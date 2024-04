Florida Keys & Key West: Neue Hotels, Tipps und Erlebnisse

Ein ent­spann­ter Life­style und le­gen­däre Son­nen­un­ter­gänge mit dem tief­blauen At­lan­tik auf der ei­nen und dem tür­kis­far­be­nen Ka­ri­bi­schen Meer auf der an­de­ren Seite: Die tro­pi­sche In­sel­kette der Flo­rida Keys bie­tet eine Bil­der­buch-Ku­lisse für den Ur­laub – und auch wie­der neue Mög­lich­kei­ten für eine er­leb­nis­rei­che Aus­zeit.

Wenn die Sonne im Meer versinkt

Mar­ker 88 (c) Flo­rida Keys News Bu­reau

Wohl kaum ein an­de­rer Ort ist so be­rühmt für seine spek­ta­ku­lä­ren Son­nen­un­ter­gänge wie die Flo­rida Keys und Key West. Vom le­gen­dä­ren Re­stau­rant „Sun­dow­ners” in Key Largo kann man auf ei­nem der ty­pi­schen run­den Tiki-Boote mit bis zu sechs Per­so­nen zu ei­ner Sun­set Cruise star­ten und vom Was­ser aus be­ob­ach­ten, wie die Sonne als ro­ter Feu­er­ball lang­sam im Meer ver­sinkt.

Für alle, die lie­ber et­was spä­ter ganz ro­man­tisch un­ter dem tro­pi­schen Ster­nen­him­mel un­ter­wegs sein wol­len, bie­tet Crui­sin’ Ti­kis Key Largo auch nächt­li­che Tou­ren an – und na­tür­lich kann man den Son­nen­un­ter­gang auch ganz ent­spannt beim Din­ner vom Strand aus ge­nie­ßen. Zum Bei­spiel im frisch re­no­vier­ten Re­stau­rant „Mar­ker 88” in Islamo­rada.

Die Köst­lich­kei­ten aus Flo­rida, der Ka­ri­bik und Fran­zö­sisch-Po­ly­ne­sien ge­nie­ßen die Gäste ent­we­der auf den über­dach­ten Ti­schen im Freien oder an den Sitz­plät­zen di­rekt am Strand. Au­ßer­dem ver­fügt das Re­stau­rant über zwei Tiki-Bars un­ter freiem Him­mel so­wie zwei Boots­an­le­ger, an de­nen Skip­per ihre Schiffe zum Mit­tag- oder Abend­essen fest­ma­chen kön­nen.

Neueröffnung an einem legendären Ort

Islamo­rada (c) Keith Luke via Un­s­plash

In Islamo­rada hat kürz­lich auch das „Oce­an­side Sa­fari Re­stau­rant & Lounge” di­rekt am Meer neu er­öff­net. Es steht ge­nau an der Stelle, an der sich einst die bei den Ein­hei­mi­schen be­son­ders be­liebte „Sa­fari Lounge” be­fand.

Diese wurde nicht nur als Dreh­ort der Net­flix-Se­rie „Blood­line“ be­kannt, son­dern er­langte vor al­lem auf­grund der zahl­rei­chen exo­ti­schen Tier­köpfe an den Wän­den lan­des­weit Be­rühmt­heit. Tier­mo­tive be­stim­men auch das De­kor des neuen Lo­kals – al­ler­dings in ei­nem deut­lich mo­der­ne­ren De­sign.

Korallen – die gefährdeten Juwele

Mote Ma­rine Lab (c) Flo­rida Keys News Bu­reau

Die 290 Ki­lo­me­ter lange In­sel­kette der Flo­rida Keys ist die Hei­mat des ein­zi­gen le­ben­di­gen Ko­ral­len­riffs der USA. Um die­sen Le­bens­raum zu er­hal­ten, gibt es vor Ort zahl­rei­che Ko­ral­len­auf­zucht­sta­tio­nen. Die Key Largo Co­ral Nur­sery – die dritte Ein­rich­tung des Mote Ma­rine La­bo­ra­tory an Land – bie­tet bei­spiels­weise eine neue wö­chent­li­che Slice of Pa­ra­dise-Ak­ti­vi­tät an.

Mit ei­ner Prä­zi­si­ons­dia­mant­säge wer­den da­bei Ko­ral­len­stü­cke vor­sich­tig zer­klei­nert. Die Teil­neh­mer plat­zie­ren sie an­schlie­ßend sorg­fäl­tig auf Ke­ra­mik­so­ckeln, wo sie in der Ko­ral­len­auf­zucht­sta­tion an Land wach­sen. So­bald die Frag­mente groß ge­nug sind, wer­den sie un­ter Was­ser in Flo­ri­das Ko­ral­len­riff an­ge­pflanzt.

Zum Pro­gramm ge­hört auch die Be­sich­ti­gung der Auf­zucht­sta­tion. Au­ßer­dem er­fah­ren die Be­su­cher mehr über ge­fähr­dete Ko­ral­len­ar­ten so­wie über die Stra­te­gie von Mote, die auf die ge­ne­ti­sche Viel­falt und Wi­der­stands­fä­hig­keit der Ko­ral­len aus­ge­rich­tet ist.

Key West Aquarium in neuem Design

Key West (c) pix­a­bay

Grund­le­gend um­ge­stal­tet prä­sen­tiert sich das nicht zu­letzt bei Gäs­ten und Ein­hei­mi­schen be­liebte Key West Aqua­rium. Die Fas­sade wurde re­stau­riert und dem ur­sprüng­li­chen Open-Air-Aqua­rium nach­emp­fun­den, das 1937 erst­mals seine Pfor­ten öff­nete.

Das neue De­sign zeigt ei­nen Brun­nen mit nau­ti­schen The­men und ein Bild des Aqua­ri­ums aus den 1930er-Jah­ren. Im Touch Tank gibt es jetzt ein ver­ti­ka­les Be­cken mit tro­pi­schen Fi­schen. Die neue au­dio­vi­su­elle Show „20.000 Le­agues un­der the Sea“ mit ei­nem Ham­mer­hai un­ter­hält kleine und große Be­su­cher.

www.fla-keys.de