Seychellen: Die schönsten Plätze für den perfekten Inselurlaub

Die Sey­chel­len gel­ten als ei­nes der schöns­ten Rei­se­ziele der Welt für den In­sel­ur­laub. Die Ur­lau­ber er­war­tet eine traum­hafte Land­schaft mit wei­ßen Standsträn­den, tür­kis­blauem Was­ser und Pal­men, so weit das Auge reicht. Sey­Vil­las – ein Spe­zi­al­rei­se­ver­an­stal­ter für die Sey­chel­len – kennt die schöns­ten Plätze der In­sel­gruppe.

Cousine Island

Cou­sine Is­land liegt zwei Ki­lo­me­ter süd­west­lich von Cou­sin Is­land. Die traum­hafte Pri­vat­in­sel hat eine Größe von 25 Hektar, steht un­ter Na­tur­schutz und lässt jähr­lich nur eine Hand­voll Lu­xus­ur­lau­ber zu. Diese lo­gie­ren in vier un­prä­ten­tiö­sen, aber fei­nen Vil­len und hin­ter­las­sen da­bei grüne Spu­ren, denn je­der Gast auf Cou­sine Is­land pflanzt ob­li­ga­to­risch ei­nen neuen Baum.

Den idyl­li­schen Fleck um­gibt ein Ko­ral­len­riff, in dem Tau­cher und Schnorch­ler die bunte Un­ter­was­ser­welt ent­de­cken. An der Nord­ost­küste er­streckt sich ein fei­ner Sand­strand, der be­son­ders viel Pri­vat­sphäre bie­tet. Cou­sine Is­land ge­hört au­ßer­dem zu den we­ni­gen In­seln der Gruppe, auf de­nen es den Sey­chel­len­we­ber gibt. Der kleine Sing­vo­gel er­freut die Gäste mit me­lo­di­schen Ge­sän­gen.

Denis Private Island Resort

Un­be­rührte Na­tur, fun­kelnde Ko­ral­len­riffe und strah­lend wei­ßer Sand: Das pri­vate Re­sort auf De­nis Is­land um­fasst 25 Vil­len mit di­rek­tem Strand­zu­gang, die sich le­dig­lich zwei Me­ter über den Mee­res­spie­gel er­he­ben – rund 90 Ki­lo­me­ter nord­öst­lich von der Haupt­in­sel Mahé.

Re­gio­na­les Holz und Pal­men­rück­stände bil­den die Sub­stanz der öko­lo­gi­schen Un­ter­künfte. Bei den er­hol­sa­men Mas­sa­ge­an­wen­dun­gen di­rekt vor der ei­ge­nen Villa ver­wen­det das Team vor Ort lo­kale Ko­kos­nuss­öle. Das vor­ge­la­gerte Riff ist mit zahl­rei­chen Fisch- und Ko­ral­len­ar­ten ein Un­ter­was­ser­pa­ra­dies für Tau­cher und Schnorch­ler.

Desroches Four Seasons Resort

Des­ro­ches Four Sea­sons Re­sort (c) SeyVillas.com

Die 3,2 Qua­drat­ki­lo­me­ter große In­sel Des­ro­ches liegt gut 230 Ki­lo­me­ter süd­west­lich von Mahé. Auf dem klei­nen Ei­land be­fin­det sich das Four Sea­sons Re­sort Des­ro­ches Is­land mit 80 lu­xu­riös aus­ge­stat­te­ten Zim­mern und Sui­ten. Die ein­drucks­volle Aus­sicht vom Leucht­turm am öst­li­chen In­sel­ende birgt un­ver­wech­sel­ba­res Post­kar­ten-Po­ten­zial.

Auf der Ve­randa oder von ei­nem Boot aus be­ob­ach­ten die Ur­lau­ber die viel­fäl­tige Flora und Fauna. Ein Na­tur­kon­zert bie­ten die zahl­rei­chen Vo­gel­ar­ten auf der In­sel, zu de­nen un­ter an­de­rem die Sey­chel­len­we­ber, die Feen­see­schwal­ben und die Sper­ber­täub­chen ge­hö­ren.

Anse Source D‘Argent /​ La Digue

La Di­gue /​ Anse Source D’Ar­gent (c) SeyVillas.com

Ein ech­ter Hin­gu­cker und be­lieb­ter Spot auf der Sey­chel­len-In­sel La Di­gue ist der Strand Anse Source d’Argent mit dem strah­lend tür­kis­blauen Meer in Kom­bi­na­tion mit ei­nem wei­ßen Sand­strand und ein­drucks­vol­len grauen Gra­nit­fel­sen, die vor den Pal­men­hai­nen her­vor­ra­gen.

Durch das vor­ge­la­gerte Riff gibt es hier ge­ringe Strö­mun­gen. So ge­nie­ßen Groß und Klein eine ent­spannte Aus­zeit beim Schwim­men, Schnor­cheln, Tau­chen oder in der Hän­ge­matte. Die per­fekte Fo­to­ku­lisse gibt es da­bei quasi in­klu­sive. In den um­lie­gen­den Re­stau­rants ge­nie­ßen die Ur­lau­ber die herr­li­che Aus­sicht und ku­li­na­ri­sche Le­cker­bis­sen.

Petite Anse /​ La Digue

La Di­gue /​ Pe­tite Anse (c) SeyVillas.com

Ne­ben der Grand Anse im Süd­os­ten von La Di­gue liegt die klei­nere Pe­tite Anse. Dort fällt das Meer schnell steil ab und es gibt kein vor­ge­la­ger­tes Riff. Bei star­ken Strö­mun­gen und ho­hen Wel­len wa­gen sich nur ge­übte Schwim­mer ins Was­ser. Den wun­der­schö­nen Strand be­trach­ten die Rei­sen­den da­her bes­ser vom Land aus. Da­bei ge­nie­ßen sie ma­xi­male Pri­vat­sphäre – ideal für das Pick­nick zu zweit oder den Cock­tail zum Son­nen­un­ter­gang.

Anse Takamaka /​ Mahé

Mahé /​ Anse Taka­maka (c) SeyVillas.com

Die ma­le­ri­sche Anse Taka­maka be­fin­det sich im Süd­wes­ten von Mahé – ei­ner der drei Haupt­in­seln der Sey­chel­len. Die atem­be­rau­bende Land­schaft, das kris­tall­klare Was­ser und die gol­de­nen, von Pal­men ge­säum­ten Sand­strände las­sen die Ur­lau­ber­her­zen hö­her schla­gen. Der Strand lässt sich zu­dem bes­tens mit dem Auto oder dem Bus er­rei­chen.

Be­geis­terte Was­ser­sport­ler fin­den hier per­fekte Be­din­gun­gen, um die au­ßer­ge­wöhn­li­che Un­ter­was­ser­welt zu er­kun­den. Die Bucht bie­tet ganz­jäh­rig ei­nen gu­ten Schutz vor Wind und Wel­len. In ei­nem klei­nen Ge­hege vor Ort woh­nen ei­nige Rie­sen­schild­krö­ten. Die Anse Taka­maka zählt zu den schöns­ten Strän­den der größ­ten Sey­chel­len­in­sel und ist ein ma­le­ri­scher Bil­der­buch­strand wie auf der Post­karte.

Botanischer Garten /​ Mahé

Mahé /​ Bo­ta­ni­cal Gar­dens (c) SeyVillas.com

Wie ein ver­wun­sche­ner In­sel­wald bie­tet der Bo­ta­ni­sche Gar­ten auf Mahé den Be­su­chern ei­nen um­fas­sen­den Ein­druck der pracht­vol­len Flora und Fauna der Sey­chel­len. Zahl­rei­che ein­hei­mi­sche und im­por­tierte Baum­ar­ten so­wie 500 Pflan­zen­ar­ten be­hei­ma­tet die weit­läu­fige Gar­ten­an­lage. Die Ur­lau­ber kön­nen da­bei ne­ben dem sat­ten Grün auch ein­hei­mi­sche Vo­gel­ar­ten, Flug­hunde und In­sek­ten be­ob­ach­ten.

Fairyland Beach /​ Mahé

Mahe /​ Fairy­land Beach (c) SeyVillas.com

Am Fairy­land Beach, der auch „Re­lax Beach” ge­nannt wird, füh­len sich die Rei­sen­den wie im Mär­chen. Der kleine, be­liebte Strand im Süd­os­ten von Mahé lässt der Fan­ta­sie freien Lauf und lädt zum Träu­men ein. Wer tie­fer in diese Welt ein­tau­chen möchte, ent­deckt beim Schnor­cheln das vor­ge­la­gerte Riff.

Hier ge­währt das Meer an der Ober­flä­che ei­nen ru­hi­gen Blick zum Ho­ri­zont und auf die In­sel Chau­vre Sou­ris. Wäh­rend der Strand bei Ebbe viel Platz bie­tet, be­deckt die Flut na­hezu die ge­samte Flä­che. Die Ur­lau­ber soll­ten sich also gut über­le­gen, wann sie den Son­nen­schirm al­leine las­sen.

Mango House Seychelles /​ Mahé

Mahé /​ Mango House (c) SeyVillas.com

Das lu­xu­riöse Mango House Sey­chel­les liegt di­rekt an der Anse Aux Poules Bleues im Sü­den von Mahé. Das mit viel Liebe zum De­tail er­dachte De­sign­kon­zept der An­lage fügt sich per­fekt in die um­ge­bende In­sel­land­schaft ein. Da­für sor­gen ins­be­son­dere na­tür­li­che, er­dige Far­ben so­wie har­mo­ni­sche For­men und Ma­te­ria­lien. Über­all las­sen große, oft bo­den­tiefe Fens­ter das Licht und die Luft her­ein und er­mög­li­chen un­ver­gleich­li­che Aus­bli­cke. Gleich drei Pools ver­spre­chen eine herr­li­che Ab­küh­lung an hei­ßen Ta­gen.

Indischer Ozean

Son­nen­un­ter­gang auf dem Was­ser (c) SeyVillas.com

Ei­ner der größ­ten und schöns­ten Plätze auf den Sey­chel­len ist der In­di­sche Ozean selbst. Um­ge­ben vom tür­kis- bis tief­blauem Meer, ent­de­cken die Ur­lau­ber die In­seln aus ei­ner an­de­ren Per­spek­tive und fan­gen den Life­style auf ganz ei­gene Art und Weise ein.

Auf ei­ner Fahrt mit dem Glas­bo­den­boot ent­de­cken sie tro­cke­nen Fu­ßes die bun­ten Fi­sche der Riffe. Grö­ßere Mee­res­be­woh­ner zei­gen sich auf ei­ner Wal- und Del­fin-Ex­pe­di­tion auf dem of­fe­nen Meer. Bei film­rei­fen Son­nen­un­ter­gän­gen und Wel­len­rau­schen las­sen die Be­su­cher un­ver­gess­li­che Tage auf ei­ner Yacht oder dem Se­gel­boot aus­klin­gen.

