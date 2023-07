Bad Gastein: Grand Hotel Straubinger und Badeschloss öffnen wieder

Das Da­tum für die Wie­der­ge­burt des tra­di­ti­ons­rei­chen En­sem­bles aus Grand Ho­tel Strau­bin­ger und Ba­de­schloss in Bad Gas­tein steht fest: Am 1. Sep­tem­ber 2023 öff­net ei­nes der spek­ta­ku­lärs­ten Ho­tel­pro­jekte an ei­nem der fas­zi­nie­rends­ten Orte der Al­pen seine Tore für Gäste aus al­ler Welt.

Auf den Web­sei­ten des Strau­bin­ger und des Ba­de­schlos­ses kön­nen die Gäste ab so­fort das ganze Jahr über ihre Well­ness-Aus­zeit ge­paart mit ein­zig­ar­ti­gen Ku­li­na­rik-Er­leb­nis­sen fi­xie­ren und so Zeuge der so lange er­sehn­ten Re­nais­sance wer­den. Die Zim­mer und Sui­ten mit atem­be­rau­ben­dem Aus­blick run­den den Wohl­fühl-Auf­ent­halt ab.

Die Hotels am Straubingerplatz

Grand Ho­tel Strau­bin­ger /​ Spa (c) BWM Arch­tects & De­sign

Das Grand Ho­tel Strau­bin­ger am Strau­bin­ger­platz wird ganz­jäh­rig ge­öff­net sein und über 46 Zim­mer und Sui­ten mit Blick auf Bad Gas­tein, das Gas­tei­ner­tal und den im­po­san­ten Was­ser­fall ver­fü­gen. Zu den gas­tro­no­mi­schen Ein­rich­tun­gen des Fünf-Sterne-Hau­ses zäh­len ein Re­stau­rant, eine Wein­bar und ein Café. Das Spa um­fasst ei­nen Out­door-Pool, ei­nen Ru­he­be­reich, zwei Sau­nen und sechs Be­auty- und Mas­sa­ge­räume.

Das Vier-Sterne-Ho­tel Ba­de­schloss mit sei­nen 102 in­di­vi­du­ell ein­ge­rich­te­ten Zim­mer und Sui­ten wird eben­falls ganz­jäh­rig ge­öff­net sein. Mit sei­nem Zu­bau – ei­nem am Was­ser­fall ge­le­ge­nen Turm – glie­dert es sich har­mo­nisch in die al­pine Ku­lisse ein. Das Re­stau­rant ver­fügt über In- und Out­door­plätze, ei­nen Com­mu­nity Ta­ble und eine Show­kü­che. Au­ßer­dem war­ten eine Schloss­bar und eine Ka­min-Bar mit Bi­blio­thek. Im Ro­of­top-Spa ste­hen ein In­fi­nity-Out­door-Pool und drei Sau­nen be­reit.

Architektur und Ambiente

Ba­de­schloss /​ Lobby (c) BWM Arch­tects & De­sign

Ge­treu dem Ge­stal­tungs­prin­zip „Ar­bei­ten mit den Schich­ten der Ver­gan­gen­heit“ hat das re­nom­mierte Wie­ner Ar­chi­tek­ten­büro BWM Ar­chi­tek­ten ein an­spruchs­vol­les Ho­tel­kon­zept ent­wi­ckelt, das den Glanz des Strau­bin­ger­plat­zes wie­der auf­le­ben lässt. Hin­ter der im­po­san­ten Fas­sade des Grand Ho­tel Strau­bin­ger ent­fal­tet sich die Gran­dezza der Belle Epo­que. His­to­ri­sche Re­fe­ren­zen er­fül­len die ge­schichts­träch­ti­gen Räum­lich­kei­ten ebenso mit Le­ben wie der Zeit­geist des 21. Jahr­hun­derts.

„Dip a little deeper“ ist das Motto des 1791 er­bau­ten Ba­de­schlos­ses, denn die gu­ten Ge­schich­ten des Ba­de­hau­ses be­gin­nen zwar an der Ober­flä­che, ge­hen aber tief un­ter die Haut. Die ge­pflegte Ba­de­kul­tur gro­ßer Per­sön­lich­kei­ten wird nun mit kos­mo­po­li­ti­scher Welt­an­schau­ung und ko­ket­ter Leich­tig­keit neu in­ter­pre­tiert – hu­mor­voll und in Farbe. Un­ter­malt wird die be­son­dere At­mo­sphäre im Haus da­bei vom Rau­schen des di­rekt an­gren­zen­den Was­ser­falls von Bad Gas­tein.

