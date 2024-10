Punta Cana: Comeback des renovierten Riu Palace Bavaro

RIU Ho­tels kün­digt die Wie­der­eröff­nung des Riu Pa­lace Bá­varo in Punta Cana in der Do­mi­ni­ka­ni­schen Re­pu­blik. Nach ei­ner um­fang­rei­chen Re­no­vie­rung prä­sen­tiert sich das All-In­clu­sive-Re­sort ab so­fort auf ei­nem völ­lig neuen Le­vel.

Nach dem Ab­riss des be­nach­bar­ten Riu Nai­boa wurde das Grund­stück dem Riu Pa­lace Bá­varo hin­zu­ge­fügt. Die Er­wei­te­rung er­mög­licht es, ein noch dif­fe­ren­zier­te­res An­ge­bot mit in­no­va­ti­ven Ser­vice­leis­tun­gen zu schaf­fen. So gibt es nun ei­nen Fa­mi­li­en­be­reich mit al­len Ar­ten von Was­ser- und Out­door-Ak­ti­vi­tä­ten und ei­ge­nen Gas­tro­no­mie­be­trie­ben, die spe­zi­ell auf Kin­der und Er­wach­sene aus­ge­rich­tet sind.

Ein hö­he­res Maß an Lu­xus, Ser­vice und Pri­vat­sphäre wird den Gäs­ten im ex­klu­si­ven Elite-Club-Be­reich ga­ran­tiert. Die be­deu­tendste Neue­rung ist der Food Court mit ei­ner gro­ßen Aus­wahl an ku­li­na­ri­schen Op­tio­nen für alle Gäste. Hier kön­nen sie sich durch ver­schie­dene in­ter­na­tio­nale und lo­kale Ge­richte pro­bie­ren. Gleich­zei­tig bleibt die be­währte und breit ge­fä­cherte Gastronomie‑, Un­ter­hal­tungs- und Ser­vice­pa­lette der RIU-Ho­tels er­hal­ten.

255 der ins­ge­samt 994 Ho­tel­zim­mer sind mit drei gro­ßen Bet­ten in ei­nem Raum für ge­mein­sam rei­sende Freunde und Fa­mi­lien aus­ge­legt. Sie be­fin­den sich im neuen Fa­mi­li­en­be­reich des Riu Pa­lace Ba­varo. Hier ist al­les auf die Be­dürf­nisse der kleins­ten Gäste aus­ge­rich­tet. Mit Plansch­be­reich, Pi­ra­ten­schiff, Spiel­platz, Kino, Sport­platz und Gas­tro­no­mie­be­rei­chen samt Kon­di­to­rei und Ta­queria und ei­nem Grill­im­biss soll­ten keine Wün­sche of­fen blei­ben.

Au­ßer­dem bie­tet der Kids Club im Fa­mi­li­en­be­reich nun Ak­ti­vi­tä­ten für drei un­ter­schied­li­che Al­ters­grup­pen. Zu­sätz­lich gibt es ei­nen Frei­zeit­raum und eine RiuArt-Sta­tion zur krea­ti­ven Ge­stal­tung von Cup­ca­kes. Selbst­ver­ständ­lich kön­nen alle Gäste nicht nur die neun Pools im Ho­tel nut­zen: Sie ha­ben auch Zu­tritt zum Aqua­park Splash Wa­ter World in der RIU-An­lage in Punta Cana. Voll­jäh­rige Gäste dür­fen sich zu­dem auf die vier wö­chent­li­chen The­men­par­tys im RIU Party-Be­reich der An­lage freuen.

Zu den 32 gas­tro­no­mi­schen Be­rei­chen im neuen Riu Pa­lace Ba­varo ge­sellt sich ein ech­tes No­vum in den fast 100 RIU Ho­tels welt­weit – der Food Court mit ei­nem brei­ten Snack-An­ge­bot von süß bis herz­haft. Mit Pizza, Wok-Poke-Bowls, Fried Chi­cken Snacks, Ta­cos, Pepe’s Food Snacks, Eis­spe­zia­li­tä­ten, Crê­pes, Waf­feln und Do­nuts so­wie ei­ner Bar bie­tet er eine große Aus­wahl an Ge­rich­ten aus ver­schie­de­nen Ess­kul­tu­ren.

Wie ge­wohnt kön­nen sich die Gäste im Riu Pa­lace Ba­varo mit den vie­len Re­stau­rants auf ein brei­tes gas­tro­no­mi­sches An­ge­bot freuen. Das Haupt­re­stau­rant er­war­tet sie zum Früh­stück, Mit­tag­essen und Abend­essen. Es gibt aber auch das Gour­met­re­stau­rant „Krys­tal”, ein asia­ti­sches, ein ita­lie­ni­sches und ein me­xi­ka­ni­sches Re­stau­rant, ein Steak­house mit ver­schie­de­nen Fleisch­ge­rich­ten so­wie ganz neu das „Ame­ri­can Coun­try” mit sei­nen All Ame­ri­can Fa­vou­ri­tes.

Elite Club-Gäste, die Wert auf ihr ganz be­son­de­res RIU-Er­leb­nis le­gen, dür­fen sich über das ex­klu­si­ves Re­stau­rant „Elite” freuen. Der Elite Club-Ser­vice kann für ins­ge­samt 108 Zim­mer in be­son­ders schö­ner Lage ge­bucht wer­den. 60 die­ser Zim­mer ha­ben so­gar ih­ren ei­ge­nen Pool. Au­ßer­dem steht den Gäs­ten ein ex­klu­si­ver Pool mit ei­ge­ner Bar so­wie ein vor­ran­gi­ger Check-in-Be­reich nebst Lounge Bar zur Ver­fü­gung.

Zu­sätz­lich gibt es ein à la carte-Früh­stück. Pre­mium-Mar­ken­spi­ri­tuo­sen auf dem Zim­mer, eine Mi­ni­bar mit Snacks, eine Fla­sche Wein, ein Will­kom­mens­ge­schenk und Aro­ma­the­ra­pie auf dem Zim­mer so­wie eine vor­ran­gige Re­ser­vie­rung in den The­men­re­stau­rants und die Op­tion auf ei­nen spä­ten Check-out bis 13 Uhr oder ei­nen frü­hen Check-in sind wei­tere Elite-Ser­vice­leis­tun­gen.

Ge­ne­rell spie­gelt das neu ge­stal­tete Riu Pa­lace Ba­varo das De­sign wi­der, das RIU bei al­len Re­no­vie­run­gen und Neu­bau­ten ver­folgt – klar mit sanf­ten, ele­gan­ten Tö­nen und ei­ner ver­stärk­ten Nut­zung von Ta­ges­licht. Dies zeigt sich so­wohl in den Zim­mern als auch in al­len Ge­mein­schafts­be­rei­chen – ein­schließ­lich der Re­stau­rants und der acht Bars, über die das Riu Pa­lace Ba­varo nun ver­fügt.

Al­lein für die Elite Club-Gäste ste­hen zwei ex­klu­sive Bars be­reit. Ne­ben dem qua­li­ta­ti­ven Up­grade in Sa­chen Ex­klu­si­vi­tät bei der Bu­chung des Elite Club-Ser­vices dür­fen sich alle Gäste au­ßer­dem über eine deut­li­che Auf­sto­ckung bei Qua­li­tät und An­zahl der be­lieb­tes­ten Ge­trän­ke­mar­ken freuen. Diese Qua­li­täts­stei­ge­rung gilt für alle Ho­tels mit Elite Club-Ser­vice.

Der groß an­ge­legte Um­bau des Riu Pa­lace Ba­varo setzt die In­ves­ti­tio­nen der RIU Ho­tels in das An­ge­bot in der Do­mi­ni­ka­ni­schen Re­pu­blik fort. So wurde 2016 das Riu Re­pu­blica er­öff­net und be­reits Ende 2017 er­wei­tert. 2017 wurde das Riu Bambu re­no­viert, 2018 das Riu Pa­lace Punta Cana grund­sa­niert – und als letzte Maß­nahme folgte Ende 2023 die Re­no­vie­rung des Riu Pa­lace Ma­cao. Da­mit ver­fügt RIU in Punta Cana in fünf Häu­sern über ein grund­sa­nier­tes Ho­tel­kon­tin­gent von ins­ge­samt 4.528 Zim­mern.

