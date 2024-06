Kroatien: Eveline und Walter Eselböck vermieten Villen in Lovran

Im char­man­ten Küs­ten­städt­chen Lov­ran an der Opa­tija-Ri­viera ver­mie­ten Eve­line und Wal­ter Esel­böck – die ehe­ma­li­gen Be­trei­ber des Re­stau­rants „Tau­ben­ko­bel” im Bur­gen­land – ihre bei­den Vil­len „Eve­lina” und „Val­ter”.

Villen in Kvarner statt gehobener Gastronomie

Eve­line und Wal­ter Esel­böck in der Villa Val­ter (c) Aschauer

Die Ge­schichte der Esel­böcks hat eine ge­wisse Ähn­lich­keit mit ei­nem fran­zö­si­schen Film, in dem das Le­ben eine An­samm­lung von Mo­men­ten ist und man so viele gute wie mög­lich ha­ben sollte. Je­den­falls ha­ben die bei­den ein Fai­ble für ge­schichts­träch­tige Ge­bäude, Spit­zen­gas­tro­no­mie und das schöne Le­ben. Mit der Esel­böck-Note scheint dies auch be­son­ders gut zu ge­lin­gen.

Nach­dem das bur­gen­län­di­sche Spit­zen­lo­kal den Kin­dern über­schrie­ben wurde, war die große Frage, wie es wei­ter­geht. Nach­dem Nichts­tun für die bei­den keine Op­tion war, fan­den sie schließ­lich im Gast­ge­ber­tum zweier Vil­len ihre neue Lei­den­schaft. Jetzt ver­mie­ten Eve­line und Wal­ter Esel­böck die „Villa Eve­lina” in­mit­ten ei­nes Oli­ven­hains und die „Villa Val­ter” in der Alt­stadt von Lov­ran.

Lovran – ein Ort der Leichtigkeit

Villa Eve­lina (c) Villa Eve­lina /​ Aschauer

Nur ei­nen Stein­wurf süd­lich von Opa­tija ver­birgt sich zwi­schen dem kris­tall­kla­ren Was­ser der kroa­ti­schen Adria und herr­lich grü­nen Hü­geln das Städt­chen Lov­ran mit sei­ner ma­le­ri­schen Alt­stadt und den sau­be­ren Strän­den.

Mit­ten im Ge­sche­hen und den­noch in der Na­tur mit ei­ner spür­ba­ren Un­be­schwert­heit, gibt es hier viel zu ent­de­cken. Das gour­met­af­fine Paar war da­bei von der Qua­li­tät der Pro­dukte fas­zi­niert. Vor al­lem die Fisch- und Ge­mü­se­märkte ha­ben es ih­nen an­ge­tan. Schließ­lich kauf­ten sie ein Grund­stück und spä­ter ein Stadt­haus in Lov­ran.

Villa Valter – das geschichtsträchtige Stadthaus

Villa Val­ter (c) Aschauer

In­mit­ten der pit­to­res­ken Alt­stadt – nur ein paar gute Schritte vom Meer ent­fernt – ist die im 16. Jahr­hun­dert er­baute und heute un­ter Denk­mal­schutz ste­hende „Villa Val­ter” seit Ende Mai 2024 für ei­nen be­son­de­ren Ur­laub ver­füg­bar.

Von be­hut­sa­mer Hand mit au­ßer­or­dent­li­chem Re­spekt für die Ge­schichte re­vi­ta­li­siert, wurde je­des der Zim­mer in­di­vi­du­ell mit viel Stil und Ge­spür für De­tails ein­ge­rich­tet. Na­hezu alle Zim­mer ver­fü­gen zu­dem über ei­nen Bal­kon und Aus­blick auf das Meer.

Villa Evelina – am Hügel und mit Meerblick

Villa Eve­lina (c) Aschauer

Auf drei Hektar – et­was ober­halb von Lov­ran im Dörf­chen Do­b­reć – er­streckt sich das me­di­ter­rane An­we­sen der 500 Qua­drat­me­ter gro­ßen, aus al­ten Stei­nen neu ge­bau­ten „Villa Eve­lina”. Stän­dige Be­glei­ter sind die stil­volle Kunst, Oli­ven­bäume und ein traum­haf­ter Meer­blick.

Um­rahmt von präch­ti­ger Na­tur, ge­nießt man hier ei­nen Ur­laub in völ­li­ger Ab­ge­schie­den­heit. Eine über­dachte Lounge, der be­heiz­bare Pool, eine Au­ßen­sauna und ein Ka­min für die noch küh­len Abende sind nur ei­nige der An­nehm­lich­kei­ten. Was die Gast­ge­ber als „Esel­böck-Note” be­zeich­nen, spie­gelt sich in der Villa mit ei­ner Lei­den­schaft für An­ti­qui­tä­ten, De­si­gner­mö­bel und Lais­sez-faire am Meer wi­der.

www.eselboeck.hr