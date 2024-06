Finnland: Die besten Aktivitäten im Sommer in Lappland

Die jähr­lich stei­gen­den Tem­pe­ra­tu­ren im Som­mer füh­ren dazu, dass sich der Ur­laub im­mer mehr in De­sti­na­tio­nen ver­la­gert, in de­nen auch im Hoch­som­mer ein er­träg­li­ches Klima herrscht. Das per­fekte Cool­ca­tion-Rei­se­ziel ist da­bei Lapp­land in Finn­land.

In Lapp­land war­ten im Som­mer an­ge­nehme Tem­pe­ra­tu­ren und dank der Mit­ter­nachts­sonne schei­nen die Tage schier end­los – ein ewi­ger Som­mer­nachts­traum. Um­schrie­ben wird die­ser neue Rei­se­trend mit dem Be­griff „Cool­ca­tion”. Diese eng­li­sche Wort­schöp­fung aus „cool” und „va­ca­tion” be­schreibt ei­nen Ur­laub in Re­gio­nen, die von Na­tur aus eher mo­de­rate Tem­pe­ra­tu­ren auf­wei­sen.

Sámi Cul­ture (c) Vi­sit­Fin­land

Wäh­rend der lan­gen Som­mer­mo­nate ver­wan­delt sich Finn­land je­den­falls in ein wah­res Pa­ra­dies für Aben­teu­rer und Na­tur­lieb­ha­ber. Die Sonne scheint fast un­un­ter­bro­chen und sorgt da­für, dass die Dun­kel­heit nie voll­stän­dig her­ein­bricht – ein na­hezu ma­gi­sches Na­tur­phä­no­men, das ein­zig­ar­tige Mög­lich­kei­ten für Out­door-Ak­ti­vi­tä­ten bie­tet. Vi­sit Fin­land hat dazu die pas­sen­den Tipps für ei­nen un­ver­gess­li­chen „Cool­ca­tion meets Mid­night Sun-Trip”.

In die samische Lebensweise eintauchen

Si­ida Sami Museum_(c) Vi­sit­Fin­land

Ob­wohl Lapp­land ein Teil Finn­lands ist, be­sitzt es eine viel­fäl­tige ei­gen­stän­dige Kul­tur. Die Re­gion ge­hört zur Hei­mat der Sa­men, der Ur­ein­woh­ner Nord­eu­ro­pas. Ken­nen­ler­nen lässt sich die Kul­tur bei­spiels­weise bei ei­nem Be­such des sa­mi­schen Par­la­ments und Kul­tur­zen­trums Sajo in Inari oder im Mu­seum Si­ida, das ei­nen gu­ten Ein­blick in die le­ben­dige sa­mi­sche Kul­tur ver­schafft.

Am 4. Mai 2024 wurde dem Sàmi Mu­seum Si­ida so­gar der Preis für das „Eu­ro­päi­sche Mu­seum des Jah­res” auf der vom Eu­ro­päi­schen Mu­se­ums­fo­rum or­ga­ni­sier­ten EMYA-Kon­fe­renz ver­lie­hen. Die Aus­zeich­nung ho­no­rierte da­mit die her­vor­ra­gende Ar­beit des Mu­se­ums für das sa­mi­sche Kul­tur­erbe in ganz Eu­ropa.

Sauna geht auch im Sommer

Sauna (c) Vi­sit­Fin­land

Für die Fin­nen ist die Sauna ein ge­mein­schaft­li­cher Ort der Ent­span­nung, Rei­ni­gung und Me­di­ta­tion. Be­son­ders Lapp­land lockt mit völ­lig un­ter­schied­li­chen Sau­nen. In den fünf Sau­nen der Sau­na­welt in Muo­nio lässt es sich zum Bei­spiel in­mit­ten der wun­der­schö­nen Fjell­land­schaft des Pal­las-Yl­läs-Na­tio­nal­parks an an den Ufern des Je­ri­s­järvi wun­der­bar schwit­zen.

Ein an­de­res Sau­na­ju­wel ist die Sie­ben-Sterne-Rauch­sauna des Iso­ken­käis­ten Klubi in Ku­usamo. Die sanfte Wärme der Rauch­sauna in ru­hi­ger Um­ge­bung am Ufer des Hei­kin­järvi-Sees sorgt für ei­nen freien Kopf und Geist. Well­ness pur in der Sauna, ein Bad im See und die ma­gi­sche At­mo­sphäre der Mit­ter­nachts­sonne bil­den hier eine per­fekte Kom­bi­na­tion.

Hinein ins Abenteuer

Auch Aben­teu­er­lus­tige und Ac­tion-Fans kom­men wäh­rend der lan­gen Som­mer­mo­nate nicht zu kurz. Bei ei­ner nächt­li­chen Wan­de­rung durch den Na­tio­nal­park Yl­läs-Pal­last­un­turi kön­nen sie die sau­berste Luft der Welt schnup­pern und da­bei noch die letzte echte Wild­nis Eu­ro­pas haut­nah er­le­ben.

Von den Hän­ge­brü­cken auf dem Kar­hun­kier­ros-Trail bei Ou­lanka las­sen sich be­ein­dru­ckende Was­ser­fälle be­wun­dern und in der Klein­stadt Lem­men­joki kön­nen die Rei­sen­den das Gold­schür­fen selbst aus­pro­bie­ren. Wei­tere Aus­flugs­tipps sind eine Fahr­rad­tour ent­lang der 230 Ki­lo­me­ter lan­gen Rad­wege, die bei Saa­ri­selkä star­ten, oder eine Fahrt mit dem Kanu auf dem Inari-See.

Lokale Delikatessen und Wildgerichte

Aben­teuer in der freien Na­tur ma­chen hung­rig. A aber auch in ku­li­na­ri­scher Hin­sicht hat Lapp­land im Som­mer so ei­ni­ges zu bie­ten. Die Wild­nis der Re­gion schenkt nahr­hafte fri­sche Zu­ta­ten, wie Bee­ren, Pilze, Kar­tof­feln, Fisch und Ren­tier­fleisch. Be­son­ders emp­feh­lens­wert sind da­bei die tra­di­tio­nel­len Ge­richte „Ren­tier­ein­topf”, „Brot­käse mit Mol­te­beer-Mar­me­lade” und ge­räu­cher­ter Wild­lachs.

Da­mit ge­lan­gen die Aben­teu­rer wie­der zu neuen Kräf­ten. Na­tür­lich gibt es in Lapp­land viele groß­ar­tige Re­stau­rants – sei es das „Nili” in Ro­va­niemi, das „Laa­ni­lan Kie­vari” in Saa­ri­selkä, das „Aa­naar” und das „Ukko” in Inari, das „Ta­pio” in Po­sio oder das „Nili­Poro” in Levi. Die Re­stau­rant­szene lässt da­bei die Gäste die letzte echte Wild­nis au­then­tisch auf dem Tel­ler ge­nie­ßen.

