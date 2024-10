Südtirol: Wohnen beim Wein in den schönsten Vinum Hotels

Di­rekt im lu­xu­riö­sen Wein­fass oder im Wein­gut aus dem 12. Jahr­hun­dert: Die Nähe zu den bes­ten Wei­nen von Süd­ti­rol ist in den Vinum Ho­tels im­mer ga­ran­tiert. Da die Mit­glie­der alle pas­sio­nierte Wein­ken­ner oder so­gar selbst Win­zer sind, kön­nen die Gäste das Kul­tur­gut Wein auf viele un­ter­halt­same Ar­ten er­le­ben und ge­nie­ßen.

Das Schöne an ei­nem Ho­tel mit ei­ge­nem Wein­gut ist, dass die Rebe zum Grei­fen nah ist und die edels­ten Trop­fen nur ei­nen Stein­wurf ent­fernt. Zu­dem tei­len die Ho­te­liers gerne ihr Wis­sen rund um die Rebe. So er­fährt der Gast, wie der edle Trop­fen in die Fla­sche kommt, wie die Wein­lese ab­läuft und wor­auf es beim Kel­tern an­kommt.

(c) Vinum Ho­tel Schloss Korb

Das al­les und viele wei­tere Fra­gen be­ant­wor­ten die Gast­ge­ber meist per­sön­lich bei ei­ner Wein­ver­kos­tung oder beim Abend­essen. Ein Som­me­lier oder Win­zer ist je­den­falls im­mer in der Nähe und nimmt die Gäste gerne mit auf eine Ge­nuss­reise durch die Wein­welt, die in ih­ren Kel­lern schlum­mert.



Das Beste daran ist aber si­cher­lich, dass sich kei­ner Ge­dan­ken über den Heim­weg ma­chen muss, da das Zim­mer oder die ei­gene Wein­fass-Lodge nur we­nige Re­ben-Rei­hen ent­fernt ist. Nach dem Ur­laub kann man die Lieb­lings­weine dann be­quem in den Kof­fer pa­cken und das Wein-Ur­laubs­fee­ling mit nach Hause neh­men.

Vinum Hotel Pacherhof /​ Eisacktal

(c) Vinum Ho­tel Pa­cher­hof

Das Ei­sack­tal ist das nörd­lichste Wein­bau­ge­biet Ita­li­ens und be­sticht durch seine be­ein­dru­ckende Lage ent­lang des Ei­sack. Die Wein­berge er­stre­cken sich hier auf bis zu 1.000 Me­ter über dem Mee­res­spie­gel und sind vor al­lem für Weiß­weine wie „Syl­va­ner”, „Mül­ler-Thur­gau” oder den kräf­ti­gen „Ker­ner” be­kannt. Das Ho­tel und Wein­gut Pa­cher­hof prä­sen­tiert bei­spiels­weise stolz sei­nen „Syl­va­ner”, der sich durch feine Frucht­aro­men und eine sanfte Säure aus­zeich­net.

Im his­to­ri­schen Wein­kel­ler zwi­schen alt­ehr­wür­di­gen Ge­mäu­ern aus dem 12. Jahr­hun­dert wer­den die Trau­ben scho­nend ge­presst und un­ter den wach­sa­men Au­gen von Win­zer An­dreas Hu­ber be­hut­sam in gro­ßen Edel­stahl­tanks und in Holz­fäs­sern ver­go­ren und aus­ge­baut. Wein­kel­ler­füh­rung und Wein­ver­kos­tun­gen fin­den re­gel­mä­ßig für Ho­tel­gäste statt, die sich dar­über hin­aus nach ei­ner um­fas­sen­den Re­no­vie­rung im Mai die­ses Jah­res über neue Zim­mer und ei­nen neuen Well­ness­be­reich freuen.

Vinum Hotel Spitalerhof /​ Eisacktal

(c) Vinum Ho­tel Spi­tal­erhof

Im Ge­nuss­ho­tel Spi­tal­erhof hat der Haus­herr und Win­zer Mi­chael Ober­per­tin­ger sei­nem Lieb­lings­wein den Na­men „Muga” ver­lie­hen, den er selbst als Spitz­na­men trägt. Den Grü­nen Velt­li­ner würde man nach ei­nem Be­such im Spi­tal­erhof aber auch so nicht ver­ges­sen, da der fruch­tige Weiß­wein das gute Le­bens­ge­fühl des Hau­ses wi­der­spie­gelt.

Am bes­ten ge­nießt man ein Glas da­von im Whirl­pool auf der Son­nen­ter­rasse der Fassl-Lodge – ei­nem lu­xu­riös aus­ge­stat­te­ten Wein­fass mit Dop­pel­bett, Bad und viel Pri­vat­sphäre. Das be­wohn­bare Fass würde stolze 44.000 Li­ter fas­sen, was rund 58.000 Fla­schen ent­spricht.

Vinum Hotel Klosterhof /​ Kalterer See

(c) Vinum Ho­tel Klos­ter­hof /​ Fran­ziska Un­ter­holz­ner

Die Haus­her­ren im Vinum Ho­tel Klos­ter­hof sind Gründungsmitglieder der „Freien Wein­bau­ern Südtirol“ und pro­du­zie­ren her­vor­ra­gende Ei­gen­bau­weine, die aus­schließ­lich von ih­ren drei Spit­zen­la­gen stam­men. Ver­kos­tun­gen, Kel­le­rei­be­sich­ti­gun­gen und Be­ge­hun­gen der Wein­berge gehören zu den be­lieb­tes­ten An­ge­bo­ten des Hau­ses.

Da Wein schönheitsfördernde Kräfte ha­ben soll, wird in den Vinum Ho­tels auch Wein-Well­ness an­ge­bo­ten. Im Klos­ter­hof gibt es nicht nur Tre­at­ments rund um die Traube, son­dern ei­nen gan­zen Wein-Well­ness­be­reich, in dem sich al­les um die Rebe dreht. Aus den ei­ge­nen Trau­ben wer­den Tre­at­ments zu­sam­men­ge­stellt, die der Schönheit auf die Sprünge hel­fen. Dazu gibt es den pas­sen­den Rot­wein „Schwarze Ma­donna”, aus des­sen Tres­ter die An­wen­dung her­ge­stellt wurde.

Vinum Hotel Schloss Korb /​ Eppan

(c) Vinum Ho­tel Schloss Korb

Hoch oben über Eppan thront das Vinum Ho­tel Schloss Korb. Ne­ben ei­nem sa­gen­haf­ten Pan­ora­ma­blick sind es die Gour­met­kü­che so­wie die ex­qui­si­ten, zum Teil in ei­nem al­ten Luft­schutz­stol­len ge­la­ger­ten Wein­schätze, die den Auf­ent­halt in die­sem mit­tel­al­ter­li­chen Mär­chen­schloss zu ei­nem Wein-High­light ma­chen. Schloss­herr Fritz Del­lago führt je­den Mon­tag per­sön­lich durch den haus­ei­ge­nen Wein-Kul­tur­bun­ker aus dem Zwei­ten Welt­krieg so­wie durch den Bar­ri­que-Stol­len.

Vinum Hotel Stroblhof /​ Eppan

(c) Vinum Ho­tel Stro­blhof

Das Ho­tel Stro­blhof ist ein Wein­gut mit Wur­zeln aus dem 16. Jahr­hun­dert in der Nähe der be­rühm­ten Eis­lö­cher – um­ringt von den Wein­ber­gen der haus­ei­ge­nen Kel­le­rei. In bes­ten Hang­la­gen rei­fen hoch­wer­tige Weiß- und Rot­wein­sor­ten. Viel Zeit und Liebe wird der Qua­li­täts­ar­beit im Wein­berg und Kel­ler ge­wid­met. Das Er­geb­nis aus Tra­di­tion und Mut zur In­no­va­tion sind aus­drucks­volle Weine mit gu­ter La­ger­fä­hig­keit.

Je­den Mon­tag gibt es eine Füh­rung durch Wein­berg und Kel­ler so­wie eine an­schlie­ßende Ver­kos­tung mit dem Wein­bauer An­dreas Nicolussi–Leck. So­gar im Well­ness­be­reich bleibt der Fo­kus auf dem Wein: Vor dem Sau­na­fens­ter ste­hen die Wein­re­ben Spa­lier und im Spa-Pro­gramm fin­den sich Well­ness- und Ge­sichts­be­hand­lun­gen mit wert­vol­len Pro­duk­ten aus der Wein­rebe.

Vinum Hotel Oberwirt /​ Meraner Land

(c) Vinum Ho­tel Ober­wirt(

Aus 550 Me­tern Höhe blickt das Wein­gut Ei­chen­stein von Frei­berg auf Me­ran, das Etsch­tal und die Texel­gruppe. Den mi­ne­ral­hal­ti­gen Bo­den prä­gen Por­phyr-Quar­zit und Gra­nit, die ein vor­zeit­li­cher Vul­kan einst zu­tage be­för­dert hat. Diese idea­len Vor­aus­set­zun­gen von Bo­den, Klima und Land­schaft be­güns­ti­gen das Ge­dei­hen der Reb­stö­cke und das Ge­lin­gen der Weiß- und Rot­wein­trau­ben.

Ab 2014 be­gann der Se­ni­or­chef im Vinum Ho­tel Ober­wirt, Jo­sef Wald­ner, dort sei­nen ei­ge­nen Wein an­zu­bauen und ab­zu­fül­len und führte da­mit eine Tra­di­tion wei­ter, die schon über Ge­ne­ra­tio­nen in der Fa­mi­lie ge­pflegt wurde. Die An­ge­bots­pa­lette ist viel­fäl­tig, ne­ben den Sor­ten­wei­nen Sau­vi­gnon, Char­don­nay und Ries­ling be­stechen vor al­lem die Cu­vées „Glo­ria Dei” und „Bac­cara” durch ihre un­ver­gleich­li­chen Aro­men.

Märchenschloss Plars /​ Meraner Land

(c) Vinum Ho­tel Schloss Plars

Nur 16 Zim­mer und Sui­ten fin­den sich im Vinum Ho­tel Schloss Plars, das an die Ku­lisse ei­nes Mär­chen­films er­in­nert. Öff­net man die rot-weiß-ge­streif­ten Fens­ter­lä­den, zei­gen sich Re­ben, wo­hin das Auge blickt. Win­zer und Gast­ge­ber An­dreas Thei­ner baut hier di­rekt vor den Schloss­to­ren Weiß­weine so­wie Rot­weine an.

Als Ge­heim­tipp sollt man Irene Thei­ner um ei­nen ih­rer be­rühm­ten Pick­nick­körbe mit wun­der­ba­ren Köst­lich­kei­ten bit­ten und sich von ih­rem Mann noch eine gute Fla­sche vom Mar­zan-Weiß­wein und die Weg­be­schrei­bung zum klei­nen An­sitz mit­ten im Wein­berg ho­len. Mehr kann man für ei­nen ge­nuss­vol­len Tag nicht tun.

Hotel Turm mit Weingut Grottnerhof /​ Bozen

Chef Ste­phan Prams­tha­ler (c) Vinum Ho­tel Turm

Am Fuße des Schlern, in der ma­le­ri­schen Re­gion rund um Völs, liegt das Ho­tel Turm mit dem Wein­gut Grott­ner­hof aus dem 13. Jahr­hun­dert. Die Be­wirt­schaf­tung der rund 3,5 Hektar Wein­berge stellt eine große Her­aus­for­de­rung dar. We­gen ei­ner Nei­gung von 50 bis 70 Pro­zent muss viel per Hand­ar­beit er­le­digt wer­den. Die Gäste kön­nen da­her wäh­rend der Wein­lese auch gerne mit an­pa­cken.

Die Trau­ben wer­den am Grott­ner­hof so ge­kel­tert, dass der Wein den Cha­rak­ter sei­ner Um­ge­bung und den der Men­schen, die da­hin­ter­ste­hen, wi­der­spie­gelt. Der Aus­bau er­folgt im Stahl­tank so­wie im gro­ßen Holz­fass und be­darf gro­ßer Auf­merk­sam­keit und ei­ner lan­gen Zeit. Win­zer Ste­phan Pram­strah­ler be­vor­zugt rein­sor­tige Weine und ver­zich­tet auf Cu­vées. Alle Weine tra­gen da­für die Na­men sehr cha­rak­ter­star­ker Vö­gel. Der Blau­bur­gun­der zum Bei­spiel wurde nach dem Kolk­ra­ben be­nannt – „Cor­vus Co­rax”.

