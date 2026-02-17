Handgepäck richtig packen

Hand­ge­päck ist mehr als „das Nö­tigste bis zur An­kunft“. Es ist die kleine Si­cher­heits­re­serve, wenn der Kof­fer ver­spä­tet kommt, wenn das Wet­ter um­schlägt oder wenn am Flug­ha­fen plötz­lich al­les län­ger dau­ert als ge­plant.

Trotz­dem fehlt vie­len Rei­sen­den aus­ge­rech­net das, was un­ter­wegs am häu­figs­ten ge­braucht wird: Dinge, die nicht viel Platz brau­chen, aber im fal­schen Mo­ment sehr viel Stress er­spa­ren. Wer sein Hand­ge­päck be­wusst packt, reist ru­hi­ger, spart sich teure Not­käufe und kommt ent­spann­ter an – ganz egal, ob es auf eine Städ­te­reise, in den Fa­mi­li­en­ur­laub oder zur Ge­schäfts­reise geht.

Platz, Gewicht und Regeln

Der häu­figste Feh­ler be­ginnt schon vor dem Pa­cken: Viele pla­nen das Hand­ge­päck so knapp, dass kein Raum für spon­tane An­for­de­run­gen bleibt – etwa zu­sätz­li­che Klei­dungs­schich­ten, ein be­leg­tes Brot oder Tech­nik, die beim Um­stei­gen griff­be­reit sein muss.

Sinn­voll ist eine ein­fa­che Auf­tei­lung: schwere Ge­gen­stände nah an den Rü­cken (bei Ruck­sack) oder an die Rol­len (bei Trol­ley), emp­find­li­che Dinge ge­pols­tert in die Mitte, häu­fig Be­nö­tig­tes nach oben.

Dazu kom­men Si­cher­heits­re­geln, die un­ab­hän­gig von Air­line-Vor­ga­ben gel­ten und bei Kon­trol­len kon­se­quent an­ge­wen­det wer­den. Flüs­sig­kei­ten, Sprays und Gele müs­sen in Be­häl­tern mit ma­xi­mal 100 Mil­li­li­tern trans­por­tiert und ge­mein­sam in ei­nem trans­pa­ren­ten Beu­tel mit ma­xi­mal ei­nem Li­ter Fas­sungs­ver­mö­gen ver­staut wer­den: Pro Per­son ist nur ein sol­cher Beu­tel er­laubt.

Flüssigkeiten und Hygiene

(c) Al­ek­sandar An­d­reev via un­s­plash

Viele pa­cken zwar Zahn­bürste und Deo ein, aber un­ter­schät­zen, wie schnell Klei­nig­kei­ten un­ter­wegs feh­len: ein Mini-Hand­des­in­fek­ti­ons­gel, Lip­pen­pflege, ein klei­nes Päck­chen Ta­schen­tü­cher oder ein Er­satz-Haar­gummi. Ge­rade auf Rei­sen mit Um­stie­gen zählt „so­fort ver­füg­bar“ mehr als „ir­gendwo im Kof­fer“. Bei Hy­gie­ne­ar­ti­keln lohnt ein klei­ner Kul­tur­beu­tel nur fürs Hand­ge­päck – dau­er­haft be­stückt und nach der Reise wie­der auf­ge­füllt.

Wich­tig ist au­ßer­dem die Pra­xis an der Kon­trolle: Der Flüs­sig­keits­beu­tel sollte so lie­gen, dass er ohne Um­räu­men her­aus­ge­nom­men wer­den kann. Wer ihn erst un­ter Ka­beln, Snacks und Ja­cke her­vor­zie­hen muss, sorgt für Hek­tik und ver­gisst leich­ter et­was.

Eben­falls oft über­se­hen: Cremes, Pas­ten und Auf­stri­che gel­ten eben­falls als Flüs­sig­kei­ten im Sinne der Si­cher­heits­kon­trolle. Wer also ein Glas Auf­strich, eine große Tube Son­nen­creme oder eine über­große Zahn­pasta da­bei hat, ver­liert das Pro­dukt spä­tes­tens am Kon­troll­band.

Strom, Technik und Akkus

(c) Ame­ri­can Green Tra­vel via un­s­plash

Rei­sende ver­las­sen sich gern auf Smart­phone, Na­vi­ga­tion, Ti­ckets und Über­set­zer – und ste­hen dann mit 8 Pro­zent Akku im fal­schen Ter­mi­nal. Was häu­fig fehlt, ist we­ni­ger die Power­bank selbst als das pas­sende Ka­bel (oder ein zwei­tes, falls ei­nes ka­putt­geht), ein kur­zer Ad­ap­ter und eine kleine, leichte Mehr­fach-USB-Lö­sung. Ge­rade bei Fa­mi­lien oder Grup­pen ist das Gold wert.

Bei Ak­kus gel­ten zu­dem klare Si­cher­heits­re­geln. Lose Li­thium-Er­satz­bat­te­rien und Power­banks dür­fen nicht ins Auf­ga­be­ge­päck, son­dern ge­hö­ren ins Hand­ge­päck. Wei­ters gilt, dass Bat­te­rien zu schüt­zen sind, da­mit sie nicht kurz­schlie­ßen – also Kon­takte ab­kle­ben oder in se­pa­ra­ten Hül­len trans­por­tie­ren. Wer ein klei­nes „Tech­nik-Fach“ im Hand­ge­päck ein­plant, spart Zeit bei der Kon­trolle und ver­mei­det Ka­bel­sa­lat.

Und noch ein Punkt, der er­staun­lich oft fehlt: eine ein­fa­che Seh­hilfe-Re­serve. Wer Brille trägt, sollte nicht nur an das Etui den­ken, son­dern – wenn mög­lich – an eine Zweit­brille oder zu­min­dest an ein Mi­kro­fa­ser­tuch und ein klei­nes Bril­len­putz­spray im er­laub­ten For­mat. Falls un­ter­wegs eine neue Brille nö­tig wird oder eine ro­buste Rei­se­brille ge­sucht ist, kann ein kur­zer Blick zu Op­ti­ker eyes + more für Bril­len und Son­nen­bril­len für die Reise sinn­voll sein – idea­ler­weise, be­vor der Ab­flug nä­her rückt.

Dokumente, Gesundheit und „kleine Rettungsanker“

(c) Tay­lor Beach via un­s­plash

Nicht al­les lässt sich di­gi­tal er­set­zen. Viele ha­ben zwar Rei­se­pass und Bank­karte, ver­ges­sen aber das, was im Pro­blem­fall wirk­lich hilft: eine aus­ge­druckte Ko­pie der wich­tigs­ten Do­ku­mente (oder zu­min­dest eine zweite di­gi­tale Ab­lage, die auch off­line er­reich­bar ist), eine Not­fall­num­mern-Liste und eine kleine Menge Bar­geld für die ers­ten Stun­den. Ge­rade bei Kar­ten­pro­ble­men oder wenn das Handy streikt, ist Bar­geld der prag­ma­tischste Plan B.

Ähn­lich un­ter­schätzt wird die Mini-Rei­se­apo­theke fürs Hand­ge­päck. Ge­meint ist nicht die große Aus­stat­tung, son­dern ein „Erste-Stun­den-Set“: Schmerz­mit­tel, per­sön­li­che Me­di­ka­mente, Pflas­ter, et­was ge­gen Übel­keit – und bei tro­cke­ner Ka­bi­nen­luft ge­ge­be­nen­falls Au­gen­trop­fen. Wer re­gel­mä­ßig Me­di­ka­mente braucht, sollte sie nie­mals aus­schließ­lich im Auf­ga­be­ge­päck trans­por­tie­ren.

Prak­tisch ist, ärzt­lich Ver­ord­ne­tes samt Bei­pack­zet­tel oder ei­ner kur­zen Be­stä­ti­gung griff­be­reit zu ha­ben, da­mit es an der Kon­trolle keine Dis­kus­sion gibt.

Komfort und Notfälle

(c) Sur­face via un­s­plash

Viele Hand­ge­päck­stü­cke sind per­fekt auf Tech­nik und Kos­me­tik op­ti­miert – und schei­tern dann an Kom­fort­de­tails. Da­bei sind es oft ge­nau diese Klei­nig­kei­ten, die eine Ver­spä­tung, ei­nen über­füll­ten War­te­be­reich oder ei­nen Nacht­flug deut­lich er­träg­li­cher ma­chen. Eine leichte Zu­satz­schicht (dün­ner Pull­over oder Schal) ist kein Lu­xus, son­dern Tem­pe­ra­tur­ma­nage­ment.

Auch ein lee­rer, falt­ba­rer Beu­tel ist er­staun­lich prak­tisch: für Le­bens­mit­tel nach der Kon­trolle, für nasse Klei­dung oder als „Schnell­zu­griff“, wenn das ei­gent­li­che Hand­ge­päck zu voll wird. Diese Dinge feh­len den meis­ten Rei­sen­den be­son­ders häu­fig und pas­sen trotz­dem fast im­mer noch hin­ein:

Wie­der­ver­wend­bare, leere Trink­fla­sche (nach der Kon­trolle auf­fül­len), plus klei­ner Snack, der nicht schmie­rig ist

Ohr­stöp­sel und Schlaf­maske für Flug, Zug oder laute Ho­tels

Klei­nes Mi­kro­fa­ser­tuch (für Brille, Handy, Ka­mera) und ein paar Feucht­tü­cher

Mi­ni­mal-Set Wech­sel­wä­sche (Un­ter­wä­sche, So­cken) bei lan­gen Um­stie­gen oder Kof­fer­chaos

Ein Stift (Ein­rei­se­for­mu­lare gibt es noch) und ein klei­nes No­tiz­blatt mit wich­ti­gen Num­mern

Wer so packt, schafft ei­nen Puf­fer für die ty­pi­schen Rei­se­si­tua­tio­nen, ohne das Hand­ge­päck zu über­la­den. Ent­schei­dend ist nicht, mög­lichst viel mit­zu­neh­men, son­dern die wahr­schein­lichs­ten klei­nen Pro­bleme schon vorab zu ent­schär­fen – mit Din­gen, die leicht sind, we­nig Platz brau­chen und un­ter­wegs so­fort hel­fen.