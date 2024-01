Platz 5 in Österreich: Das Edelweiß Salzburg Mountain Resort in Großarl

Das Edel­weiß Salz­burg Moun­tain Re­sort in Groß­arl galt schon bis­her als eine der bes­ten Adres­sen im Salz­bur­ger Land. Mit den Um­bau­ten und Re­no­vie­run­gen im ver­gan­ge­nen Jahr hat das Fünf-Sterne-Haus die Latte für die Mit­be­wer­ber aber noch ein­mal um ein schö­nes Stück hö­her ge­legt.

Par­al­lel zur Re­no­vie­rung feilte die Gast­ge­ber-Fa­mi­lie Hett­eg­ger auch am Ku­li­na­rik-Kon­zept und er­wei­terte das asia­ti­sche Kü­chen­an­ge­bot um ja­pa­nisch-thai­län­di­sche Fu­si­ons­ge­richte. Der Lohn folgte schnell: Die hohe Qua­li­tät des Re­sorts wurde vom „Fal­staff Ho­tel Guide 2023” mit 99 von 100 mög­li­chen Punk­ten ge­wür­digt.

17 luxuriöse Junior- und Familiensuiten

Im Zuge der Mo­der­ni­sie­rungs­maß­nah­men ent­stan­den aus 26 be­stehen­den Zim­mern 17 lu­xu­riöse Ju­nior- und Fa­mi­li­en­sui­ten mit bis zu 110 Qua­drat­me­tern mit noch mehr Platz für bis zu fünf Per­so­nen. Die drei Ein­hei­ten aus der Ka­te­go­rie „Top Suite De­luxe” bil­den da­bei das neue Wohn-High­light im Edel­weiß.

Sie war­ten mit ei­ner 50 Qua­drat­me­ter gro­ßen Ter­rasse samt pri­va­tem Whirl­pool und Lie­gen, ei­nem sty­li­schen Ka­min mit Ef­fekt­feuer und ei­ner Couch­land­schaft im Wohn­raum, zwei ge­trenn­ten Schlaf- und Ba­de­zim­mern, ei­ner ei­ge­nen Sauna und ei­nem Ess­be­reich auf.

Alpin-schickes Design im eleganten Stil

(c) Das Edel­weiß Salz­burg Moun­tain Re­sort /​ Mat­thias Deng­ler

Er­wach­sene mit Kin­dern kön­nen sich au­ßer­dem in den acht „Fa­mily Sui­ten De­luxe” und „Su­pe­rior” mit je­weils zwei Schlaf- und Ba­de­zim­mern auf 90 Qua­drat­me­ter aus­brei­ten. Auch Paare kom­men nicht zu kurz, denn sechs re­no­vierte und stil­voll ein­ge­rich­tete „Ju­nior Sui­ten De­luxe” bie­ten ein ge­müt­li­ches Am­bi­ente im Wohn- und Schlaf­raum mit Ess­tisch. Große Fens­ter­fron­ten er­mög­li­chen den Blick auf die Groß­ar­ler Berg­ku­lisse.

Das Ar­chi­tek­tur- und De­sign­kon­zept be­schreibt das Ehe­paar Ka­rin und Pe­ter Hett­eg­ger als „al­pin-schick im ele­gan­ten Stil”. Holz, Na­tur­stoffe und Glas sind die drei Haupt­ma­te­ria­lien, die zum Ein­satz ge­kom­men sind. Bo­den­tiefe Pan­ora­ma­fens­ter las­sen viel Ta­ges­licht zu. Durch den Ei­chen­holz­bo­den, der in ei­nem auf­wän­di­gen Fisch­grät­mus­ter ver­legt wurde, ent­stand eine hoch­wer­tige und ein­la­dende Op­tik.

Neues Hallenbad im „Family Spa”

(c) Das Edel­weiß Salz­burg Moun­tain Re­sort /​ Mat­thias Deng­ler

Im mo­der­ni­sier­ten „Fa­mily Spa” fin­den die Gäste ein neues Hal­len­bad und ein in­spi­rie­ren­des In­te­ri­eur vor. De­sign-Lam­pen, von der De­cke hän­gende Sitze, höl­zerne Ru­he­oa­sen und ge­mus­terte Wände sor­gen für viele Hin­gu­cker. Ein Pa­ra­dies für Kin­der je­den Al­ters stellt wie­derum der auf 1.000 Qua­drat­me­ter ver­grö­ßerte Kin­der- und Ju­gend­be­reich mit span­nen­den In­door-Ak­ti­vi­tä­ten dar.

Die „Young Moun­tain Area” war­tet mit ei­nem ab­so­lu­ten Tech-High­light auf. Auf dem Va­lo­Jump-Tram­po­lin mit in­ter­ak­ti­ver Spiel­pa­nele und Über­tra­gung auf ei­nen Bild­schirm füh­ren die Kids ih­ren ei­ge­nen, di­gi­ta­len Ava­tar im Rah­men ei­nes Jump & Run Games durchs Spiel. Junge Fuß­ball­stars ki­cken auf dem In­door-Fuß­ball­platz und schie­ßen auf eine in­ter­ak­tive Wand.

iWall verbindet Spiel und Sport für Jugendliche

(c) Das Edel­weiß Salz­burg Moun­tain Re­sort /​ Mat­thias Deng­ler

Die Ju­gend­li­chen hal­ten sich in der be­que­men Lo­un­ge­zone der „Cool Moun­tain Area” auf. Mit ih­ren Ge­schwis­tern oder neuen Freun­den kön­nen sie hier un­ter an­de­rem Dart‑, Billiard‑, Tisch­ten­nis- und Air­ho­ckey-Spiele ver­su­chen. Auch „Sisy Fox” – ein di­gi­ta­les Spiel, bei dem man als Fuchs eine Stein­ku­gel auf ei­nen Berg­gip­fel rol­len muss – wird die Ju­gend­li­chen in ih­ren Bann zie­hen, wäh­rend eine iWall Spiel und Sport auf un­ter­halt­same Weise ver­bin­det.

Kin­der ab vier Jah­ren to­ben sich in der „Prin­zen- und Prin­zes­sin­nen­welt Edel­weiß” aus, die mit ei­nem Kü­chen­be­reich samt Ess­mög­lich­kei­ten aus­ge­stat­tet ist. Die Bas­tel­stube schafft Raum für Krea­ti­vi­tät. Soft-Le­go­steine, ein lus­ti­ges Spie­gel­ka­bi­nett, eine Play­sta­tion und ein Kin­der­schmink­tisch für die klei­nen Be­auty-Queens sind eben­falls vor­han­den.

„Baby Mountain Resort” für die kleinsten Gäste

(c) Das Edel­weiß Salz­burg Moun­tain Re­sort /​ Mat­thias Deng­ler

Im „Baby Moun­tain Re­sort” gibt es viele ver­schie­dene Ak­ti­vi­tä­ten für die El­tern mit ih­ren Kleins­ten. Süße Träume ha­ben die Klei­nen bei ei­ner Runde Schlaf im „Baby Moon” mit vier Git­ter­bet­ten und ei­nem Him­mels­zelt. Auf Wunsch und bei Re­ser­vie­rungs­an­frage vor dem Auf­ent­halt kön­nen die Ba­bys vom spe­zi­ell aus­ge­bil­de­ten Team ge­gen Auf­preis für bis zu drei Stun­den be­treut wer­den.

Al­exis Sa­vanxa­ya­deth ver­wöhnt Freunde der asia­ti­schen Kü­che. Wäh­rend der Schließ­phase ar­bei­tete er mit der Fa­mi­lie Hett­eg­ger die neue Sa­kura-Spei­se­karte her­aus. Ge­richte wie „Thai Pranang Curry”, „Chi­cken Te­ri­yaki”, „Mochi” und asia­ti­sche Sa­lat-Bowls er­gän­zen das bis­he­rige Su­shi-An­ge­bot. Egal ob im Ho­tel­re­stau­rant, in der Lobby oder in der Wein­bar: Ddie Gäste kön­nen die Spei­sen täg­lich vom Ort ih­rer Wahl von 12 bis 16:45 Uhr und zwi­schen 18:30 und 20:45 Uhr be­stel­len.

Platz 5 unter den besten Hotels in Österreich

(c) Das Edel­weiß Salz­burg Moun­tain Re­sort /​ Mat­thias Deng­ler

Ku­li­na­rik, Ser­vice, Well­ness, Zim­mer und Am­bi­ente: Das Edel­weiß Salz­burg Moun­tain Re­sort ver­eint al­les un­ter ei­nem Dach auf höchs­tem Ni­veau. Der Mei­nung wa­ren auch die Ex­per­ten von Fal­staff. Laut dem neuen „Fal­staff Ho­tel Guide 2023” ge­hört das Fünf-Sterne-Re­sort zu den zehn bes­ten Ho­tels in Ös­ter­reich mit ei­nem her­vor­ra­gen­den fünf­ten Platz, was zu­gleich den Bun­des­land-Sieg in Salz­burg be­deu­tet.

In der Rea­ders Choice-Ka­te­go­rie „Ho­te­lier des Jah­res“ gin­gen Pe­ter und Ka­rin Hett­eg­ger so­gar als Sie­ger im Le­ser-Vo­ting her­vor. Der Preis für eine Über­nach­tung in der „Ju­nior Suite Pre­mium” für zwei Per­so­nen star­tet bei 260 Euro pro Per­son, in der „Fa­mily Suite Su­pe­rior” für bis zu fünf Per­so­nen ab 820 pro Ein­heit und in der „Top-Suite” für bis zu fünf Per­so­nen ab 1.225 Euro pro Ein­heit. Alle Preise ver­ste­hen sich in­klu­sive Halb­pen­sion.

www.edelweiss-grossarl.com