Die schönsten Panoramastraßen für den ultimativen Roadtrip

Auf Road­trip-Fans war­ten welt­weit atem­be­rau­bende Pan­ora­ma­stra­ßen. Die Rou­ten füh­ren durch be­ein­dru­ckende Land­schaf­ten und nicht sel­ten auch in ent­le­gene Win­kel. Der Miet­wa­gen-An­bie­ter Sunny Cars prä­sen­tiert acht ein­ma­lige Pan­ora­ma­stra­ßen, die un­ver­gess­li­che Road­trip-Er­leb­nisse und ein­zig­ar­tige Aus­bli­cke ga­ran­tie­ren.

Kanada: Ausblicke im Hochgebirge

Ice­fields park­way in Al­berta (c) Chris Henry via Un­s­plash

Der 233 Ki­lo­me­ter lange „Ice­fields Park­way” führt an 25 Glet­schern und sie­ben Eis­fel­dern vor­bei, was die­ser Pan­ora­ma­straße auch ih­ren Na­men ver­lie­hen hat. Da­bei han­delt es sich um ei­nen Teil des „Al­berta High­way 93” in der ka­na­di­schen Pro­vinz Al­berta zwi­schen Lake Louise und Jas­per – und da­mit auch zwi­schen den Na­tio­nal­parks Banff und Jas­per. Par­al­lel zur kon­ti­nen­ta­len Was­ser­scheide geht es vor­bei an ma­jes­tä­ti­schen Ber­gen, tür­kis­blauen Seen und Was­ser­fäl­len. Ein wei­te­res High­light der Route ist die viel­fäl­tige Tier­welt mit Scha­fen, El­chen und Ko­jo­ten.

Australien: Die größte Gedenkstätte der Welt

Great Ocean Road (c) Vi­sit Vic­to­ria

Die „Great Ocean Road” wurde 1919 zu Eh­ren der ge­fal­le­nen Sol­da­ten des Ers­ten Welt­kriegs er­baut und gilt da­mit heute als größte Ge­denk­stätte der Welt. Die 250 Ki­lo­me­ter lange Küs­ten­straße führt von Mel­bourne durch üp­pi­gen Re­gen­wald zu be­deu­ten­den UNESCO-Welt­erbe­stät­ten wie Budj Bim im Süd­wes­ten des Bun­des­staats. Auf der Reise war­ten aber nicht nur atem­be­rau­bende Land­schaf­ten, son­dern auch die welt­be­rühmte Fels­for­ma­tion „Zwölf Apos­tel”. Der Weg bie­tet zu­dem be­ein­dru­ckende Aus­bli­cke auf den Ozean mit sei­nen weit­läu­fi­gen Sand­strän­den an stei­len Klip­pen. Wer mehr Zeit mit­bringt, er­kun­det die Ge­gend über den „Great Ocean Walk”. Mit et­was Glück zei­gen sich da­bei wilde Kän­gu­rus.

Norwegen: Von Brücke zu Brücke

Ob­wohl die „At­lan­tik­straße” mit nur acht Ki­lo­me­tern zu den ex­trem kur­zen Pan­ora­ma­stra­ßen zählt, lohnt sich die Fahrt auf­grund der be­ein­dru­cken­den Na­tur. Sie ver­läuft im Nor­den Nor­we­gens von Eide auf dem Fest­land bis zur idyl­li­schen In­sel­kom­mune Averøy. Auf ih­rem Weg über acht Brü­cken – dar­un­ter die be­kannte Stors­ei­sund-Brü­cke – führt sie vor­bei an klei­nen In­seln, Fjor­den und Ber­gen. Auch für Ang­ler hat die Stre­cke ei­ni­ges zu bie­ten: Bei ru­hi­gem Ge­wäs­ser las­sen sich hier Dor­sche, See­lachs und Ma­kre­len fan­gen. Hin und wie­der be­ob­ach­ten die Ur­lau­ber ent­lang der Küste so­gar Wale oder See­hunde.

Neuseeland: Von Bergen und Fjorden

Mil­ford Road (c) AdobeStock_​102819515

Auf 120 Ki­lo­me­tern bie­tet die „Mil­ford Road” eine be­ein­dru­ckende Reise durch die Viel­falt des Fjord­lan­des in Neu­see­land. Die Rei­sen­den er­war­ten be­ein­dru­ckende Fels­wände, Re­gen­wäl­der, ma­jes­tä­ti­sche Ge­birge, Was­ser­fälle und atem­be­rau­bende Aus­bli­cke auf den Fjord. Die Pan­ora­ma­straße – auch als „State High­way 94” be­kannt – führt von Te Anau zum Mil­ford Sound (Pio­piot­ahi). Ein be­son­de­res High­light ist die „Ave­nue of the Di­s­ap­pearing Moun­tain“: Dank ei­ner op­ti­schen Täu­schung scheint der sich nä­hernde Berg im­mer klei­ner zu wer­den.

Südafrika: Naturwunder an der Garden Route

Gar­den Route (c) AdobeStock_​98952707

Die „Gar­den Route” er­streckt sich über 204 Ki­lo­me­ter ent­lang der Na­tio­nal­straße N2 in Süd­afrika und ver­bin­det Mos­sel Bay mit dem Tsit­sikamma Na­tio­nal­park. Dank der atem­be­rau­ben­den Flora und Fauna und den zahl­rei­chen Na­tio­nal­parks ent­lang der Stre­cke zählt sie zu den be­lieb­tes­ten Road­trips welt­weit. Hö­he­punkte der Route sind der schein­bar end­lose Wil­der­ness Beach und die char­mante La­gu­nen­stadt Kny­sna mit ih­ren zahl­rei­chen ku­li­na­ri­schen Köst­lich­kei­ten, wie den re­gio­nal ge­züch­te­ten Aus­tern. Ein wei­te­rer Stopp auf dem Road­trip emp­fiehlt sich bei der Blou­krans Bridge, die mit ih­ren 216 Me­tern Höhe den welt­weit höchs­ten Bun­gee-Sprung­platz bie­tet.

Hawaii: Reise entlang der Küste von Maui

Road to Hana (c) travel4news /​ Eli­sa­beth Ka­pral

In­ter­es­sante Ein­bli­cke in die Land­schaft der Ha­waii-In­sel Maui er­öff­net der „Hana High­way”, der sich über 103 Ki­lo­me­ter durch wilde Schön­heit schlän­gelt. Von Ka­hu­lui aus führt die Stre­cke mit ei­ner gan­zen Reihe von Haar­na­del­kur­ven ent­lang der Nord­ost­küste bis zum klei­nen Ort Hana. Auf die­sem Weg durch­strei­fen die Rei­sen­den üp­pige Re­gen­wäl­der, über­que­ren kleine Brü­cken und pas­sie­ren atem­be­rau­bende Was­ser­fälle. Die Route ge­währt ei­nen au­then­ti­schen Blick auf Mauis viel­sei­tige Na­tur mit ei­ner Viel­zahl exo­ti­scher Pflan­zen – al­les im Ein­klang mit dem end­lo­sen Rau­schen des Pa­zi­fi­schen Oze­ans.

Spanien: Entlang der weißen Dörfer

Ve­jer de la Fron­tera (c) AdobeStock_​687011932

Fernab der ty­pi­schen Tou­ris­ten-Hot­spots An­da­lu­si­ens of­fen­bart eine Pan­ora­ma­straße eine ganz an­dere Seite Spa­ni­ens. Die Reise be­ginnt in Acros de la Fon­tera, ei­ner der schöns­ten Städte des Lan­des. Wei­ter führt die Stre­cke ent­lang der „Ruta de los Pue­blos Blan­cos” – der „Straße der wei­ßen Dör­fer“ – durch die mau­risch ge­präg­ten Pro­vin­zen Cá­diz und Má­laga. Die zahl­rei­chen weiß ge­tünch­ten Häu­ser bie­ten ei­nen au­ßer­ge­wöhn­li­chen An­blick. Die Stre­cke ver­läuft ent­lang der A‑384, pas­siert Bor­nos-Es­pe­ranza und en­det in Setenil de las Bo­de­gas. Ein­ge­bet­tet in grüne Hü­gel und um­ge­ben von Oli­ven­bäu­men, prä­sen­tiert sich die 130 Ki­lo­me­ter lange Route als be­son­de­res High­light.

Frankreich: Eine der schönsten Alpenrouten

Al­pen­straße in Frank­reich (c) AdobeStock_​217156130

Über 20 Pässe und knapp 700 kur­ven­rei­che Ki­lo­me­ter er­streckt sich die „Route des Gran­des Al­pes” durch die be­ein­dru­ckende Berg­land­schaft der fran­zö­si­schen Al­pen. Die Pan­ora­ma­straße führt die Rei­sen­den ent­lang ma­le­ri­scher Ufer, vor­bei an den Küs­ten des Mit­tel­meers und über die höchs­ten Berg­pässe Eu­ro­pas. Ideal für diese Fahrt eig­net sich die Zeit von Mitte Juni bis Mitte Sep­tem­ber. Die Route, auf der die Rei­sen­den etwa 15.000 Hö­hen­me­ter pas­sie­ren, ver­bin­det Tho­non-les-Bains am Gen­fer See mit dem lu­xu­riö­sen Ba­de­ort Men­ton an der Côte d’Azur.

