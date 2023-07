Salzburger Land: Puradies feiert Reopening mit neuem „Heaven Spa“

Das Na­tur­re­sort Pura­dies in Leo­gang im Land Salz­burg hat die Tore zu ei­nem Ort ge­öff­net, der die Idylle des Pa­ra­die­ses er­ah­nen lässt: Im neu ge­stal­te­ten, 1.500 Qua­drat­me­ter gro­ßen „He­a­ven Spa“ trifft himm­li­sche Ent­span­nung auf ir­di­sche Schön­heit.

Mit na­tür­li­chen Ma­te­ria­lien und in ei­nem na­tur­ver­bun­de­nen De­sign wur­den ein neuer Out­door-In­fi­nity-Pool mit In­nen­ein­stieg, ein Kin­der­pool, eine Ka­min­lounge und meh­rere Be­hand­lungs- und Ru­he­räume samt Son­nen­ter­ras­sen ge­schaf­fen. Ein ei­ge­nes Yoga-Ate­lier und ein neuer Fit­ness­raum ge­ben der Be­we­gung den pas­sen­den Rah­men.

Zu­sam­men mit dem iko­ni­schen Na­tur­ba­de­teich und dem Adults Only Sau­na­haus ma­chen sie den neuen He­a­ven Spa aus. In ru­hi­ger Al­lein­lage im Berg­ort Leo­gang er­war­tet die Gäste ab so­fort Na­tur­well­ness mit freiem Blick auf Wie­sen, Wäl­der und Berge und sünd­haft gute Ku­li­na­rik im neu ge­stal­te­ten Hau­ben­re­stau­rant „Ess:enz”.

Pura­dies /​ He­a­ven Spa (c) Pura­dies

Die Sonne glit­zert auf dem ru­hi­gen Was­ser des In­fi­nity-Pools, im küh­len Nass des Na­tur­ba­de­teichs spie­geln sich die Wol­ken und der Him­mel scheint auf den be­grün­ten Dä­chern und Son­nen­ter­ras­sen ganz nah – vor al­lem, wenn man wie auf ei­ner Wolke ge­bet­tet liegt. Un­ter den Fü­ßen ist das satte Gras zu spü­ren, das noch leicht vom Tau be­netzt ist – ge­folgt von son­nen­ge­wärm­tem Holz und Na­tur­stein. Das er­wei­terte „He­a­ven Spa” ist eine Ode an die Schön­heit der Na­tur – eine Ein­la­dung, in diese ein­zu­tau­chen, sich ent­spannt und leicht zu füh­len.

„Grüne Wie­sen und Wäl­der und das Berg­pan­orama im Früh­jahr und Som­mer, ein gol­de­ner Herbst, und schnee­be­deckte Hü­gel und Gip­fel im Win­ter – dank der Al­lein­lage in Leo­gang sind wir nicht nur nah an der Na­tur, wir sind mit­ten in der Na­tur. Die starke Ver­bin­dung des Pura­dies mit der um­lie­gen­den Land­schaft ist in je­dem Teil, je­dem An­ge­bot, je­dem Win­kel des Hau­ses zu spü­ren. Un­ser jüngs­ter Zu­wachs, der er­wei­terte He­a­ven Spa, un­ter­streicht das Ge­fühl der na­tur­ver­bun­de­nen Ge­las­sen­heit – Na­tur­well­ness in un­se­rem Gar­ten Eden.“ Mi­chael Madrei­ter, Gast­ge­ber im Pura­dies

Für die Um­set­zung sei­ner Vi­sion, den Spa-Be­reich har­mo­nisch in die Na­tur zu in­te­grie­ren, setzte Gast­ge­ber Mi­chael Madrei­ter auf das Team von noa* – net­work of ar­chi­tec­ture. Die Bau­weise – halb un­ter der Erde mit be­grün­ten Dä­chern – er­mög­licht groß­zü­gige Räum­lich­kei­ten im In­ne­ren, die von au­ßen nicht auf­tra­gen. Ar­chi­tek­to­ni­sche De­tails wie die Pan­orama-Fens­ter­fron­ten las­sen den Blick in die Ferne zu, wäh­rend die Na­tur­ma­te­ria­lien wie Lehm, Stein, Holz und Lei­nen er­den und für eine an­ge­nehme Hap­tik sor­gen.

Entspannung durch Bewegung

Pura­dies /​ Spa und Well­ness­be­reich © crea­ting­click

So­wohl der neue Fit­ness­raum als auch das Yoga-Ate­lier mit ei­ge­ner Son­nen­ter­rasse la­den dazu ein, En­er­gie frei­zu­set­zen und in ei­nen ent­spannt-er­schöpf­ten Zu­stand zu kom­men. Eine ähn­li­che Wir­kung hat das Sau­na­ba­den im ei­ge­nen Sau­na­haus, das Er­wach­se­nen vor­be­hal­ten ist.

Er­fri­schende Ab­küh­lung er­hal­ten die Gäste im neuen Out­door-In­fi­nity-Pool, in den man auch im Win­ter be­quem aus dem In­nen­be­reich stei­gen kann – oder im be­reits zu­vor vor­han­de­nen Na­tur­ba­de­see, der har­mo­nisch in das neue Kon­zept in­te­griert wurde. Im Kin­der­pool plan­schen und tol­len die Kleins­ten. Das Was­ser für die Pools stammt da­bei aus der haus­ei­ge­nen Em­bach­hof-Quelle und zeugt von rei­ner Al­pen­fri­sche.

Von der Natur inspirierte Treatments

Pura­dies /​ He­a­ven Spa (c) Pura­dies

Das neue Spa-Tre­at­ment-Pro­gramm um­fasst drei Er­leb­nis­ebe­nen im Be­reich der Mas­sa­gen und Kör­per­ri­tuale. Die Gäste kön­nen zwi­schen „ker­nig & echt“ mit kraft­vol­len Mas­sa­gen, „ge­fühl­voll & acht­sam“ mit ganz­heit­li­chen Be­rüh­run­gen für Kör­per und Geist so­wie „über­ra­schend & in­spi­rie­rend“ wäh­len.

Alle An­wen­dun­gen wer­den mit na­tür­li­chen Ölen und Stem­peln durch­ge­führt. Bei den neuen Be­auty Tre­at­ments ar­bei­tet das er­fah­rene Team des Pura­dies da­bei mit Pro­duk­ten von Al­pi­enne Na­tur­kos­me­tik aus Inns­bruck.

Entspannung und Kunst

Pura­dies /​ Spa und Well­ness­be­reich © crea­ting­click

Leichte Stoffe, wei­che Kan­ten und kleine Ni­schen sor­gen für Lounge-At­mo­sphäre mit viel Ruhe in ge­fühl­ter Ab­ge­schie­den­heit. Un­ter­stri­chen wird das Kon­zept des „He­a­ven Spa” von Kunst, die mit dem Thema Gar­ten Eden und Pa­ra­dies spielt.

Für die Ka­min­lounge schuf der Ost­ti­ro­ler Künst­ler Mi­chael Lang ei­nen Le­bens­baum, wäh­rend der ge­bür­tige Kuf­stei­ner Han­nes See­ba­cher für das Re­stau­rant Ess:enz ein Ge­mälde von Adam & Eva im Gar­ten Eden an­fer­tigte.

Ess:enz Garden of Eating

Das Hau­ben­re­stau­rant „Ess:enz” ist nun im „He­a­ven Spa” be­hei­ma­tet. Im „Gar­den of Ea­ting” ge­nie­ßen die Gäste ein ent­spann­tes Flair, kom­bi­niert mit kon­trast­rei­chen Krea­tio­nen auf den Tel­lern und in­spi­riert von den Kon­tras­ten der Na­tur, die das Pura­dies um­gibt. Koch und Künst­ler Al­bert Dschul­nigg kom­po­niert, kre­iert und in­sze­niert da­für im 100 Pro­zent Front­coo­king kleine ess­bare Kunst­werke, in de­ren Fo­kus die Ga­ben der Na­tur ste­hen.

www.puradies.com