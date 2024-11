Kroatien: Wintermärchen im Adria-Relax-Resort Miramar in Opatija

Wär­mende Son­nen­strah­len, Ad­vent­märkte mit Meer­blick, fest­li­che Ver­an­stal­tun­gen und eine ganz be­son­dere Stim­mung prä­gen die Win­ter­zeit in Opa­tija in der kroa­ti­schen Adria-Re­gion Kvar­ner. Die pas­sende Un­ter­kunft bie­tet das Adria-Re­lax-Re­sort Mi­ra­mar.

Wer dem kalt-nas­sen Win­ter­wet­ter ent­flie­hen möchte, reist am bes­ten nach Opa­tija in der Kvar­ner Bucht. Dank der ho­hen Luft­feuch­tig­keit, vie­ler Son­nen­stun­den und heil­sa­men Ae­ro­so­len ist der Ort be­reits seit 1889 als „Cu­rort“ zer­ti­fi­ziert. Das be­liebte Adria-Re­lax-Re­sort Mi­ra­mar ‑di­rekt am Ufer­pro­me­na­den­weg „Lungo­mare“ in ei­ner der schöns­ten Buch­ten der Opa­tija Ri­viera ge­le­gen – ver­wöhnt son­nen­hung­rige Gäste durch­ge­hend bis 6. Jän­ner 2025.

Ab dem ers­ten Ad­vent­wo­chen­ende ver­wan­delt sich die Opa­tija Ri­viera in ein stim­mungs­vol­les Lich­ter­meer. Wer in die­ser Zeit ent­lang des „Lungo­mare” durch die Parks und Küs­ten­orte bum­melt, kommt auch ohne Schnee schnell in Weih­nachts­stim­mung. Die Frei­licht­bühne von Opa­tija ver­wan­delt sich in ei­nen Ad­vent­markt mit Eis­lauf­platz, al­ler­orts liegt Mu­sik in der Luft und zwi­schen Lov­ran und Vo­lo­sko spie­gelt sich die fest­li­che Be­leuch­tung im Meer.

Die Gäste des Mi­ra­mar er­war­tet ne­ben er­hol­sa­men Well­ness­an­ge­bo­ten ein lie­be­voll ar­ran­gier­tes Fest­pro­gramm mit vie­len Über­ra­schun­gen und ein ful­mi­nan­ter Sil­ves­ter­abend. Am Hei­li­gen Abend steht ein Weih­nachts­emp­fang mit Ga­la­di­ner auf dem Pro­gramm – um­rahmt von Har­fen­klän­gen und tra­di­tio­nel­len Klapa-Sän­gern. Das neue Jahr wird dann mit ei­ner Sil­ves­ter­gala samt Din­ner und Un­ter­hal­tungs­pro­gramm so­wie zwei Neu­jahrs­kon­zer­ten mit Mu­si­kern aus den Rei­hen der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker be­grüßt.

Adria-Re­lax-Re­sort Mi­ra­mar (c) Ernst von Chau­lin

Der Mi­ra­mar-Well­ness­be­reich lockt mit ei­nem be­heiz­ten, 200 Qua­drat­me­ter gro­ßen Meer­was­ser-In­nen- und Au­ßen­pool im ex­klu­si­ven „Well­ness-Schlössl” so­wie ei­nem Hal­len­bad und ga­ran­tiert da­mit auch im Win­ter Ba­de­freu­den – er­gänzt durch Dampf­bä­der, eine Sauna, eine In­fra­rot­ka­bine und ei­nen Au­ßen-Whirl­pool.

Ein brei­tes Spek­trum an Be­auty- und Re­lax­be­hand­lun­gen – un­ter an­de­rem Oli­venöl- und Thalasso-The­ra­pien, Ayur­veda, Mas­sa­gen und Bä­der – run­den das An­ge­bot ab. Das be­liebte Be­we­gungs­pro­gramm mit Yoga, Rü­cken­trai­ning, Mor­gen­sport und Pi­la­tes ist bei ei­nem ge­nuss­vol­len Auf­ent­halt in­klu­sive.

Package

„Ad­vent am Meer“: 3 Näch­ti­gun­gen im Dop­pel­zim­mer, Ge­nie­ßer-Halb­pen­sion, Weih­nachts­des­sert-Buf­fet von 14 bis 15 Uhr, vor­weih­nacht­li­cher Ad­vent­gruß am Zim­mer und 10 Pro­zent Er­mä­ßi­gung auf die Well­ness-Be­hand­lun­gen, ab 390 Euro pro Per­son ( buch­bar von 1. bis 22. De­zem­ber 2024).

www.hotel-miramar.info

