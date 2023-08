Elegante Hotels in den Alpen mit einem ganz großen Herz für Hunde

Im­mer mehr Ho­tels bie­ten ein stil­vol­les Ur­laubs­er­leb­nis mit ad­äqua­ten An­nehm­lich­kei­ten für rei­se­freu­dige Hunde und ihre mensch­li­chen Be­glei­ter. Sechs ele­gante Häu­ser mit Bou­tique-Cha­rak­ter in Süd­ti­rol und Bay­ern wol­len wir Zwei- und Vier­bei­nern be­son­ders ans Herz le­gen.

Ur­laubs­freude ist hier für alle ga­ran­tiert – mit ei­nem ei­ge­nen Hun­de­teich im Vinum Ho­tel Schloss Korb, ei­nem gro­ßen See­grund­stück für aus­gie­bige Spa­zier­gänge in der neuen Leuch­ten­burg, zwi­schen Wald und Berg­gip­fel im Eco Ho­tel Sal­tus und in der Wer­den­felse­rei, als Aus­zeit mit Re­tro-Flair im Ho­tel Ama­deus Ora & Amore oder beim To­ben mit Ho­tel­hund „Lotte” im Ho­tel Pe­trus,

Leuchtenburg /​ Kaltern am See

Mit dem Hund am See (c) Pen­sion Leuch­ten­burg /​ Emi Mass­mer Emo­ti­ons

Als ab­so­lu­ter Ge­heim­tipp gilt die ge­schichts­träch­tige Leuch­ten­burg, die sich seit April 2023 in neuem Ge­wand prä­sen­tiert und als ent­spannt ele­gan­ter Rück­zugs­ort mit nur zwölf Zim­mern, ei­nem ei­ge­nen See­grund­stück mit Boot, ei­ner See­sauna und Son­nen­lie­gen auf­war­tet – ab­ge­run­det durch char­mante Gast­ge­ber und bes­tes re­gio­na­les Es­sen.

Mit viel Ge­spür und Fin­ger­spit­zen­ge­fühl wurde das Haus mit pri­va­tem See­zu­gang, das be­reits seit Jahr­hun­der­ten exis­tiert, auf­wän­dig re­no­viert, ohne die wert­vol­len Spu­ren der Ver­gan­gen­heit zu ver­wi­schen. Die Pen­sion Leuch­ten­burg ver­steht sich aber nach wie vor als ein Haus, in dem vie­les an­ders ge­macht und vor al­lem per­sön­li­cher ge­stal­tet wird.

Gast­ge­be­rin Kat, die hier schon seit Kin­des­bei­nen zu­sam­men mit ih­ren El­tern Gäste will­kom­men heißt, wohnt mit Part­ner Jan selbst in der Leuch­ten­burg und ist ein gro­ßer Hunde-Fan. Ideal für tie­ri­sche Gäste ist, dass sie so­gar mit ins Re­stau­rant, auf die Pan­ora­ma­ter­rasse und ans See­grund­stück dür­fen – und sie dür­fen sich auch auf herr­li­che Gas­si­tou­ren mit schöns­tem Blick auf den Kal­te­rer See freuen. Hunde kos­ten 25 Euro pro Nacht ex­klu­sive Fut­ter.

Hotel Petrus /​ Bruneck

Hund fühlt sich wohl (c) Ho­tel Pe­trus

Seit De­zem­ber 2022 ist Ho­tel­hund „Lotte” im stil­vol­len Bou­tique Ho­tel Pe­trus in Bru­neck zu Hause und be­rei­chert hier den Ho­tel­all­tag. Lot­tes Fa­zit lau­tet ganz klar: „Dau­men hoch für ei­nen Ur­laub mit Vier­bei­ner”.

Die ma­le­ri­sche Süd­ti­ro­ler Na­tur ist je­den­falls ein Traum für alle Freunde mit vier Pfo­ten – mit end­lo­sen Wei­ten, Wie­sen, Ber­gen, hüb­schen Gas­si­we­gen, Schnee im Win­ter zum Her­um­to­ben und so gut wie kei­nem Au­to­ver­kehr. Auch die Mit­glie­der der Gast­ge­ber­fa­mi­lie Aich­ner selbst sind ab­so­lute Hun­de­lieb­ha­ber. Be­reits seit vier Jahr­zehn­ten wird der Be­trieb von ih­nen ge­führt. Heute sind die drei Schwes­tern Chris­tina, Bri­gitte und Da­niela für das Ho­tel ver­ant­wort­lich.

In den zwei haus­ei­ge­nen Re­stau­rants war­tet eine ku­li­na­ri­sche Reise durch Süd­ti­rol. Obst und Ge­müse stam­men größ­ten­teils aus dem ei­ge­nen Gar­ten, den die El­tern der drei Gast­ge­be­rin­nen mit Herz­blut he­gen und pfle­gen. Im groß­zü­gi­gen Spa-Be­reich mit ei­nem 25 Me­ter lan­gen In­door-Out­door-Pool und fünf Sau­nen fin­den sich re­gio­nale und in­di­vi­du­elle Wel­leness­an­ge­bote. Hunde kön­nen für 25 Euro pro Tag ex­klu­sive Fut­ter da­zu­ge­bucht wer­den.

Hotel Saltus /​ Jenesien

(c) Eco De­sign Ho­tel Sal­tus

Ein­ge­bet­tet in die be­ein­dru­ckende Land­schaft des mys­ti­schen Sal­tens und des UNESCO-Welt­na­tur­er­bes Do­lo­mi­ten, be­sticht das Eco Ho­tel Sal­tus auf ei­ner Höhe von 1.100 Me­tern durch eine ganz be­son­dere At­mo­sphäre. Es ist ein Ort, an dem es leicht­fällt, los­zu­las­sen und die Seele zur Ruhe kom­men zu las­sen.

Durch seine ab­ge­schie­dene Lage am Wald­rand ver­schmilzt die Holz­fas­sade des Ho­tels förm­lich mit der Na­tur – ein idea­ler Rück­zugs­ort für aben­teu­er­lus­tige Vier­bei­ner, die viel Aus­lauf und an­schlie­ßend Ruhe be­nö­ti­gen. Im Eco Ho­tel Sal­tus kann man bei­des ha­ben – die Ab­ge­schie­den­heit zum Ent­span­nen und gleich­zei­tig die un­mit­tel­bare Nähe zu Bo­zen.

Die drei Gast­ge­be­rin­nen – Mut­ter Hed­wig und ihre Töch­ter Nadja und Clau­dia – le­gen be­son­de­ren Wert auf Nach­hal­tig­keit, De­sign, Kom­fort und Äs­the­tik. Clau­dia be­sitzt ei­nen klei­nen Hund und freut sich auf Gäste, die selbst Hun­de­be­sit­zer sind. Üb­ri­gens kann auch für die Hunde À la Carte be­stellt wer­den und ge­gen Auf­preis wird frisch ge­kocht – je nach den Vor­lie­ben. Ein in­di­vi­du­el­les An­ge­bot für eine Reise mit Vier­bei­ner gibt es auf An­frage.

Vinum Hotel Schloss Korb

Sprung in den Hun­d­e­pool (c) Vinum Ho­tel Schloss Korb

Um­ge­ben von alt­ehr­wür­di­gen Schloss­mau­ern in den Wein­ber­gen von Eppan, zeigt sich das Vinum Ho­tel Schloss Korb in die­sem Jahr in neuer Pracht. Ganz nach dem Motto „pop­pig trifft rus­ti­kal” prä­sen­tiert sich das Ka­min­zim­mer im his­to­ri­schen Ge­wölbe neu und auch im Schloss-Re­stau­rant do­mi­nie­ren fri­sche, le­ben­dige Far­ben, die das ein­zig­ar­tige Pan­orama mit den Do­lo­mi­ten und der Stadt Bo­zen un­ter­strei­chen.

Das Beste ist aber, dass im Schloss Ho­tel Korb nie­mand sei­nen treuen Be­glei­ter zu Hause las­sen muss, denn Hun­de­freund­lich­keit wird hier groß­ge­schrie­ben. Ne­ben ei­nem ei­ge­nen Hun­de­teich und ei­nem ei­gens vor­ge­se­he­nen Be­reich am Pool hilft das Ho­tel auch da­bei, ge­eig­nete Gassi-Stre­cken zu fin­den.

Schloss­dogge „Sissi” er­war­tet die Gäste mit Vier­bei­nern im­mer schon sehn­süch­tig und ist vol­ler Vor­freude auf neue Spiel­part­ner. Hunde kön­nen auch ins Re­stau­rant mit­ge­nom­men wer­den. Für den vier­bei­ni­gen Lieb­ling wer­den 25 Euro pro Nacht ex­klu­sive Fut­ter be­rech­net.

Amadeus Ora & Amore /​ Kalterer See

Ama­deus Ora & Amore (c) Ama­deus /​ Ti­berio Sor­villo

Das Ama­deus Ora & Amore im Wein­dorf Auer liegt im süd­lichs­ten Teil Süd­ti­rols, wo das klas­si­sche Italo-Fee­ling schon spür­bar ist. In dem Italo-Pop-Power­house, das in den 1960er-Jah­ren er­baut wurde, weht heute ein fri­scher Wind zwi­schen „Dolce Vita” und ei­nem bun­ten Stil­mix der 1980er- und 1990er-Jahre.

Seit 2022 ha­ben die Gast­ge­ber Kat und Jan, die auch die Pen­sion Leuch­ten­burg be­trei­ben, das Haus mit 1.000 Qua­drat­me­tern Gar­ten und Out­door-Pool über­nom­men und et­was ge­schaf­fen, das in ganz Süd­ti­rol ein­zig­ar­tig ist – ei­nen Ort der Be­geg­nung, an dem sich Hos­tel-Fee­ling und Re­tro-Flair tref­fen.

Da­bei punk­tet das Ho­tel aber ge­nauso mit Zim­mern mit ei­ge­nem Bad wie mit au­ßer­ge­wöhn­li­chen Ideen und Krea­tu­ren, wie der Gi­raffe an der Re­zep­tion oder dem knall­ro­ten Kro­ko­dil am Pool. So lo­cker wie die Gast­ge­ber selbst ist das Fee­ling im Ho­tel – und so sind auch Hunde über­all im Haus er­laubt. Nur der Pool bleibt dem ro­ten Kro­ko­dil vor­be­hal­ten. Für Vier­bei­ner fällt ein Auf­preis von 15 Euro pro Nacht ex­klu­sive Fut­ter an.

Werdenfelserei /​ Garmisch-Partenkirchen

Hund muss ru­hen (c) Wer­den­felse­rei

Schon beim Be­tre­ten der Wer­den­felse­rei im baye­ri­schen Gar­misch-Par­ten­kir­chen stellt sich ein woh­li­ges Ge­fühl von Ge­bor­gen­heit ein. Das Voll­holz­ho­tel mit gro­ßen Glas­fron­ten gibt spek­ta­ku­läre Na­tur­pan­ora­men frei und im In­ne­ren duf­tet es nach fri­schem Holz.

Dass sich hier auch Hunde pu­del­wohl füh­len, liegt auf der Hand. Di­rekt vor den Ho­tel­tü­ren fin­den sich zahl­rei­che Wan­der­wege, die durch die im­po­sante Land­schaft der Zug­spitz-Re­gion füh­ren.

Gäste mit Hund sind in der ge­sam­ten Re­gion will­kom­men, wer­den aber ge­be­ten, sich be­wusst und acht­sam auf dem Weg durch die Na­tur zu be­we­gen. Ge­gen ei­nen Auf­preis von 25 Euro pro Nacht ex­klu­sive Fut­ter sind Vier­bei­ner in aus­ge­wähl­ten Zim­mern der Wer­den­felse­rei herz­lich will­kom­men.