Alles neu: Wie der Nesslerhof die Wünsche der Gäste erfüllt hat

Im Well­ness­ho­tel Ness­ler­hof in Groß­arl im Salz­bur­ger Land ur­laubt es sich leicht, frei und nah an der Na­tur. „Feel the spi­rit of na­tu­ral hap­pi­ness“ lau­tet der Slo­gan des von Tina und Her­mann Neud­eg­ger pri­vat ge­führ­ten Glücks­or­tes am son­ni­gen Lo­gen­platz im Tal der Al­men. Im Ness­ler­hof ist er ge­lebte Rea­li­tät. Hei­mat, Berge und Re­gio­na­li­tät bil­den die Grund­pfei­ler des Hau­ses.

Die bei­den Gast­ge­ber ha­ben ge­nau hin­ge­hört und die Wün­sche ih­rer Gäste nach noch mehr Raum, Flä­che und Qua­li­tät er­füllt. Seit Juli 2023 er­gän­zen zahl­rei­che Neue­run­gen das Haus – dar­un­ter die lu­xu­riö­sen Sui­ten mit Pri­vate Spa im obers­ten Stock.

Eben­falls zum neuen Glanz ge­hört der nun 25 Me­ter lange Out­door-Pool mit in­te­grier­tem Whirl­pool und Spru­del­lie­gen, der vom 800 Qua­drat­me­ter gro­ßen Na­tur­schwimm­teich um­rahmt wird. Auch groß­zü­gi­ger Raum für Yoga, Fit­ness und Spa-Er­leb­nisse ist ent­stan­den. Bis De­zem­ber 2023 folg­ten dann noch wei­tere Sui­ten im ex­tra­va­gan­tem, hoch­wer­ti­gen De­sign.

„Der wich­tigste In­put für den Um­bau war das ehr­li­che Feed­back un­se­rer Gäste”, sind sich Tina und Her­mann Neud­eg­ger ei­nig. De­ren Wün­sche sind im Ness­ler­hof da­für da, er­kannt und er­füllt zu wer­den. Schnell war klar: Mehr Platz und Kom­fort für ei­nen noch er­hol­sa­me­ren Ur­laubs­ort muss her.

Bis Juli 2023 ent­stan­den vier neue, helle Dop­pel­zim­mer im Sü­den so­wie fünf neue Sui­ten mit groß­zü­gi­gen Ter­ras­sen und Pri­vate Spas im obers­ten Stock. Das High­light bil­det da­bei die 194 Qua­drat­me­ter große Suite „Berg­ma­gie“ mit ei­ge­nem Pool, ei­ge­ner Sauna und Feu­er­stelle auf der Ter­rasse. Sie bie­tet, was ihr Name ver­spricht: Ma­gi­sche Ur­laubs­mo­mente mit sen­sa­tio­nel­lem Blick auf die Groß­ar­ler Berg­land­schaft.

Aber auch ihre klei­ne­ren Schwes­tern – die Sui­ten „Hoch­ge­fühl“ mit 156 Qua­drat­me­tern, Au­ßen­sauna und Whirl­pool und „Sterndl­gu­cker“ mit 80 Qua­drat­me­tern – ste­hen ihr in nichts nach. Schließ­lich kann man nicht über­all di­rekt von der Sau­na­ka­bine abends ent­spannt die Sterne be­ob­ach­ten.

Son­nige Re­stau­rants, eine neue Bar und eine zwei­stö­ckige Tief­ga­rage mit La­de­sta­tio­nen für E‑Autos er­gän­zen seit­dem das be­stehende „Haus 2011”. Ebenso sind hier seit Juli eine neue Re­zep­tion, ein neuer Ski­kel­ler, ein neuer Bi­ke­raum, neu ge­stal­tete Räume für mehr als 100 ver­schie­dene Be­auty-Tre­at­ments, ein hel­ler Yoga- und Ak­tiv­raum, ein groß­zü­gi­ger Fit­ness­raum so­wie die Ta­ges­bar des Spa zu fin­den.

Die im Neu­bau „sech­zehn­drei­und­vier­zig“ lie­gen­den Zim­mer und Sui­ten er­öff­ne­ten im De­zem­ber 2023. Ins­ge­samt ste­hen den Ness­ler­hof-Gäs­ten da­mit nach dem Ab­schluss des Um­baus 86 Zim­mer und Sui­ten zur Ver­fü­gung. 1643 ist üb­ri­gens das Jahr, in dem der Ness­ler­hof zum ers­ten Mal in den Groß­ar­ler Schrif­ten er­wähnt wurde.

Seit 2011 füh­ren Tina und Her­mann Neud­eg­ger den Ness­ler­hof. Was sie eint, ist ihre Lei­den­schaft für ihr Me­tier und der Wunsch, Ur­laubs­träume zu er­fül­len. Sie und ihre Mit­ar­bei­ter, die sich lie­be­voll „Gäs­te­flüs­te­rer” nen­nen, ha­ben hin­ge­hört und hin­ge­fühlt, wel­che Än­de­run­gen ih­ren Gäs­ten auf dem Her­zen lie­gen. Da­bei war auch im­mer wie­der die Rede von grö­ße­ren Sui­ten mit Pri­vate Spa und mehr Platz für Ent­span­nung, be­rich­ten sie.

Al­len Neue­run­gen zum Trotz blei­ben die Neud­eg­gers selbst al­ler­dings fest ver­wur­zelt. Be­griffe wie Hei­mat­ver­bun­den­heit, Re­gio­na­li­tät, Acht­sam­keit, Na­tur und Na­tür­lich­keit se­hen sie als Grund­lage und In­spi­ra­tion für ihr per­sön­li­ches Glück – und das wol­len sie für an­dere er­leb­bar ma­chen. Den jüngs­ten Um­bau sieht Tina Neud­eg­ger da­her nur als Up­grade für mehr Kom­fort und Ex­klu­si­vi­tät. Den­noch soll das Haus ge­er­det blei­ben.

Ge­lun­gene Ge­nuss­mo­mente sind das Salz in der Suppe je­des Ur­laubs. Nach die­sem Leit­spruch wird in der Kü­che des Ness­ler­hofs ge­kocht. So ste­hen qua­li­ta­tiv hoch­wer­tige Pro­dukte aus der Re­gion ganz oben auf der Spei­se­karte – vom Früh­stück über das Sna­cken am Nach­mit­tag bis zum Din­ner am Abend.

Für Chef-Gäs­te­flüs­te­rer Her­mann Neud­eg­ger – sei­nes Zei­chens ge­lern­ter Koch und frü­her selbst als Kü­chen­chef ak­tiv im Ho­tel – steht fest, dass man die Liebe zum Er­zeug­nis und die Zeit, die je­der Bauer in seine Ar­beit steckt, auf dem Tel­ler schme­cken muss. Da trifft es sich gut, dass im Groß­ar­tal so vie­les Ess­ba­res vor der Haus­türe ge­ern­tet bzw. ver­ar­bei­tet wird. But­ter, Ho­nig, Eier oder Milch­pro­dukte wie Jo­ghurt und Käse kom­men di­rekt von ne­benan.

Her­manns be­son­de­rer Stolz ist seine haus­ei­gene Fleisch­haue­rei, de­ren Fleisch, Speck und Wurst­wa­ren im Ho­tel auf den Tisch kom­men. Mehr Re­gio­na­li­tät geht nicht. Auch das durch Alm­kräu­ter und fri­sche Berg­luft ge­schmack­lich ver­edelte Wild­fleisch aus den hei­mi­schen Wäl­dern ist ein Ge­nuss.

Den ge­rings­ten CO2-Fuß­ab­druck un­ter all den Part­nern hat Bä­cker Toni. Er lie­fert fri­sches Brot und Sem­meln aus sei­ner Bä­cke­rei di­rekt ge­gen­über vom Ho­tel. Nur in puncto Nach­hal­tig­keit sorgt das Kü­chen­team für ein wei­te­res i‑Tüpfelchen, wenn es bei der Zu­be­rei­tung von Fleisch­ge­rich­ten nicht nur die Fi­let­stü­cke ver­wen­det. „Nose-to-Tail“ lau­tet das Prin­zip.

Der Ness­ler­hof steht auch für Well­ness vom Feins­ten. Das char­mante Adults Only Spa für Gäste ab 16 Jah­ren bie­tet ver­schie­dene Sau­nen – dar­un­ter eine Out­door-Alt­holz­sauna, eine duf­tende Zir­bens­auna, ein Sole-Dampf­bad und eine Eventsauna. Mehr­mals die Wo­che brin­gen die Sau­na­meis­ter Ignaz und Leo die Gäste hier mit ih­ren auf die je­wei­lige Jah­res­zeit ab­ge­stimm­ten Auf­güs­sen so rich­tig ins Schwit­zen. Die Kräu­ter da­für sam­meln sie am Berg.

Wer aus sei­nem hei­ßen Him­mel her­ab­stei­gen möchte, ent­spannt in ei­nem der acht groß­zü­gi­gen Ru­he­räume oder im traum­haft schö­nen, weit­läu­fi­gen Gar­ten. Die neue „The Gar­den Bar“ war­tet mit ku­li­na­ri­schen Er­fri­schun­gen auf, wäh­rend die 1.200 Qua­drat­me­ter große Was­ser­welt kör­per­li­che Ab­küh­lung ver­spricht. Der Sole-Out­door-Pool, der In­door-Pool mit dem an­schlie­ßen­den Au­ßen­be­cken samt Whirl­pool und der Na­tur­schwimm­teich la­den ein, sich trei­ben zu las­sen.

Wer dann im­mer noch nicht bei sich selbst an­ge­kom­men ist, be­gibt sich in die Hände der Spa-Ex­per­ten des Ness­ler­hofs, der Mit­glied der „Best Al­pine Well­ness Ho­tels“ ist, und bucht eine der wohl­tu­en­den Mas­sa­gen oder ei­nes der Be­auty by ness-Tre­at­ments. Ideal für Fa­mi­lien ist die für alle Al­ters­stu­fen frei zu­gäng­li­che Pan­orama-Tex­til­sauna beim Pool. Be­su­cher ohne Über­nach­tung ge­nie­ßen das um­fang­rei­che Day-Spa-An­ge­bot mit Früh­stück, Snack und zu­buch­ba­rem Din­ner.

Manch­mal be­nö­tigt es kör­per­li­che Ak­ti­vi­tät, eine Runde Fit­ness oder eine ge­lei­tete Yoga-Ses­sion, um sich zu er­den. Tina Neud­eg­ger ist selbst be­geis­terte Yogini. So möchte sie das Thema auch im Ness­ler­hof wei­ter ein­brin­gen. Doch die größte Kraft­quelle be­fin­det sich vor den Tü­ren des Ho­tels – näm­lich die ein­ma­lige Na­tur des Groß­ar­tals.

So oft wie mög­lich sind Tina und Her­mann Neud­eg­ger pri­vat im „Tal der Al­men“ un­ter­wegs, um auf­zu­tan­ken. Auch den Gäs­ten zei­gen sie re­gel­mä­ßig ihre schöns­ten Fle­cken auf per­sön­lich ge­führ­ten Wan­de­run­gen. Im Som­mer geht es zu Fuß, per Fahr­rad oder für Ge­nuss­ur­lau­ber per Seil­bahn hin­auf. 250 bes­tens mar­kierte Wan­der­wege schlän­geln sich zu den Gip­feln und Berg­seen der Um­ge­bung.

Für Pau­sen und ku­li­na­ri­sche Er­leb­nisse am We­ges­rand sor­gen 40 be­wirt­schaf­tete Al­men. Im Win­ter zieht es die Gäste auf die Ski­piste und der Ness­ler­hof ver­wan­delt sich dank der Berg­bahn ge­gen­über dem Ho­tel in das per­fekte Ski-in Ski-out Ho­tel mit di­rek­ter An­bin­dung in Ös­ter­reichs größte Ski­re­gion Ski Amadé.

Mit mehr als 70 Pis­ten­ki­lo­me­tern, 18 Lift­an­la­gen und Schnee­si­cher­heit von De­zem­ber bis April liegt den Ski­fah­rern im Ness­ler­hof ihr Pa­ra­dies im wah­ren Sinn des Wor­tes zu Fü­ßen. Wer es ru­hi­ger mag, ver­gnügt sich beim Ro­deln, lauscht der Na­tur bei ei­ner Schnee­schuh- oder Win­ter­wan­de­rung oder zieht ge­mäch­lich ein paar Lang­lauf­run­den in per­fekt prä­pa­rier­ten Loi­pen.

