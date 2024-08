NH Collection Helsinki Grand Hansa: Finnland hat ein neues Luxushotel

Mit der Er­öff­nung des NH Coll­ec­tion Hel­sinki Grand Hansa hat die NH Coll­ec­tion so­eben ihre Pre­miere in Finn­land ge­fei­ert. Nach dem NH Coll­ec­tion Co­pen­ha­gen, das seit 2021 in Dä­ne­mark seine Gäste emp­fängt, ist es das zweite Haus der Up­per-Ups­cale-Marke in den nor­di­schen Län­dern.

Das NH Coll­ec­tion Hel­sinki Grand Hansa ist ein En­sem­ble aus zwei his­to­risch be­deu­ten­den Ge­bäu­den – dem New Stu­dent House, das 1910 er­baut wurde, und dem re­nom­mier­ten Ho­tel Seu­ra­huone, das An­fang des 20. Jahr­hun­derts nach dem Vor­bild der bes­ten Adres­sen in Eu­ropa er­öff­net wurde.

Optimaler Ausgangspunkt für einen Städtetrip

Das Ho­tel Seu­ra­huone galt da­mals als prä­gend für die Kul­tur und das ge­sell­schaft­li­che Le­ben in Hel­sinki und setzte als Lo­gis auf höchs­tem Ni­veau neue Maß­stäbe. Nach um­fang­rei­chen Re­no­vie­rungs­ar­bei­ten führt die NH Coll­ec­tion die­ses le­gen­däre Erbe nun fort und über­zeugt mit Kom­fort und mo­der­nem Lu­xus in 224 Zim­mern und Sui­ten, zu de­nen auch eine opu­lente, 160 Qua­drat­me­ter große Prä­si­den­ten­suite ge­hört.

Das NH Coll­ec­tion Hel­sinki Grand Hansa be­fin­det sich im Her­zen der Stadt und ist we­ni­ger als drei Geh­mi­nu­ten vom Haupt­bahn­hof ent­fernt, der über eine aus­ge­zeich­nete An­bin­dung an den Flug­ha­fen ver­fügt. Mit sei­ner Lage an ei­ner der be­lieb­tes­ten Ein­kaufs­stra­ßen der Stadt und ganz in der Nähe von be­rühm­ten Mu­seen und den bes­ten Re­stau­rants Hel­sin­kis, ist es der op­ti­male Aus­gangs­punkt für ei­nen Städ­te­trip in die fin­ni­sche Me­tro­pole.

Bar mit 30-Grad-Ausblick über die Stadt

NH Coll­ec­tion Hel­sinki Grand Hansa (c) Mi­nor Ho­tels Eu­rope and Ame­ri­cas

Ein Haupt­au­gen­merk legt die NH Coll­ec­tion in al­len Häu­sern auf das ku­li­na­ri­sche An­ge­bot. In Hel­sinki ver­bin­det sich die klas­si­sche fran­zö­si­sche Kü­che auf krea­tive Art und Weise mit nach­hal­ti­gen lo­ka­len Zu­ta­ten. Spür­bar ist dies un­ter an­de­rem in der „Hansa Café Bar & Bras­se­rie”, die als Treff­punkt für Ein­hei­mi­sche und Gäste glei­cher­ma­ßen fun­gie­ren soll.

Hier la­den Snacks, kleine Ge­richte und Drinks zu ei­ner gas­tro­no­mi­schen Reise durch die Aro­men der fin­ni­schen Re­gio­nen ein. Im his­to­ri­schen Kup­pel­turm mit 360-Grad-Blick über die Stadt be­geis­tert die „Ku­poli Bar” mit ei­ner ex­qui­si­ten Aus­wahl an Cock­tails und feins­ten Spi­ri­tuo­sen, mit de­nen die Tage stil­voll aus­klin­gen.

Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad

NH Coll­ec­tion Hel­sinki Grand Hansa (c) Mi­nor Ho­tels Eu­rope and Ame­ri­cas

Für ent­span­nende Mo­mente lohnt ein Be­such im Well­ness­be­reich des Ho­tels. Hier wer­den Tra­di­tio­nen be­wahrt und in die heu­tige Zeit trans­fe­riert. Mo­dern in­ter­pre­tierte Sauna-Er­leb­nisse mit ein­hei­mi­schen Ex­per­ten, Tre­at­ments mit Lo­kal­ko­lo­rit und klas­si­sche An­wen­dun­gen sind Teil des Spa-An­ge­bots. Eine fin­ni­sche Sauna, ein Dampf­bad, eine In­fra­rot­sauna und ein Fit­ness­raum ste­hen zur Ver­fü­gung.

Mit mehr als 700 Qua­drat­me­tern Ver­an­stal­tungs­flä­che und neun fle­xi­blen Ta­gungs­räu­men bie­tet das NH Coll­ec­tion Hel­sinki Grand Hansa aber auch den idea­len Rah­men für Ver­an­stal­tun­gen jeg­li­cher Art. Kun­den­prä­sen­ta­tio­nen, Vor­stands­sit­zun­gen, Se­mi­nare, Kon­fe­ren­zen, ge­sell­schaft­li­che An­lässe oder pri­vate Fa­mi­li­en­fei­ern fin­den hier ebenso Platz wie glanz­volle Ga­las. Ein High­light ist der his­to­ri­sche Ball­saal aus dem frü­hen 20. Jahr­hun­dert.

Insider-Tipps für die Erkundung der Stadt

NH Coll­ec­tion Hel­sinki Grand Hansa (c) Mi­nor Ho­tels Eu­rope and Ame­ri­cas

Die fin­ni­sche Haupt­stadt Hel­sinki schmiegt sich an eine 131 Ki­lo­me­ter lange Küs­ten­li­nie. 40 Pro­zent der Stadt sind von Parks und na­tür­li­chen Grün­flä­chen be­deckt. Um die ein­zig­ar­tige Kom­bi­na­tion aus quir­li­gem Stadt­le­ben und Na­tur zu ent­de­cken, steht das Ho­tel-Team gerne mit In­si­der-Tipps zur Seite.

So bie­tet sich ein Be­such der bei­den ganz­jäh­rig ge­öff­ne­ten Na­tio­nal­parks an, die sich in un­mit­tel­ba­rer Nähe des Stadt­zen­trums be­fin­den. Hier be­ein­dru­cken nicht nur die klare Luft, son­dern auch herr­li­che Aus­sich­ten auf den Schä­ren­gar­ten und die Stadt mit ih­ren ar­chi­tek­to­ni­schen High­lights. Hel­sinki lockt zu­dem mit ge­müt­li­chen Ca­fés, in de­nen tra­di­tio­nel­les Ge­bäck ser­viert wird, und mit in­no­va­ti­ven Sterne-Re­stau­rants.

www.nh-collection.com