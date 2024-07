Dolce by Wyndham Versailles: Neues Schlosshotel nahe Paris

Kurz vor dem Be­ginn der Olym­pi­schen Spiele hat mit dem Dolce by Wynd­ham Ver­sailles – Do­maine du Mont­cel ein neues Lu­xus­ho­tel vor den To­ren von Pa­ris er­öff­net. Ein­ge­bet­tet in ei­nen idyl­li­schen Land­schafts­park und nur we­nige Mi­nu­ten vom be­rühm­ten Schloss Ver­sailles ent­fernt, bie­tet das his­to­ri­sche An­we­sen ei­nen ex­klu­si­ven Rück­zugs­ort mit 178 Zim­mern und Sui­ten.

Die Do­maine du Mont­cel diente im spä­ten 18. Jahr­hun­dert als Re­si­denz der fran­zö­si­schen In­dus­tri­el­len-Fa­mi­lie Ober­kampf-Mal­let und wurde für die Ver­wand­lung in ein lu­xu­riö­ses Ho­tel mit zeit­lo­ser Ele­ganz auf­wän­dig re­no­viert. Auch der 14 Hektar große Park, der einst von Ma­dame Ober­kampf ent­wor­fen wurde, er­strahlt nun in neuem Glanz und lädt zu aus­ge­dehn­ten Spa­zier­gän­gen ein.

Luxuriöser Rückzugsort nahe Versailles

Als Hom­mage an die Fa­mi­lie Ober­kampf greift das De­kor des Ho­tels das ro­man­tisch-ver­spielte De­sign der „Toile de Jouy” auf – dem welt­weit be­rühm­ten, von Chris­to­phe-Phil­ippe Ober­kampf in Jouy-en-Jo­sas ent­wi­ckel­ten Tex­til­mus­ter. In un­mit­tel­ba­rer Nach­bar­schaft des Ho­tels be­fin­det sich auch das „Mu­sée de la Toile de Jouy“, das man kei­nes­falls ver­säu­men sollte.

Ge­ne­ral Ma­na­ger Oli­vier Bi­got fasst das Kon­zept des Ho­tels in we­ni­gen Sät­zen zu­sam­men: „Ein Auf­ent­halt im Dolce by Wynd­ham Ver­sailles be­deu­tet, das fran­zö­si­sche Art de Vi­vre zu er­le­ben. Es um­hüllt die Gäste von der ers­ten Mi­nute an und spie­gelt sich in je­dem Aspekt des Auf­ent­halts wi­der – von Ar­chi­tek­tur und De­sign bis zu Spei­sen, Ser­vice und Aus­stat­tung. Es ist ein idea­ler Rück­zugs­ort und gleich­zei­tig auch der per­fekte Aus­gangs­punkt, um das Beste, was Pa­ris zu bie­ten hat, zu ent­de­cken.“

Zwei Restaurants mit französischer Küche

Dolce by Wynd­ham Ver­sailles – Do­maine du Mont­cel (c) Wynd­ham Ho­tels & Re­sorts

Das ku­li­na­ri­sche An­ge­bot be­inhal­tet zwei Re­stau­rants: Im „La Toile“ wird eine tra­di­tio­nelle fran­zö­si­sche Kü­che mit fei­nen asia­ti­schen Ein­flüs­sen ser­viert, wäh­rend das „La Ma­nu­fac­ture“ im his­to­ri­schen Flü­gel des Châ­teaus mit ei­ner mo­der­nen, ek­lek­ti­schen Spei­se­karte auf­war­tet. Die Bar „Le Cèdre“ bie­tet wie­derum eine feine Aus­wahl an Cock­tails – je nach Wet­ter auch auf der Ter­rasse mit Blick auf die weit­läu­fi­gen Gär­ten des An­we­sens.

Im „Spa du Mon­cel by So­thys” ge­nie­ßen die Gäste ein breit ge­fä­cher­tes Spa-Menü, ein Dampf­bad, eine Sauna, eine Schnee­grotte, Er­leb­nis­du­schen und ei­nen be­heiz­ten In­door- und Out­door-Pool. Zu­dem ver­fügt das Ho­tel über ein gro­ßes Kon­fe­renz­zen­trum mit 18 Ta­gungs­räu­men und ei­nem präch­ti­gen Ball­saal. Dar­über hin­aus be­fin­den sich in un­mit­tel­ba­rer Nähe gleich drei her­vor­ra­gende Golf­plätze.

Zimmerpreise ab 218 Euro pro Nacht

Dolce by Wynd­ham Ver­sailles – Do­maine du Mont­cel (c) Wynd­ham Ho­tels & Re­sorts

Der Bahn­hof von Jouy-en-Jo­sas ist nur ei­nen kur­zen Spa­zier­gang ent­fernt. Von hier er­reicht man das Zen­trum von Pa­ris mehr­mals täg­lich mit ein­mal Um­stei­gen in 22 bis 43 Mi­nu­ten – je nach Ver­bin­dung. Zum Flug­ha­fen Pa­ris-Orly sind es rund 16 Ki­lo­me­ter mit dem Taxi. Die Zim­mer­preise im Dolce by Wynd­ham Ver­sailles be­gin­nen im Sep­tem­ber bei 285 Euro pro Zim­mer und Nacht, ab Ok­to­ber bei 218 Euro und von Jän­ner bis Mai bei 247 Euro.

