­über­wa­chung (c) To­bias Tul­lius via Un­s­plash

Kriminalität: Immer einen Plan B haben

Ta­schen­dieb­stahl und Klein­kri­mi­na­li­tät tre­ten be­son­ders häu­fig in tou­ris­ti­schen Ge­gen­den auf. Rei­sende soll­ten stets ei­nen Plan B ha­ben, um im Not­fall wei­ter­hin zah­lungs­fä­hig zu blei­ben.

Safe­ture-Tipps:

Al­ter­na­tive Zah­lungs­mit­tel vor Rei­se­be­ginn or­ga­ni­sie­ren.

Not­fall­kon­takte zu lo­ka­len Ärz­ten oder Kran­ken­häu­sern griff­be­reit ha­ben.

