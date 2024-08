Die coolsten Pools und die schönsten Naturbadeteiche in den Alpen

An hei­ßen Ur­laubs­ta­gen ist Er­fri­schung ge­fragt. Da­bei muss es aber nicht im­mer das Meer oder ein See sein. Wir emp­feh­len Ih­nen ei­nige der cools­ten Pools und der schöns­ten Na­tur­schwimm­tei­che in den Al­pen, die zur Ab­küh­lung in­mit­ten ei­ner herr­li­chen Berg­ku­lisse ein­la­den.

Das Gerstl Al­pine Retreat /​ Pool Suite (c) Flo­rian An­der­gas­sen

Das Gerstl Al­pine Retreat

Vinsch­gau /​ Süd­ti­rol



Floa­ting Break­fast und un­ge­stört in die Ferne se­hen: Wer in der neuen Pool-Suite des Gerstl Al­pine Retreat näch­tigt, hat die Aus­sicht auf den Ort­ler für sich al­lein.

(c) Ho­tel Das Gold­berg /​ Gün­ter Standl

Ho­tel Das Gold­berg

Bad Hof­gas­tein /​ Salz­bur­ger Land



Mit Blick auf die Wäl­der des Salz­bur­ger Lan­des schwim­men die Gäste mor­gens ab 7 Uhr ihre Bah­nen im In­fi­nity-Pool des Ho­tels Das Gold­berg. Da­nach duf­tet schon der frisch ge­brühte Kaf­fee aus der haus­ei­ge­nen Rös­te­rei.

Er­leb­nis­ort Gas­sen­hof

Rid­naun­tal /​ Süd­ti­rol



Me­di­ta­ti­ver als ein Strand­spa­zier­gang ist das Schwim­men mit Blick in ei­nes der schöns­ten Hoch­tä­ler der Al­pen.

Out­door Pool im Stólla-Spa (c) AMRAI Sui­tes, /​ Alp­stein Ar­chi­tek­ten

AMRAI Sui­tes

Mon­ta­fon /​ Vor­arl­berg



Das ar­chi­tek­to­nisch ein­zig­ar­tige Stólla-Spa im AMRAI Sui­tes ist eine Hom­mage an den ehe­ma­li­gen Berg­bau der Re­gion und lädt zum Ver­wei­len ein.

(c) Pan­ora­ma­ho­tel Ober­joch /​ Dirk Holst

Pan­ora­ma­ho­tel Ober­joch

Ober­joch /​ Bay­ern



Im 3.000 Qua­drat­me­ter gro­ßen „Al­pin Spa” des Pan­ora­ma­ho­tels Ober­joch geht der In­door-Pool di­rekt in den Out­door-Pool über, von dem der Blick im 30 Grad war­men Was­ser auf Berge und Tä­ler fällt.

See Villa (c) Quel­len­hof See Lodge /​ zu­lu­pic­tures

Quel­len­hof See Lodge

Pas­sei­er­tal /​ Süd­ti­rol



Fast ein Meer vor der Tür ha­ben die Gäste am größ­ten Pool Süd­ti­rols mit di­rek­tem Zu­gang von der See-Villa oder der See-Suite in der Quel­len­hof See Lodge.

Glo­ri­ette Guest­house /​ Pool (c) Alex Filz

Glo­ri­ette Guest­house

Rit­ten /​ Süd­ti­rol



Mit den Ber­gen nahe Bo­zen und den bes­ten Drinks kann man im sty­li­schen Ro­of­top-Pool des Glo­ri­ette Guest­house den Tag nach dem Shop­pen, Ra­deln oder Wan­dern ge­nuss­voll aus­klin­gen las­sen.

Fe­ri­en­ho­tel Fern­blick

Schruns /​ Vor­arl­berg



Auf dem Son­nen­bal­kon des Mon­ta­fon liegt auf 1.100 Me­tern See­höhe das Fe­ri­en­ho­tel Fern­blick. Der Pan­orama Sky Pool steht auf Stel­zen und ragt 20 Me­ter über den Berg hin­aus. Vom Was­ser aus schei­nen die mehr als 50 Berg­gip­fel zum Grei­fen nah.

Cy­pria­ner­hof Do­lo­mit Re­sort

Tiers /​ Süd­ti­rol



Noch bes­ser als ein Pool: Sich trei­ben las­sen und stau­nen kann man im chlor­freien Do­lo­mi­ten­quell­was­ser des Na­tur­ba­de­teichs im Cy­pria­ner­hof un­ter­halb des spek­ta­ku­lä­ren Ro­sen­gar­ten-Mas­sivs.

Ness­ler­hof

Groß­arl /​ Salz­bur­ger Land



Auch der Ness­ler­hof in Groß­arl bie­tet ei­nen wun­der­ba­ren Ba­de­teich: Um­ge­ben von satt­grü­nen, stei­len Hän­gen, bringt das 48 Me­ter lange und 800 Qua­drat­me­ter große Nass per­fekte Er­fri­schung an hei­ßen Som­mer­ta­gen.

Cha­let Mi­ra­bell /​ Na­tur­ba­de­teich (c) Gerd Eder

Cha­let Mi­ra­bell

Haf­ling bei Me­ran /​ Süd­ti­rol



Im längs­ten Na­tur­ba­de­teich Süd­ti­rols kann man ent­spannt schwim­men und da­nach das 6.000 Qua­drat­me­ter große Lu­xus-Spa ge­nie­ßen.

Out­door In­fi­nity Pool mit Fire­place (c) Tra­vel Charme Ho­tels Re­sorts

Ifen Ho­tel Klein­wal­ser­tal

Klein­wal­ser­tal /​ Vor­arl­berg



Ein­tau­chen ins kühle Nass und auf­tau­chen in­mit­ten ma­jes­tä­ti­scher Gip­fel: Der Out­door-In­fi­nity-Pool im Ifen Ho­tel Klein­wal­ser­tal bie­tet Berg­blick vom Be­cken­rand.

Bel­vita Al­pin Pan­orama Ho­tel Hu­ber­tus

Kron­platz /​ Süd­ti­rol



In zwölf Me­tern Höhe schwe­ben die Ba­den­den im ganz­jäh­rig be­heiz­ten ein­ma­li­gen Ar­chi­tek­tur­ju­wel mit Glas­front.

Ho­tel Berg­kris­tall

Ober­stau­fen /​ Bay­ern



Das Was­ser im ganz­jäh­rig be­heiz­ten Pan­orama-Pool des Ho­tels Berg­kris­tall samt Was­ser­fall scheint mit den Ber­gen zu ver­schmel­zen. Nach dem Schwim­men son­nen sich die Gäste auf der Lie­ge­wiese und las­sen sich spä­ter im Re­stau­rant ver­wöh­nen.

(c) Der Wald­hof² /​ Ha­rald Wis­tha­ler

der wald­hof²

Völ­lan /​ Süd­ti­rol



Das Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tel der Fa­mi­lie Mahl­knecht nahe Me­ran hat viele Vor­züge. Ein­zig­ar­tig ist aber vor al­lem der Blick auf die May­en­burg und die um­lie­gen­den Berge, die vom In­fi­nity-Pan­orama-Pool fast schon zum Grei­fen nahe schei­nen.

Al­pin­ho­tel Pach­ei­ner

Ger­lit­zen /​ Kärn­ten



Auf 1.900 Me­tern See­höhe schnup­pern die Gäste auf der Kärnt­ner Ger­lit­zen reinste Hö­hen­luft. Im ganz­jäh­rig ge­öff­ne­ten In­fi­nity-Pool scheint das gut 32 Grad warme Was­ser mit der Land­schaft zu ver­schmel­zen.

Bio Bou­ti­que­ho­tel Gitsch­berg (c) Andre Schönherr

Bio Bou­ti­que­ho­tel Gitsch­berg

Mer­an­sen /​ Süd­ti­rol



Der nach­hal­tig be­heizte Pool des Bio Bou­ti­que­ho­tel Gitsch­berg ist mit ei­nem End­los­blick aus­ge­stat­tet und mit be­le­ben­dem Berg­quell­was­ser gefüllt. Der Gast er­hält den Ein­druck, der Berg­welt ent­ge­gen zu schwim­men und fast schon den Ho­ri­zont zu be­rüh­ren, wenn er seine Bah­nen zieht.