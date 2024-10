Finnland: Neue Hotels vom Norden Lapplands bis Helsinki

In Finn­land hat wie­der eine ganze Reihe neuer Ho­tels und Re­sorts er­öff­net. Sie ver­bin­den ge­konnt fin­ni­sches De­sign, Na­tur­er­leb­nisse und mo­der­nen Kom­fort und bie­ten so­wohl für Na­tur­lieb­ha­ber als auch für Ge­schäfts­rei­sende das ideale Zu­hause auf Zeit.

Il­matar Flug­zeug Lodge (c) Valt­teri Vai­nio Pho­to­gra­phy

Il­matar Air­plane Lodge: In ei­nem um­ge­bau­ten Flug­zeug des Typs SAAB 340b in der Nähe der Stadt Jy­väs­kylä kön­nen die Gäste ein ein­zig­ar­ti­ges Über­nach­tungs­er­leb­nis ge­nie­ßen. Die au­ßer­ge­wöhn­li­che Un­ter­kunft bie­tet Platz für bis zu acht Per­so­nen und ist per­fekt für Luft­fahrt­be­geis­terte. Das Ge­lände ist pri­vat buch­bar und liegt in un­mit­tel­ba­rer Nähe des fin­ni­schen Luft­waf­fen­mu­se­ums. Also ein Aben­teuer für die ganze Fa­mi­lie.

Sui­tes am See (c) Bella Lake Re­sort

Bella Lake Re­sort: Die­ses neu er­öff­nete Re­sort in Kuo­pio liegt di­rekt am ma­le­ri­schen Kal­la­vesi-See und um­fasst 18 Pre­mium-Sui­ten, von de­nen viele über pri­vate Sau­nen mit Blick auf das Was­ser ver­fü­gen. Ne­ben ei­ner ex­qui­si­ten Kü­che im haus­ei­ge­nen Re­stau­rant ha­ben die Gäste Zu­gang zur be­nach­bar­ten öf­fent­li­chen Sauna „Sa­ana”. Ein idea­ler Rück­zugs­ort für alle, die Er­ho­lung in der Na­tur mit dem Stadt­le­ben von Kuo­pio ver­bin­den möch­ten.

Fa­ger­holm (c) Marc Good­win /​ Arch­mo­sphe­res

Fa­ger­holm: Eine ehe­ma­lige Sta­tion der Küs­ten­wa­che auf der In­sel Fa­ger­holm in der Nähe von Turku wurde in eine stil­volle Un­ter­kunft für bis zu 30 Gäste um­ge­wan­delt, die mit­samt der In­sel ex­klu­siv für Grup­pen buch­bar ist. Die Zim­mer sind nach lo­ka­len In­seln be­nannt und spie­geln das ma­ri­time Erbe der Re­gion wi­der. Drei Sauna-Op­tio­nen und ku­li­na­ri­sche Er­leb­nisse mit lo­ka­len Pro­duk­ten ma­chen den Auf­ent­halt zu ei­nem High­light. Be­son­ders im Herbst bie­tet die ru­hige In­sel-At­mo­sphäre ein per­fek­tes Re­fu­gium für Na­tur­lieb­ha­ber.

Arc­tic Nook (c) Vi­sit­Fin­land

Arc­tic Nook Ho­tel: Ein­ge­bet­tet in die un­be­rührte Na­tur im Nor­den von Lapp­land, bie­tet die­ses Bou­ti­que­ho­tel sei­nen Gäs­ten die Mög­lich­keit, die Nord­lich­ter durch Glas­dä­cher di­rekt vom Bett aus zu be­wun­dern. Mit nur we­ni­gen ex­klu­si­ven Zim­mern und ei­nem Fo­kus auf nach­hal­ti­gen Tou­ris­mus ist das Arc­tic Nook der per­fekte Ort, um die ma­gi­sche Ark­tis zu er­le­ben.

Ni­vunki Vil­lage: Die­ses Re­sort in Muo­nio in Lapp­land bie­tet ab No­vem­ber 2024 eine au­then­ti­sche und lu­xu­riöse Ark­tis­er­fah­rung in Glas­hüt­ten, die es den Gäs­ten er­mög­li­chen, die Nord­lich­ter di­rekt vom Bett aus zu be­ob­ach­ten. Mit Pan­ora­ma­sau­nen und ei­ner Ren­tier­farm ist es der op­ti­male Ort, um die ein­zig­ar­tige Na­tur des Nor­dens zu ge­nie­ßen.

Hel­sinki (c) Veikko Ve­n­emies via Un­s­plash

Solo So­kos Ho­tel Pier 4: Die­ses neue Pre­mium-Ho­tel im Her­zen von Hel­sinki bie­tet mo­derne Lu­xus­un­ter­künfte mit Meer­blick. Es ist der ideale Aus­gangs­punkt, um die fin­ni­sche Haupt­stadt zu er­kun­den und sich gleich­zei­tig in ei­ner ent­spann­ten, ma­ri­ti­men At­mo­sphäre zu er­ho­len. Au­ßer­dem strebt das Solo So­kos Pier 4 an, Finn­lands kli­ma­ver­träg­lichs­tes Ho­tel zu wer­den, und be­tei­ligt sich da­her ak­tiv an den Pro­gram­men „Green Key” und „Sus­tainable Tra­vel Fin­land”.

Ci­ty­box Hel­sinki (c) Jarno Koi­vula

Ci­ty­box Hel­sinki: Die­ses neue Ho­tel im tren­di­gen Vier­tel Ha­ka­niemi-Kal­lio über­zeugt mit sei­nem mi­ni­ma­lis­ti­schen De­sign und er­schwing­li­chen Prei­sen. Mit 178 Zim­mern und mo­der­nen An­nehm­lich­kei­ten wie Gäs­te­kü­chen und Check-in-Ter­mi­nals bie­tet das Ci­ty­box Hel­sinki ei­nen Auf­ent­halt ohne un­nö­ti­gen Schnick­schnack, aber mit ei­ni­gem Kom­fort.

www.visitfinland.com