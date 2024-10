Four Seasons: Gleich vier Hotels unter den 50 besten der Welt

Mit gleich vier Ver­tre­tern un­ter den „The World’s 50 Best Ho­tels 2024” baut Four Sea­sons seine Füh­rungs­rolle im Lu­xus-Seg­ment wei­ter aus: Die Four Sea­sons Ho­tels in Bang­kok, Flo­renz und Ma­drid be­le­gen zum zwei­ten Mal in Folge Spit­zen­plätze, wäh­rend das Four Sea­sons Ho­tel at The Surf Club zum ers­ten Mal auf der Liste ver­tre­ten ist.

Aus­ge­wählt wur­den die „The World’s 50 Best Ho­tels 2024” wie im­mer von der „The World’s 50 Best Ho­tels Aca­demy”, die sich aus 600 weit­ge­reis­ten Bran­chen-Ex­per­ten aus al­ler Welt zu­sam­men­setzt. Sie er­stell­ten die all­jähr­li­che Liste der 50 bes­ten Ho­tels der Welt in ei­nem trans­pa­ren­ten und stren­gen Ab­stim­mungs­pro­zess, so­dass sie für an­spruchs­volle Rei­sende eine ver­läss­li­che Quelle dar­stellt.

Platz 14: Four Seasons Hotel Bangkok

Four Sea­sons Ho­tel Bang­kok at Chao Phraya Ri­ver (c) Four Sea­sons

Das Four Sea­sons Ho­tel Bang­kok at Chao Phraya Ri­ver liegt im pul­sie­ren­den Krea­tiv­vier­tel der thai­län­di­schen Haupt­stadt und ist ein stil­vol­ler ur­ba­ner Zu­fluchts­ort in­mit­ten ei­nes rei­chen kul­tu­rel­len An­ge­bots. Die Gäste ge­nie­ßen hier lu­xu­riöse Zim­mer und Sui­ten, atem­be­rau­bende Out­door-Pools und ele­gante In­nen­höfe. Ne­ben dem „BKK So­cial Club” war­ten auch im „Yu Ting Yuan” und im „Riva del Fi­ume Ris­tor­ante” ex­qui­site ku­li­na­ri­sche Er­leb­nisse. Kürz­lich wurde das Ho­tel auch schon in die „Tra­vel + Leisure’s World’s Top 100” auf­ge­nom­men.

Platz 19: Four Seasons Hotel Florenz

Four Sea­sons Ho­tel Flo­renz (c) Four Sea­sons

Das Four Sea­sons Ho­tel Flo­renz be­fin­det sich in ei­nem ex­qui­si­ten Re­nais­sance-Pa­lazzo und ver­fügt über den größ­ten pri­va­ten Gar­ten der Stadt – eine ru­hige Oase mit Sta­tuen, Brun­nen und al­ten Bäu­men. Die Gäste kön­nen die ku­li­na­ri­schen Köst­lich­kei­ten des mit ei­nem Mi­che­lin-Stern aus­ge­zeich­ne­ten „Il Pal­agio” ge­nie­ßen und sich im lo­kal in­spi­rier­ten Spa ent­span­nen. Bei den „Tra­vel + Leisure’s World’s Best 2024” zum bes­ten Ho­tel in Flo­renz ge­kürt, wird das Four Sea­sons vor al­lem für seine zeit­lose Ele­ganz, den au­ßer­ge­wöhn­li­chen Ser­vice und die atem­be­rau­bende his­to­ri­sche Um­ge­bung ge­lobt.

Platz 32: Four Seasons Hotel Madrid

Four Sea­sons Ho­tel Ma­drid (c) Four Sea­sons

Das Four Sea­sons Ho­tel Ma­drid liegt im Her­zen der spa­ni­schen Haupt­stadt und ver­bin­det his­to­ri­schen Charme mit mo­der­nem Lu­xus. 200 Zim­mer und Sui­ten ver­tei­len sich auf sie­ben wun­der­schön re­stau­rierte Ge­bäude. Die Nähe zu den Wahr­zei­chen der Stadt – wie der Pu­erta del Sol und dem Bar­rio de las Le­tras – macht das Haus zu­dem zu ei­nem per­fek­ten Aus­gangs­punkt für Er­kun­dun­gen. Die Auf­nahme in die Liste der 50 bes­ten Ho­tels der Welt 2024 ist da­bei eine von mehr als 15 re­nom­mier­ten Aus­zeich­nun­gen, die es seit sei­ner Er­öff­nung vor nur vier Jah­ren er­hal­ten hat.

Platz 34: Four Seasons Hotel at The Surf Club

Four Sea­sons Ho­tel at The Surf Club (c) Four Sea­sons

Das Four Sea­sons Ho­tel at The Surf Club ist ein Wahr­zei­chen von Mi­ami und ein lu­xu­riö­ser Rück­zugs­ort di­rekt am Strand, der his­to­ri­schen Charme mit mo­der­ner Raf­fi­nesse ver­bin­det. Seit sei­ner Er­öff­nung am Sil­ves­ter­abend 1930 ist das Ho­tel eine Ikone an der Surfs­ide-Küste, die heute für ihre ge­fei­er­ten ku­li­na­ri­schen Er­leb­nisse und ihr Welt­klasse-Spa vom „For­bes Tra­vel Guide” re­gel­mä­ßig mit fünf Ster­nen aus­ge­zeich­net wird. Zu­dem wird das Four Sea­sons Ho­tel at The Surf Club auch auf der „Condé Nast Traveler’s Gold List 2024” ge­führt.

www.fourseasons.com