Die ultimative Travel Bucket List für den Urlaub im Jahr 2025

Die Ex­per­ten der On­line-Rei­se­platt­form „Ur­laub­s­pi­ra­ten” ha­ben ihre Tra­vel Bu­cket List für das Jahr 2025 zu­sam­men­ge­stellt. Von den un­ent­deck­ten Schät­zen der al­ba­ni­schen Al­pen über die idyl­li­schen Strände Ga­li­ci­ens bis zu Fern­zie­len wie Le­so­tho oder San An­to­nio: Diese De­sti­na­tio­nen sind es wert, im kom­men­den Jahr ent­deckt zu wer­den.

Carlo Speth, Rei­se­ex­perte & Head of Mar­ket bei den Ur­laub­s­pi­ra­ten, sieht für das Rei­se­jahr 2025 drei große Trends: Slow Tra­vel, Rei­sen au­ßer­halb der Haupt­sai­son und die so­ge­nannte „Cool­ca­tion”. Slow Tra­vel be­deu­tet da­bei, dass im­mer mehr Rei­sende ihre Zeit in­ten­si­ver und be­wuss­ter ge­nie­ßen möch­ten, in­dem sie län­ger an ei­nem Ort blei­ben.

Albanische Alpen

Al­ba­nien /​ Theth (c) pexels /​ tri­plegaen­ger

Die al­ba­ni­sche Küste ist längst kein Ge­heim­tipp mehr. Wer aber ins Hin­ter­land reist, kann das ru­hi­gere Al­ba­nien er­le­ben. In den Al­ba­ni­schen Al­pen – „Pro­kle­tije” ge­nannt – war­ten gleich meh­rere Na­tio­nal­parks. Der viel­leicht schönste ist der „Theth” mit dem Gru­nas-Was­ser­fall.

Der Ur­laub­s­pi­ra­ten-Ge­heim­tipp: Im Shala Ri­ver kann man sich im Som­mer ab­küh­len. Er­reich­bar ist die­ser mit ei­ner Boots­fahrt über den Ko­man See.

Galicien

Wer sei­nen Ba­de­ur­laub in Spa­nien ver­brin­gen möchte, hat viele Mög­lich­kei­ten. Ga­li­cien steht aber nur sel­ten auf der Liste der Ur­laubs­ziele. Da­bei kön­nen die Strände an der At­lan­tik­küste lo­cker mit de­nen am Mit­tel­meer mit­hal­ten. Dazu ist es im Hoch­som­mer im Schnitt fünf bis sechs Grad küh­ler als bei­spiels­weise auf Mal­lorca. Der Ur­laub­s­pi­ra­ten-Ge­heim­tipp: Tulla und die Playa de Las Ca­te­dra­les sind ganz be­son­ders schöne Strände für den Ba­de­ur­laub.

Kimolos

Ur­laub auf den grie­chi­schen In­seln wird im­mer be­lieb­ter. Wie gut, dass die Aus­wahl so groß ist. Die Ur­laub­s­pi­ra­ten emp­feh­len für das kom­mende Jahr vor al­lem Ki­mo­los. Die In­sel misst nur gut 53 Qua­drat­ki­lo­me­ter, kann aber sehr gut mit der gro­ßen Schwes­ter Mi­los mit­hal­ten. Mit der Fähre ist sie in ei­ner Stunde von Mi­los zu er­rei­chen. Der Ur­laub­s­pi­ra­ten-Ge­heim­tipp: Tra­di­tio­nelle Fi­scher­häu­ser (so­ge­nannte „Kli­mata”), die zum Teil auch als Un­ter­künfte ver­mie­tet wer­den, und Kalk­stein­for­ma­tio­nen (wie am Strand­ab­schnitt Pa­ra­lia Agio­klima) er­war­ten die Be­su­cher vor Ort. Dazu kom­men die en­gen Gas­sen und char­man­ten Ta­ver­nen von Cho­rio Ki­mo­lou – dem Haupt­ort von Ki­mo­los.

Lappland und die Nord-Polarregion

Tromso Nord­li­cher (c) Pix­a­bay /​ Manu Franco

Schon im ver­gan­ge­nen Jahr schaffte es Lapp­land auf die Liste der Rei­se­emp­feh­lun­gen der Ur­laub­s­pi­ra­ten – und auch 2025 sol­len die Po­lar­lich­ter auf­grund des Son­nen­zy­klus be­son­ders in­ten­siv und häu­fi­ger zu se­hen sein. Die Chan­cen ste­hen also wei­ter­hin sehr gut.

Der Ur­laub­s­pi­ra­ten-Ge­heim­tipp: Die Flug­ka­pa­zi­tä­ten ab Deutsch­land wer­den in die­sem Jahr mit Di­rekt­flü­gen nach Tromso, Ro­va­niemi, Ivalo, Kiruna und Alta deut­lich er­höht.

Lausitz

Goer­litz (c) Un­s­plash /​ Max Nu­s­tedt

Auch in Deutsch­land kann man wun­der­bar Ur­laub ma­chen – zum Bei­spiel in der Lau­sitz. Eine Boots­fahrt im Spree­wald ist ebenso et­was ganz Be­son­de­res wie der Part­wit­zer See, der je nach Son­nen­ein­strah­lung tür­kis schim­mert. Zu­dem bie­tet die his­to­ri­sche Stadt Gör­litz mit den gut er­hal­te­nen Bau­ten aus ver­schie­de­nen Epo­chen eine ma­le­ri­sche Ku­lisse. Der Ur­laub­s­pi­ra­ten-Ge­heim­tipp: Das Zit­tauer Ge­birge ist eine we­ni­ger über­lau­fene Al­ter­na­tive zur Säch­si­schen Schweiz und war­tet ebenso mit be­ein­dru­cken­den Fels­for­ma­tio­nen, Wan­der­we­gen und atem­be­rau­ben­den Aus­sich­ten auf.

Lesotho

Le­so­tho /​ Ma­loti Dra­kens­berg Park (c) Un­s­plash /​ Ar­thur Hi­ckin­bo­t­ham

Wer 2025 eine Reise nach Süd­afrika un­ter­nimmt, sollte auf je­den Fall ein paar Tage in Le­so­tho ein­pla­nen. Mit den Dra­kens­ber­gen zieht sich ei­nes der höchs­ten Ge­birge Afri­kas durch das kleine Land, das kom­plett von Süd­afrika um­ge­ben ist, und macht es nicht nur für Sa­fa­ris in­ter­es­sant, son­dern auch für Wan­de­run­gen. Der Ur­laub­s­pi­ra­ten-Ge­heim­tipp: Für Hart­ge­sot­tene bie­tet sich der „Dra­kens­berg Grand Tra­verse Trail” an – ein 202 Ki­lo­me­ter lan­ger Fern­wan­der­weg.

Nord-Ägypten

Kairo /​ Al-Az­har-Park (c) Un­s­plash /​ Tha­les Bo­telho de Sousa

Die tou­ris­ti­schen Orte am Ro­ten Meer zie­hen jähr­lich Rei­sende aus al­ler Welt an. Doch ge­rade in den Som­mer­mo­na­ten kön­nen die Tem­pe­ra­tu­ren dort stark an­stei­gen. Eine Al­ter­na­tive ist die et­was mil­dere Mit­tel­meer­küste im Nor­den von Ägyp­ten. Bis­her ist die Re­gion west­lich von Alex­an­dria vor al­lem bei Ein­hei­mi­schen be­liebt. Kein Wun­der, denn bis nach Kairo sind es nur zwei bis drei Fahr­stun­den. Der Ur­laub­s­pi­ra­ten-Ge­heim­tipp: Die Ur­lau­ber soll­ten ih­ren Ba­de­auf­ent­halt mit ei­nem Ci­ty­trip nach Kairo kom­bi­nie­ren – nicht zu­letzt auch we­gen der be­vor­ste­hen­den Er­öff­nung des Grand Egyp­tian Mu­seum.

San Antonio

Ri­ver Walk (c) Vi­sit San An­to­nio

Als eine von nur zwei Städ­ten in den USA, die von der UNESCO als „Cu­linary City of Gas­tro­nomy” aus­ge­zeich­net wur­den, bie­tet San An­to­nio in Te­xas eine ein­zig­ar­tige Mi­schung aus ku­li­na­ri­schen Ein­flüs­sen, die sich in der viel­fäl­ti­gen Gas­tro­no­mie­szene wi­der­spie­geln – ame­ri­ka­nisch und te­xa­nisch, aber auch me­xi­ka­nisch, spa­nisch und deutsch. Se­hens­wert ist in je­dem Fall „The Alamo”, das mit sei­nen vier Schwes­ter­mis­sio­nen zum Welt­kul­tur­erbe der UNESCO ge­hört. Auch der reiz­volle „Ri­ver Walk” sollte auf der Liste der Rei­sen­den ste­hen.

Der Ur­laub­s­pi­ra­ten-Ge­heim­tipp: Von 23. Mai bis 29. Au­gust 2025 gibt es mehr­mals pro Wo­che Di­rekt­flüge von Frank­furt am Main nach San An­to­nio.

Sulawesi

Nord-Su­la­wesi (c) pexels /​ ron­ny­buol



Ab­seits der tou­ris­ti­schen Hot­spots auf Bali und Co. er­war­tet die Rei­sen­den mit Su­la­wesi ein wah­res In­sel­ju­wel. Die zu In­do­ne­sien ge­hö­rende Re­gion zwi­schen Bor­neo und den Mo­luk­ken bie­tet Traum­strände, Trek­king­tou­ren durch dich­ten, un­be­rühr­ten Dschun­gel und eine er­staun­li­che Un­ter­was­ser­welt. Tau­cher zieht es vor al­lem in den Nor­den zur In­sel Bu­na­ken und in die Mee­res­straße von Lem­beh. In der Re­gion Tana To­raja im Wes­ten fin­den noch heute fas­zi­nie­rende Be­stat­tungs­ri­tuale statt. Wer idyl­li­sche In­sel­pa­ra­diese sucht, sollte sich die To­gian Is­lands nicht ent­ge­hen las­sen. Der Ur­laub­s­pi­ra­ten-Ge­heim­tipp: Ein Hid­den Gem ist die Re­gion Bang­gai, die in den so­zia­len Me­dien vor al­lem für den See „Paisu Pok” mit sei­ner un­glaub­li­chen blauen Farbe ge­fei­ert wird.

www.urlaubspiraten.de