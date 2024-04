Waldorf Astoria: Luxus pur auf einer einsamen Insel der Seychellen

Mit der Er­öff­nung des Wal­dorf As­to­ria Platte Is­land hat die Hil­ton-Lu­xus­marke „Wal­dorf As­to­ria” so­eben ihr De­büt auf den Sey­chel­len ge­fei­ert. Die ein­same In­sel ge­hört zu den „Outer Is­lands” und ist ei­gent­lich nur eine fla­che, be­wal­dete Sand­bank, die durch eine La­gune und Ko­ral­len­riffe ge­schützt ist und wan­dern­den See­vö­geln und Schild­krö­ten als Zu­hause dient.

Das De­sign des Wal­dorf As­to­ria Platte Is­land ver­bin­den Lu­xus mit be­ein­dru­cken­der Kunst, ex­qui­si­ter Aus­stat­tung und tro­pi­schen Aus­bli­cken. Im Zen­trum steht die iko­ni­sche Wal­dorf As­to­ria Son­nen­uhr. Sie wurde von der Moulin Ko­pra in­spi­riert – ei­nem kreo­li­schen Schmelz­tie­gel, der zu­vor auf der In­sel ver­wen­det wurde.

Die In­nen­räume des Re­sorts er­in­nern an Ko­kos­pal­men, wäh­rend der Ein­gangs­be­reich von kas­ka­den­ar­ti­gen Vor­hän­gen aus Mu­scheln ge­prägt wird. Die Ar­chi­tek­tur der 50 ex­klu­si­ven Strand­vil­len, die von weit­läu­fi­gen Gär­ten um­ge­ben sind, wurde von der Ech­ten Ka­rett­schild­kröte in­spi­riert. Sie be­steht aus fa­cet­tier­ten For­men, die sich wel­len­ar­tig zu gro­ßen und luf­ti­gen Bal­da­chi­nen for­men.

Umweltschutz auf Platte Island

Das idyl­li­sche Re­fu­gium liegt rund 135 Ki­lo­me­ter süd­lich der Haupt­in­sel Mahé und ist nur mit dem Pri­vat­flug­zeug er­reich­bar. An den san­di­gen Ufern von Platte Is­land kom­men Echte Ka­rett­schild­krö­ten und Grüne Mee­res­schild­krö­ten zum Ei­er­le­gen und das Un­ter­was­ser­reich ist nicht nur ein Aben­teuer, son­dern auch ein un­ver­zicht­ba­rer öko­lo­gi­scher Eck­pfei­ler.

Das Re­sort ver­fügt da­her über ei­nen ei­ge­nen Um­welt­ma­na­ger und Mee­res­bio­lo­gen, um die viel­fäl­tige Flora und Fauna zu be­wah­ren und zu schüt­zen. Part­ner­schaf­ten mit lo­ka­len ge­mein­nüt­zi­gen Or­ga­ni­sa­tio­nen sol­len zu­dem dau­er­hafte Lö­sun­gen zur Er­hal­tung der Na­tur auf der In­sel schaf­fen. Ein ei­ge­nes 2,5‑Megawatt-Solarkraftwerk er­mög­licht es, 95 Pro­zent der Be­triebs­ab­läufe durch Son­nen­en­er­gie zu ver­sor­gen, wäh­rend eine Auf­be­rei­tungs­an­lage die Wie­der­ver­wen­dung des Was­sers un­ter­stützt.

Exquisite kulinarische Genüsse

Wal­dorf As­to­ria Sey­chel­les Platte Is­land (c) 2024 Hil­ton

Für ku­li­na­ri­sche Ge­nüsse im Wal­dorf As­to­ria Platte Is­land sor­gen sechs Re­stau­rants und Bars, die das Beste aus in­ter­na­tio­na­len und lo­ka­len Aro­men ver­bin­den. Ge­krönt wird das An­ge­bot da­bei vom „Mai­son Des Épi­ces”, in dem die in­ter­na­tio­nal ge­fei­erte Chef­kö­chin Jane-The­rese Mulry eine kreo­lisch-la­tein­ame­ri­ka­ni­sche Fu­si­ons­kü­che mit Ta­pas, Aus­tern und Cham­pa­gner auf die Tel­ler zau­bert.

Tags­über bie­tet das Re­stau­rant „La Perle” ein ge­sun­des Früh­stücks­er­leb­nis mit ei­ner Aus­wahl an war­men und kal­ten Ge­rich­ten so­wie meis­ter­haft zu­be­rei­te­tem Kaf­fee aus tan­sa­ni­schem Ein­zel­an­bau. Nachts ver­wan­delt es sich dann in ein ge­ho­be­nes me­di­ter­ra­nes Re­stau­rant, das die Gäste vor der atem­be­rau­ben­den Ku­lisse des Son­nen­un­ter­gangs auf eine gas­tro­no­mi­sche Reise von Spa­nien bis in die Tür­kei mit­nimmt.

Wal­dorf As­to­ria Sey­chel­les Platte Is­land (c) 2024 Hil­ton

Der iko­ni­schen „Pea­cock Al­ley Lounge” von Wal­dorf As­to­ria nach­emp­fun­den, bie­tet die „Pea­cock Ter­race” eine krea­tive Ge­trän­ke­karte mit ei­ner gro­ßen Aus­wahl an Tees und Ge­bäck. Das „La­lin” zeigt sich abends als le­ben­di­ger Ver­an­stal­tungs­ort mit in­no­va­ti­ven Cock­tails, wäh­rend die Pool- und Strand­bar „Torti” mit an­pass­ba­ren Bento-Bo­xen und fri­schem Su­shi auf­war­tet.

Nicht zu­letzt wer­den im Wal­dorf As­to­ria Platte Is­land auch Mixolo­gie- und Ba­rista-Mas­ter­clas­ses, kreo­li­sche Koch­kurse, Des­sert- und Back­kurse so­wie Koch­kurse für Kin­der an­ge­bo­ten. Die Gäste kön­nen den Koch zu­dem auf eine ein­stün­dige Tour durch den Kräu­ter­gar­ten des „Moulin” be­glei­ten, um mehr über den nach­hal­ti­gen An­satz bei An­bau und Ernte fri­scher Pro­dukte zu er­fah­ren.

Ein Paradies für Wellness-Fans

Wal­dorf As­to­ria Sey­chel­les Platte Is­land (c) 2024 Hil­ton

Das „Wal­dorf As­to­ria Spa” kom­bi­niert mo­dernste Well­ness-Tech­no­lo­gie mit the­ra­peu­ti­schen Be­hand­lun­gen, um Ent­span­nung, Aus­gleich und Ver­jün­gung durch in­di­vi­du­elle An­wen­dun­gen und per­so­na­li­sierte Pro­gramme mit nach­hal­ti­gen Pro­duk­ten wie or­ga­ni­schem See­tang, lo­ka­len Ko­kos­nüs­sen und ein­hei­mi­schen Pflan­zen zu be­wir­ken. Er­gänzt wird das An­ge­bot durch Yoga, Me­di­ta­tio­nen und Acht­sam­keits­sit­zun­gen, die sich auf Atem­tech­ni­ken und in­ne­res Gleich­ge­wicht kon­zen­trie­ren. Sauna, Dampf­bad und Hy­dro­the­ra­pie run­den das Er­leb­nis per­fekt ab.

Das of­fen kon­stru­ierte Fit­ness­cen­ter ist mit Tech­no­gym-Fit­ness­ge­rä­ten aus­ge­stat­tet und bie­tet ver­schie­dene Fit­ness­kurse und Ak­ti­vi­tä­ten an. Wei­ters kom­men die Gäste des Wal­dorf As­to­ria Platte Is­land in den Ge­nuss von Ten­nis und Pa­del-Ten­nis so­wie ver­schie­de­nen Out­door-Ak­ti­vi­tä­ten wie Rad­fah­ren und Jog­gen. Zu den Was­ser­sport­erleb­nis­sen zäh­len Ki­tesur­fen, Tau­chen, Frei­tau­chen, Stand-up-Pad­deln, Ka­jak­fah­ren und Hoch­see­an­geln.

Besondere Erlebnisse für jedes Alter

Wal­dorf As­to­ria Sey­chel­les Platte Is­land (c) 2024 Hil­ton

Die sorg­fäl­tig ku­ra­tierte Aus­wahl an lo­ka­len Er­leb­nis­sen be­inhal­tet un­ter an­de­rem die fas­zi­nie­rende Welt des Flie­gen­fi­schens und die Ent­de­ckung der viel­fäl­ti­gen Öko­sys­teme der In­sel. Dar­über hin­aus kön­nen die Gäste auch Ko­ral­len un­ter der An­lei­tung von Ex­per­ten pflan­zen und bei ei­ner Sa­fari mit dem Boot ma­jes­tä­ti­sche Wale und Del­fine be­ob­ach­ten. Am Abend sor­gen dann Ster­ne­be­ob­ach­tun­gen, ein Frei­luft­kino und Tan­zen un­ter dem Ster­nen­him­mel für Ab­wechs­lung.

Den jüngs­ten Gäs­ten steht der „Sea Scouts Kids Club” mit ei­ner Viel­zahl an Ak­ti­vi­tä­ten zur Ver­fü­gung, wäh­rend im „Ma­rine Ma­vericks Teens Club” bei­spiels­weise iPhone-Foto-Ses­si­ons, Si­lent Disco-Nächte, Mock­tail-Mixolo­gie-Kurse, Stand-Up-Paddle-Ex­pe­di­tio­nen und Abende am La­ger­feuer war­ten. Die Preise für eine Villa im Wal­dorf As­to­ria Platte Is­land be­gin­nen bei 2.046 bis 2.217 Euro pro Nacht mit Früh­stück bzw. 3.182 bis 3.372 Euro mit All-In­clu­sive-Pa­ket – je­weils in­klu­sive Steu­ern und Ge­büh­ren.

