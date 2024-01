Insider verraten sechs einsame Traumstrände auf den Seychellen

Die Sey­chel­len ste­hen für pa­ra­die­si­sche Strände mit end­lo­sem wei­ßen Sand, tür­kis­blauem Was­ser und im Wind we­hen­den Pal­men. Da­bei fin­det man selbst auf den meist­be­such­ten In­seln Mahé, La Di­gue und Pras­lin noch ein­same Buch­ten für ma­xi­male Pri­vat­sphäre.

Sey­Vil­las ist ein Spe­zia­list für den in­di­vi­du­el­len Sey­chel­len-Ur­laub und hat uns sechs ab­ge­le­gene Traum­strände auf der In­sel­gruppe im In­di­schen Ozean ver­ra­ten. Dass Sie an die­sen Ge­heim­tipps ganz al­leine sind, ist zwar nicht ga­ran­tiert – aber auch nicht völ­lig un­wahr­schein­lich.

Mahé /​ Police Bay

Mahe /​ Po­lice Bay (c) Sey­vil­las

Die Po­lice Bay be­fin­det sich als große Schwes­ter der Pe­tite Po­lice am süd­lichs­ten Ende von Mahé – der größ­ten In­sel der Sey­chel­len. Trotz des vor­ge­la­ger­ten Riffs fin­den die Be­su­cher hier tie­fes Was­ser und hohe Wel­len, da­her heißt es also beim Schwim­men auf­zu­pas­sen. Für si­chere Sur­fern bie­tet die Bucht aber op­ti­male Be­din­gun­gen.

Die wilde und na­tür­li­che Ku­lisse bil­det ei­nen ein­drucks­vol­len Kon­trast eine und will­kom­mene Ab­wechs­lung zur sanf­ten At­mo­sphäre an vie­len an­de­ren Or­ten der Sey­chel­len. Leicht er­reich­bar ist die­ser Strand al­ler­dings nicht. Die nächs­ten Park­mög­lich­kei­ten lie­gen etwa fünf Fuß­mi­nu­ten ent­fernt an der Pe­tite Po­lice. Eine nur un­re­gel­mä­ßig an­ge­fah­rene Bus­hal­te­stelle gibt es an der Anse Bazarca – et­was wei­ter nord­west­lich.

Von Juni bis Sep­tem­ber ver­schwin­det der Sand der Po­lice Bay durch die Strö­mun­gen im Meer, da­für wird dann aber am Ufer ein al­tes Ko­ral­len­riff frei­ge­legt. Wer ei­nen Be­such plant, geht am bes­ten in Be­glei­tung, denn der Strand liegt ab­seits und zeigt sich meist men­schen­leer. In der Nähe be­fin­den sich we­der Ho­tels noch Woh­nun­gen, was per­fekt für un­ge­störte Zwei­sam­keit in­mit­ten traum­haf­ter Na­tur ist.

Mahé /​ Anse Machabée

Mahe /​ Anse Mach­a­bee (c) Sey­vil­las

Die Anse Mach­a­bée be­fin­det sich eben­falls auf Mahé. Die kleine Bucht liegt an der Nord­küste am North Point, der als Ge­heim­tipp für die In­sel gilt. Der schöne Strand lässt sich nur über ei­nen klei­nen Pfad er­rei­chen. Da ihn die Rei­sen­den häu­fig über­se­hen und die Ein­hei­mi­schen an­dere Plätze be­vor­zu­gen, geht es hier meist sehr ru­hig zu.

Wer sich für ei­nen Be­such ent­schei­det, hat die Anse Mach­a­bée also sehr wahr­schein­lich (fast) ganz für sich al­leine – Ro­bin­son-Cru­soe-Fee­ling in­klu­sive. Eine Bus­hal­te­stelle be­fin­det sich in un­mit­tel­ba­rer Nähe. Al­ler­dings gibt es keine of­fi­zi­el­len Park­mög­lich­kei­ten für Au­tos.

Da sich an der Anse Mach­a­bée kein vor­ge­la­ger­tes Riff be­fin­det, ge­winnt das Meer schnell an Tiefe. Beim Bad im In­di­schen Ozean ist da­her Auf­merk­sam­keit an­ge­sagt. An Land war­ten da­für himm­li­sche Ruhe und ein Post­kar­ten-Blick auf die In­sel Sil­hou­ette. Wer also nach ei­ner ru­hi­gen und ver­las­se­nen Bucht sucht, die auch ein wun­der­vol­les Fo­to­mo­tiv ab­gibt, kommt hier voll auf seine Kos­ten.

La Digue /​ Petite Anse

La Di­gue /​ Pe­tite Anse (c) Sey­vil­las

Die Pe­tite Anse liegt ne­ben der Grand Anse im Süd­os­ten von La Di­gue. Die bei­den Strände ha­ben viele Ge­mein­sam­kei­ten – vom schnell und steil ab­fal­len­den Meer über das feh­lende vor­ge­la­gerte Riff bis zur wil­den Sze­ne­rie. Die Pe­tite Anse bie­tet aber ei­nen gro­ßen Vor­teil: Häu­fig be­fin­den sich keine wei­te­ren Be­su­cher in der Bucht.

Er­reich­bar ist der Strand nach etwa 15 Mi­nu­ten von der Grand Anse aus über ei­nen fel­si­gen Hü­gel. Die letzte Park­mög­lich­keit für Fahr­rä­der be­fin­det sich eben­falls an der Grand Anse. Wer ins Meer geht, sollte zu­dem in Ufer­nähe und in Be­glei­tung blei­ben, weil hier starke Strö­mun­gen auf­tre­ten.

Der wei­che Sand­strand bie­tet aber per­fekte Be­din­gun­gen für Fa­mi­li­en­spiele, Pick­nicks und Son­nen­ba­den. Mit der be­ein­dru­cken­den Ku­lisse und den we­ni­gen Gäs­ten emp­fiehlt sich diese Bucht für alle, die auf La Di­gue ei­nen ru­hi­gen Ort zum Ent­span­nen su­chen.

La Digue /​ Anse Cocos

La Di­gue /​ Anse Coco (c) Sey­vil­las

Die Anse Co­cos liegt im Os­ten von La Di­gue, di­rekt hin­ter der Pe­tite Anse. Wei­ßer Sand­strand, na­tür­li­che Pools und viele schat­ten­spen­dende Bäume ma­chen die­sen Strand per­fekt für ei­nen Ta­ges­aus­flug. Das Meer liegt in der Re­gel sehr ru­hig vor den Au­gen, aber der Süd­ost­pas­sat sorgt zwi­schen Mai und Ok­to­ber für hohe Wel­len und starke Strö­mun­gen. In den na­tür­li­chen Pools zwi­schen den Fel­sen ist es je­doch je­der­zeit mög­lich zu ba­den.

Etwa 30 Mi­nu­ten geht es zu Fuß von der Grand Anse über die Pe­tite Anse zur traum­haf­ten Anse Co­cos. Ein zwei­ter Weg führt von Nor­den von der Anse Four­mis zu die­ser ein­sa­men Bucht, in der die Gäste le­dig­lich eine kleine Beach­bar vor­fin­den. Für alle, die also gerne wan­dern und nicht nur am Strand lie­gen, ist die­ser Ort eine schöne Al­ter­na­tive. An den meis­ten Ta­gen be­fin­den sich hier we­ni­ger als zehn Be­su­cher. Da­her ist es durch­aus mög­lich, ihn ganz für sich al­leine zu ha­ben.

Ih­ren Na­men ver­dankt die Anse Co­cos ei­ner der ers­ten Sied­lun­gen der Sey­chel­len, die sich hier be­fand und eine große Ko­kos­plan­tage be­her­bergte. Die ver­las­se­nen Ge­bäude und die Reste der Öfen, in de­nen die Ko­kos­nüsse ge­trock­net wur­den, kön­nen die Ur­lau­ber noch heute er­kun­den. Dies und die traum­hafte Ku­lisse ma­chen die­sen Strand eben­falls zu ei­nem be­son­de­ren Mo­tiv für Fo­to­gra­fie­rende beim aus­gie­bi­gem Ba­den im Meer und in der Sonne.

Praslin /​ Anse Citron

Pras­lin /​ Anse Ci­tron (c) Sey­vil­las

Die Anse Ci­tron ist ein klei­ner, ein­sa­mer Strand im Süd­wes­ten von Pras­lin, wo der traum­haft weiße Sand­strand und das tür­kis­blaue Meer um die Wette strah­len. Das Was­ser hat bei Ebbe nur eine Tiefe von we­ni­gen Zen­ti­me­tern. So­mit ist sorg­lo­ses Plant­schen ga­ran­tiert. El­tern und Kin­der fin­den hier eine ru­hige At­mo­sphäre zum Pick­ni­cken, Spie­len und Ent­span­nen.

Den Strand er­rei­chen die Ur­lau­ber sehr gut mit dem Auto. Par­ken ist am Stra­ßen­rand mög­lich. An der Küs­ten­straße in Rich­tung Fond de l’Anse lie­gen ein paar schöne Un­ter­künfte, die durch ihre be­son­ders gute Lage glän­zen. Von ih­nen lässt sich die Bucht sehr gut er­rei­chen. Die nächst­lie­gen­den Re­stau­rants, Shops und Ta­kea­ways fin­den sich an der etwa zwei Ki­lo­me­ter ent­fern­ten Grand Anse.

Di­rekt an der Anse Ci­tron ent­de­cken die Be­su­cher ein al­tes Haus, in dem ein Mann wohnt, der ei­nen klei­nen Ge­mü­se­gar­ten pflegt – ge­schmückt mit Ta­lis­ma­nen, die ein Re­likt aus der Ge­schichte der Sey­chel­len dar­stel­len. Wer es ro­man­tisch mag, bleibt bis zur Abend­däm­me­rung, denn dann bie­tet sich ein atem­be­rau­ben­der Blick auf den Son­nen­un­ter­gang über Cou­sin und Cu­rieuse.

Praslin /​ Anse Boudin

Pras­lin /​ Anse Bou­din (c) Sey­vil­las

Die Anse Bou­din liegt im Nord­os­ten von Pras­lin und bie­tet ei­nen freien Blick auf die In­sel Cu­rieuse. Hier fin­den die Rei­sen­den die per­fekte Mi­schung aus lo­ka­len Ak­ti­vi­tä­ten und idyl­li­scher Strand­land­schaft. Das Meer ist vor al­lem bei Ebbe sehr flach, Fa­mi­lien mit Kin­dern ge­nie­ßen hier ge­mein­sa­mes Schwim­men und Schnor­cheln. Doch au­ßer­halb des san­di­gen Be­reichs fällt das Meer schnell sehr tief ab.

Ge­le­gent­lich gibt es hier See­gras, das die Wel­len je­doch recht flott weg­spü­len. Der Strand lässt sich gut mit dem Auto oder dem Bus er­rei­chen, am bes­ten aber zu Fuß. Viele lo­kale Fi­scher ge­hen mit ih­ren klei­nen Boo­ten in Ufer­nähe vor An­ker. Mit ih­nen er­kun­den Neu­gie­rige bei ei­nem Ta­ges­aus­flug die be­nach­bar­ten In­seln Cu­rieuse und Cou­sin mit ih­rer üp­pi­gen un­be­rühr­ten Flora und Fauna.

Auf Cu­rieuse le­ben üb­ri­gens auch die gro­ßen Ald­abra-Schild­krö­ten in freier Na­tur. Ein paar Shops, Snack­bars für den klei­nen Hun­ger und Re­stau­rants be­fin­den sich in der Nähe. Die Viel­zahl an mög­li­chen Ak­ti­vi­tä­ten, die traum­hafte Land­schaft und das fla­che Meer ma­chen die Anse Bou­din zu ei­nem schö­nen Strand für ei­nen Aus­flug im Sey­chel­len-Ur­laub.

www.seyvillas.com