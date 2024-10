Südtirol: Neue Skysuiten im Seehof Nature Retreat bei Brixen

Mit dem Um­bau und der Er­wei­te­rung des See­hof Na­ture Retreat in Natz bei Bri­xen in Süd­ti­rol um neue Sky­sui­ten ha­ben die In­ha­ber Ta­ma­ris und An­dreas Auer ihre Vi­sion die­ses au­ßer­ge­wöhn­li­chen Or­tes mit sei­ner na­tur­na­hen, me­di­ter­ra­nen At­mo­sphäre in die­sem Jahr voll­endet.

Die kom­plette dritte Etage des Ho­tels wurde um­ge­baut und mit zehn lu­xu­riö­sen Sky­sui­ten aus­ge­stat­tet. Die Aus­wahl reicht da­bei von der 50 Qua­drat­me­ter gro­ßen „Sky­suite Lago” mit rie­si­gem Bal­kon in Rich­tung Mor­gen­sonne und Blick auf den See, ei­ner frei ste­hen­den De­si­gner-Out­door-Ba­de­wanne und ei­ner ge­müt­li­chen Le­se­ecke im Wohn­be­reich bis zur „Sky Ju­ni­or­suite Terra” mit ei­ner be­grün­ten Bal­kon­ter­rasse und Wald­blick mit Abend­sonne.

Auch ein Yoga- und Me­di­ta­ti­ons­raum ist in der drit­ten Etage ent­stan­den. Im Erd­ge­schoss wur­den der Ein­gangs­be­reich und die Re­zep­tion re­no­viert und um ein Atrium als neuer Auf­ent­halts- und Mee­ting­raum er­gänzt. Da­bei war die Leich­tig­keit in der Ar­chi­tek­tur als Teil der Phi­lo­so­phie des Hau­ses von An­fang an weg­wei­send.

„Wir hat­ten eine ganz kon­krete Vor­stel­lung und die Um­set­zung er­folgte dann nach un­se­ren Wün­schen. Wir dif­fe­ren­zie­ren uns be­wusst und kon­se­quent von an­de­ren Ho­tels und Retre­ats, da wir un­ser ei­ge­nes Kon­zept er­ar­bei­tet ha­ben, zu dem wir ste­hen und das wir als In­ha­ber­fa­mi­lie auch be­wusst le­ben. Wir fei­len täg­lich daran, um es zu ver­fei­nern und zu ver­bes­sern.“ Ta­ma­ris und An­dreas Auer, In­ha­ber des See­hof Na­ture Retreat

Die ge­samte Fas­sade des me­di­ter­ran an­mu­ten­den Haupt­ge­bäu­des, das sich per­fekt in die um­lie­gende Na­tur ein­bet­tet und di­rekt am Ufer ei­nes Pri­vat­sees liegt, zeigt sich nun in ei­nem ein­heit­li­chen Er­schei­nungs­bild. Ver­ant­wort­lich für die Um­bau­ten war das Stu­dio RARO mit Sitz in Tri­ent, das 2004 von Ro­berta Di Fi­lippo und Ro­berto Sal­vi­s­chiani ge­grün­det wurde.

Alle Räum­lich­kei­ten zeich­nen sich durch klare Li­nien und viel Liebe zum De­tail, ei­nen me­di­ter­ra­nen Stil und eine in Erd­tö­nen ge­hal­tene Ge­samt­struk­tur aus. Holz in Kom­bi­na­tion mit Glas und Tex­til prägt die re­du­ziert ge­hal­tene, stim­mige Ar­chi­tek­tur und ver­mit­teln da­bei in den Zim­mern und Sui­ten eine un­ver­wech­sel­bare Ge­müt­lich­keit, die im­mer ge­nü­gend Raum für in­di­vi­du­elle Ur­laubs­mo­mente lässt.

