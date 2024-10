Paris: Erstes permanentes Hotelzimmer in einem Fußball-Stadion

In ei­ner ein­zig­ar­ti­gen Ko­ope­ra­tion er­öff­nen die No­vo­tel Ho­tels und das Treue­pro­gramm ALL von Ac­cor von Pa­ris das welt­weit erste dau­er­hafte Ho­tel­zim­mer in ei­nem Fuß­ball-Sta­dion. Die „La Suite No­vo­tel by ALL.com“ be­fin­det sich im le­gen­dä­ren Parc des Prin­ces – der Hei­mat von Pa­ris Saint-Ger­man (PSG).

Seit 1974 ist der Parc des Prin­ces nicht nur die Spiel­stätte von PSG, son­dern auch ein Sym­bol für das Fuß­ball­erbe und den Stolz der Pa­ri­ser. Mit der Er­öff­nung der „La Suite No­vo­tel by ALL.com” bie­tet sich nun die Ge­le­gen­heit, die­sen kul­ti­gen Ort und den Ner­ven­kit­zel ei­nes Fuß­ball­spiels auf ein­ma­lige Weise zu er­le­ben.

La Suite No­vo­tel by ALL (c) Ac­cor

Die Suite be­fin­det sich di­rekt im Sta­dion und ist ge­treu des No­vo­tel-Mar­ken­de­signs „Hy­po­the­sis“ ge­stal­tet, das Ele­ganz mit Kom­fort ver­knüp­fen soll. Zur Aus­stat­tung ge­hö­ren da­bei un­ter an­de­rem ein Queen­size-Bett, eine Mi­ni­bar, ein Breit­bild­fern­se­her und ein Ba­de­zim­mer. Für Fa­mi­lien kann auf Wunsch ein zu­sätz­li­ches Bett auf­ge­stellt wer­den.

Das ab­so­lute High­light die­ser au­ßer­ge­wöhn­li­chen Un­ter­kunft ist al­ler­dings die pri­vate Ter­rasse mit Blick auf das Spiel­feld. Dort kön­nen die Gäste die Spiele aus nächs­ter Nähe ver­fol­gen und in die elek­tri­sie­rende Sta­dion-At­mo­sphäre ein­tau­chen – per­fekt für Fuß­ball­fans und alle, die auf der Su­che nach be­son­de­ren Mo­men­ten sind.

La Suite No­vo­tel by ALL (c) Ac­cor

Das Sui­ten-Er­leb­nis be­ginnt be­reits vor dem Be­tre­ten des Sta­di­ons. Ein But­ler emp­fängt die Gäste im na­he­ge­le­ge­nen No­vo­tel Pa­ris Su­res­nes Longchamp und ist wäh­rend ih­res ge­sam­ten Auf­ent­halts ihr ers­ter An­sprech­part­ner. Er bringt die Gäste zum Parc des Prin­ces, wo sie bei Spie­len der ers­ten Liga ei­nen VIP-Ein­tritt und ei­nen naht­lo­sen Check-in über den „Pa­ris Tun­nel“ er­hal­ten.

Nach ei­nem Wel­come-Drink in der na­hen ALL.com BAR ge­nie­ßen die Gäste das Spiel in der Suite zu­sam­men mit ei­ner Fly­ing Buf­fet Din­ner-Ex­pe­ri­ence. Da­nach kön­nen sie bei ei­nem Drink in ih­rer Suite oder in der ALL.com BAR ent­span­nen und die Mo­mente des Ta­ges noch ein­mal Re­vue pas­sie­ren las­sen. Nach ei­nem Früh­stück in der La Suite No­vo­tel by ALL.com und ei­nem Spa­zier­gang durch das Sta­dion heißt es schließ­lich Ab­schied neh­men.

La Suite No­vo­tel by ALL (c) Ac­cor

Die La Suite No­vo­tel by ALL.com er­gänzt die be­stehen­den An­ge­bote von ALL im Parc des Prin­ces, zu de­nen un­ter an­de­rem eine ei­gene Tri­büne, VIP-Lo­gen und Sitz­plätze am Spiel­feld­rand ge­hö­ren. Fans ha­ben die Chance, eine Über­nach­tung in der Suite zu ge­win­nen und ih­ren Traum von ei­ner Nacht im Sta­dium tat­säch­lich Wirk­lich­keit wer­den zu las­sen.

novotel.accor.com

