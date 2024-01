Fünf besondere Entspannungsorte für Erwachsene im Alpenraum

Zeit, sich ganz ohne Druck trei­ben zu las­sen und ge­müt­lich auf dem Sofa zu ku­scheln: Die­sen Lu­xus wün­schen sich viele. Wer die Er­ho­lung für sich selbst ver­passt und die Aus­zeit mit dem Part­ner ver­misst hat, sollte sich in ei­nem die­ser fünf Ent­span­nungs­orte nur für Er­wach­sene ein­bu­chen.

Hotel SEPP /​ Salzburger Land

Ho­tel SEPP /​ Ro­of­top In­fi­ni­ty­pool © Eder Ho­tels GmbH

Das fa­mi­li­en­ge­führte Ho­tel SEPP in Ma­ria Alm in der Re­gion Hoch­kö­nig ist kein nor­ma­les Ho­tel – es ist ex­SEPP­tio­nal. An­fan­gen könnte man viel­leicht mit der Ro­of­top-Oase. Dort wer­den Well­ness und Ex­tra­va­ganz char­mant auf die Spitze ge­trie­ben. Ein­mal oben auf der Dach­ter­rasse an­ge­kom­men, war­ten ne­ben dem Blick auf das Stei­nerne Meer ein be­heiz­ter In­fi­nity-Pool und der wohl au­ßer­ge­wöhn­lichste Sau­na­raum Ös­ter­reichs – ein Airst­ream.

Der um­ge­baute US-ame­ri­ka­ni­sche Wohn­wa­gen­klas­si­ker aus Ali­mi­nium ist aber nicht der ein­zige fun­kelnde Stern am Adults Only-Him­mel, der sich für Gäste ab 21 Jah­ren öff­net. Ein Be­such auf dem Dach­bo­den of­fen­bart das fan­tas­ti­sche ku­li­na­ri­sche An­ge­bot des Ho­tels mit täg­li­chem Brunch für Lang­schlä­fer bis 13 Uhr, Bar und Abend­essen aus der of­fe­nen Show­kü­che.

Das Ho­tel SEPP ist aber auch ein Ort, der ver­bin­det – und in die­sem Am­bi­ente blei­ben die Gäste kei­nes­falls al­lein. Zu den Ak­ti­vi­tä­ten ge­hö­ren ein „Floa­ting Brunch“ und ein „Pri­vate Mid­night Swim“ im Pool ebenso wie Yoga, Ski­fah­ren, Kräu­t­er­wan­de­run­gen und Pa­ra­glei­ten. Wer ein­fach nur re­la­xen möchte, dem bie­ten die 40 Zim­mer mit Plat­ten­spie­ler, Ki­no­lein­wand oder Schau­kel ge­nü­gend in­di­vi­du­el­len Raum.

Gesundheitsresort & Spa Rosenalp /​ Allgäu

Ro­sen­alp (c) Andre Schön­herr

Gran­dios ist der Blick auf die Gip­fel der Na­gel­fl­uh­kette und herr­lich das Wohl­füh­lam­bi­ente im Ge­sund­heits­re­sort & Spa Ro­sen­alp – ei­nem Mit­glied der All­gäu­To­pHo­tels. Das Vier-Sterne-Su­pe­rior-Haus an ei­nem der schöns­ten Plätze Ober­stau­fens macht es leicht, den All­tag aus­zu­blen­den und neue Kraft zu tan­ken. Gäste ab 15 Jah­ren hei­ßen die Gast­ge­ber­fa­mi­lien Schäd­ler und Bur­kart in ih­rem Re­fu­gium will­kom­men und la­den sie ein, den Fo­kus auf das ei­gene Ich zu rich­ten.

Da­mit sich selbst Gu­tes tun ge­lingt, ha­ben sie ein ganz­heit­li­ches Kon­zept ent­wi­ckelt. Es heißt „Ro­sen­alp Med” und ba­siert auf den fünf Säu­len „Er­näh­rung“, „Schroth­kur & Fas­ten“, „Be­we­gung und Men­tale Ba­lance“, „Me­di­cal“ und „Ro­sen­alp Spa“. Eine der wich­tigs­ten Ele­mente ist da­bei die ge­sunde Ro­sen­alp-Leicht­kü­che, die auch ve­ge­ta­risch oder ve­gan buch­bar ist. Auch für Schroth­ku­ren, Heil- und Ba­sen­fas­ten gilt das Re­sort als eine der bes­ten Adres­sen.

Ent­span­nende Pro­gramme wie „Atme dich frei“ und ein ab­wechs­lungs­rei­ches Ak­tiv- und Fit-Pro­gramm aus Yoga, Pi­la­tes, Rü­cken-Ba­lance und mehr un­ter­stüt­zen den Weg zum ge­sun­den Ich. Ein Fit­ness­cen­ter er­mög­licht ef­fek­ti­ves Aus­dauer- und Kraft­trai­ning. Wenn man noch nicht ge­nug ent­spannt hat, dann schafft ein Be­such der 2.000 Qua­drat­me­ter gro­ßen Well­ness­oase mit ei­ner Viel­zahl in­di­vi­du­el­ler Be­hand­lun­gen und dem haus­ei­ge­nen Me­di­cal Cen­ter ga­ran­tiert Ab­hilfe.

AEON am Sonnenplateau Ritten /​ Südtirol

AEON Ho­tel © Han­nes Nie­der­kof­ler

Auf dem Son­nen­pla­teau Rit­ten – dem Haus­berg von Bo­zen – be­fin­det sich auf rund 900 Me­tern See­höhe ei­nes der schöns­ten Adults-Only-Häu­ser der Re­gion – das AEON. Um­ge­ben von herr­li­cher Na­tur, herrscht hier nichts als himm­li­sche Ruhe. Ge­rade ein­mal 15 Zim­mer und Sui­ten bie­tet das Bou­tique-Ho­tel der Brü­der Max und Joa­chim Ra­mo­ser. Ihre El­tern füh­ren den be­nach­bar­ten, tra­di­ti­ons­rei­chen Lo­bis­hof.

Die Werte der Fa­mi­lie wei­ter­le­ben und es doch an­ders ma­chen, war das Ziel der jun­gen Ge­ne­ra­tion. Ent­stan­den ist ein klei­nes, fei­nes, per­sön­lich ge­führ­tes Haus mit ganz be­son­de­rem Touch. Die Gäste woh­nen in groß­zü­gi­gen, mo­dern ge­stal­te­ten Open-Space-Un­ter­künf­ten mit Pri­vate Bar und – je nach Ka­te­go­rie – Hot Tub auf der Ter­rasse, Bal­kon oder Zu­gang zum Gar­ten mit Teich.

Im Pan­orama Spa mit Sauna, Dampf­bad, Ro­of­top-Whirl­pool und In­fi­nity-Sky­pool lässt es sich herr­lich ent­span­nen. Früh­stück und Brunch bis zwölf Uhr wer­den auf der Son­nen­ter­rasse oder im Loun­ge­be­reich ser­viert. Als Ken­ner der Re­gion ge­ben die Gast­ge­ber ih­ren Gäs­ten gerne In­si­der­tipps für ro­man­ti­sche Abend­essen auf dem Ritt­ner Hoch­pla­teau oder mit­ten­drin in Bo­zen – von Pizza über tra­di­tio­nelle Kü­che bis zum Sterne-Re­stau­rant.

Quellenhof See Lodge /​ Südtirol

Quel­len­hof © Quel­len­hof See Lodge /​ zu­lu­pic­tures

Sich fal­len und trei­ben las­sen – am bes­ten im 4.500 Qua­drat­me­ter gro­ßen Ba­de­see. Das klingt er­hol­sam und ist es auch. Die Rede ist von ei­nem der kleins­ten Adults Only-Ho­tels Süd­ti­rols mit fünf Ster­nen – der Quel­len­hof See Lodge in St. Mar­tin un­weit von Me­ran. Gäste ab 14 Jah­ren heißt die Fa­mi­lie Dorfer in die­ser ex­klu­si­ven Oase in­mit­ten der Berg­welt will­kom­men.

Das Haus mit nur 26 Wohn­ein­hei­ten ist in vie­ler­lei Hin­sicht ein Ort der Su­per­la­tive. Beste Bei­spiele sind die no­blen See-Sui­ten mit di­rek­tem Ein­stieg in den oben er­wähn­ten Ba­de­see – Süd­ti­rols größ­ten Out­door-Pool – und die vier See-Vil­len, in de­nen die Seele auf groß­zü­gi­gen Wohl­fühl-Ter­ras­sen mit Pri­vat­pool und fin­ni­scher Sauna di­rekt über dem Was­ser bau­meln darf.

Eine ge­sunde, re­gio­nale und doch ex­qui­site Gour­met­kü­che war­tet im Pan­ora­ma­re­stau­rant mit See­blick und im ein­zig­ar­ti­gen „Un­der­wa­ter Re­stau­rant“, wäh­rend die Mas­sa­gen, Pee­lings, Pa­ckun­gen und Be­auty-Be­hand­lun­gen im Ba­lan­ce­SPA neue En­er­gie ver­lei­hen. Paa­ren steht eine Pri­vate Spa Suite zur Ver­fü­gung. Das ganz­jäh­rig be­heizte, 25 Me­ter lange Au­ßen­be­cken ist durch eine Schwimm­schleuse im In­door-Pool des Spas er­reich­bar.

Sensoria Dolomites /​ Südtirol

Sen­so­ria Do­lo­mi­tes /​ Ba­de­haus © BRANDNAMIC

Das Sen­so­ria Do­lo­mi­tes von Lea Ober­ho­fer und ih­rem Mann Si­mon Leit­ner in Seis am Schlern ist ein ganz­heit­li­cher Kraft­platz für das kleine und große Glück. Hier kön­nen sich Gäste ab 14 Jah­ren frei und un­be­schwert füh­len, wäh­rend das ku­li­na­ri­sche All-Day-In­klu­siv-Ar­ran­ge­ment zu Ge­nuss­rei­sen in die Re­gion ein­lädt. Motto: „Lebe den Au­gen­blick und nähre den Geist.“

Die Bau­weise des traum­haft schö­nen Spas mit meh­re­ren Sau­nen und be­heiz­tem In­door- und Out­door-Pool ist von der ja­pa­ni­schen Ar­chi­tek­tur in­spi­riert. Mi­ni­ma­lis­ti­sche Äs­the­tik, hel­les Fich­ten­holz, große Fens­ter und Frei­flä­chen ver­bin­den den In­nen­raum mit der Um­ge­bung.

Die ho­lis­ti­sche Phi­lo­so­phie des Hau­ses spie­gelt sich auch in der Auf­merk­sam­keit und Herz­lich­keit der Gast­ge­ber und ih­rer Mit­ar­bei­ten­den – den „Sen­so­ria Soul­ma­tes” – wi­der. Auch Au­then­ti­zi­tät ist im Sen­so­ria Do­lo­mi­tes nicht nur ein Wort, son­dern ein per­sön­li­ches An­lie­gen. Das Ho­tel zählt 47 Zim­mer – da­von zwei Lu­xus-Sui­ten mit Pri­vate-Spa.