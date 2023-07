Finnland: Kulinarische Erlebnisse im sommerlichen Lappland

Lo­kale und sai­so­nale Pro­dukte prä­gen die au­ßer­ge­wöhn­li­chen Ge­richte der jun­gen wil­den Kö­che in Lapp­land. Auf den Tisch kom­men Bä­ren­bra­ten, Ren­tier und Kö­nigs­krab­ben aus dem Eis­meer. Auch Ve­ge­ta­rier kom­men auf ihre Kos­ten.

Bei lapp­län­di­schem Käse mit fri­schen Mol­te­bee­ren, köst­li­chen Pilz­ge­rich­ten und Fich­ten­spros­sen kann man die pure Na­tur auf dem Tel­ler schme­cken und die Kraft der Mit­ter­nachts­sonne spü­ren. Vi­sit­Fin­land hat für uns die köst­lichs­ten Orte in Lapp­land zu­sam­men­ge­stellt.

Fein speisen in Inari

Aa­naar Re­stau­rant /​ Inari © Vi­sit Fin­land

Im „Aa­naar” – ei­nem Re­stau­rant mit Wur­zeln tief in der Tun­dra von Inari – wird die Ge­schichte des lo­ka­len Er­bes durch eine preis­ge­krönte Kü­che mit vie­len Aro­men aus der nörd­li­chen Wild­nis er­zählt. Mit Blick auf die Strom­schnel­len des Juutua-Flus­ses bie­tet das „Aa­naar” auch et­was für Fein­schme­cker: Ge­richte wie ge­räu­cher­tes Ren­tier­herz mit Senf­creme und Rog­gen Fel­chen mit sai­so­na­len Wur­zeln, Fen­chel und Man­deln oder ge­grill­tes Ren­tier mit Brat­kar­tof­feln, Ren­tier­blut­pud­ding, Stein­pil­zen und Prei­sel­beer­soße ma­chen das Re­stau­rant zu ei­nem ech­ten Er­leb­nis der Wild­nis für alle Sinne.

Essen direkt aus der Wildnis

Joel Man­ni­nen /​ Glo­wing Em­ber © Vi­sit Fin­land

Das „Glo­wing Em­ber” ist ein Fein­schme­cker­re­stau­rant für pri­vate Grup­pen und wird von Joel Man­ni­nen ge­führt – ei­nem jun­gen Shoo­ting­star am fin­ni­schen Kü­chen­him­mel. Die Idee für das Re­stau­rant ent­stand, als er vor drei Jah­ren auf Tau­ben­jagd war. Er schoss die Vö­gel am Mor­gen und als er sie am Abend mit Re­spekt und Stolz ser­vierte, wurde ihm klar, dass dies et­was Be­son­de­res ist. Die pri­va­ten Din­ner-Er­leb­nisse wer­den in ei­ner ge­müt­li­chen Hütte in Ro­va­niemi ser­viert. Man­ni­nen kocht da­bei vor den Au­gen der Gäste auf of­fe­nem Feuer.

Keramik und Cocktails

Tun­dra /​ Jarmo Pit­ka­nen © Vi­sit Fin­land

Mit Jarmo Pit­kä­nen – Maître Rô­tis­seur und Ke­ra­mik­künst­ler im Re­stau­rant „Tun­dra” – wird das Es­sen zu ei­nem ein­zig­ar­ti­gen Er­leb­nis. Jede Party und je­der Chef’s Ta­ble mit Pit­kä­nen ist bis ins kleinste De­tail durch­dacht. Es­sen, Aro­men und auch das Ge­schirr sind von der Na­tur des Nor­dens in­spi­riert. Im „Tun­dra” sol­len die ver­schie­de­nen Gänge der Mahl­zeit zu­sam­men mit der atem­be­rau­ben­den Um­ge­bung sei­nes Stu­dios ein ein­heit­li­ches Er­leb­nis bil­den. Die künst­le­ri­sche Er­fah­rung ent­steht da­bei durch die In­ter­ak­tion zwi­schen der Um­ge­bung, dem Es­sen und dem De­sign.

Traditionelle lappländische Küche

Das Re­stau­rant „De­atnu” in Uts­joki hat sich auf die tra­di­tio­nelle lapp­län­di­sche Kü­che mit Ge­rich­ten spe­zia­li­siert, die je nach Sai­son zu­be­rei­tet wer­den, wo­bei eine große Aus­wahl an hoch­wer­ti­gen lo­ka­len Zu­ta­ten wie Bee­ren, Pilze, Wild, Fisch und Ren­tiere ver­wen­det wird. Das Re­stau­rant be­fin­det sich im Fe­ri­en­dorf Valle – ei­nem Fa­mi­li­en­be­trieb mit star­ken Wur­zeln in der Re­gion und in der ein­hei­mi­schen sa­mi­schen Kul­tur. Über­nach­tun­gen in der un­be­rühr­ten ark­ti­schen Land­schaft und die Stille von Uts­joki sind sehr zu emp­feh­len.

Der Geschmack der Arktis

Nili King of the fo­rest © Vi­sit Fin­land

Ein Be­such im Re­stau­rant „Nili” in Ro­va­niemi ist eine Kom­bi­na­tion aus Aro­men, Düf­ten und At­mo­sphäre. Hier lässt sich in der of­fe­nen Kü­che das ge­schulte und fröh­li­che Per­so­nal be­ob­ach­ten, wäh­rend es köst­li­che Ge­richte aus rein lapp­län­di­schen Zu­ta­ten zu­be­rei­tet. Zu den Spe­zia­li­tä­ten ge­hö­ren lang­sam ge­bra­te­ner Bä­ren­bra­ten, ge­bra­te­nes Wei­den­huhn aus En­on­te­kiö und Elch. Noch bes­ser ist das Über­ra­schungs­menü des Kü­chen­chefs mit den bes­ten re­gio­na­len Zu­ta­ten. Zum Ab­schluss wird lapp­län­di­scher Käse mit Mol­te­bee­ren ser­viert.

Preisgekrönter Kaffee am offenen Feuer

Ha­li­puu Levi © Lana Tan­nir /​ Vi­sit Fin­land

Bei „HaliPuu’s Camp­fire Ba­rista” gibt es preis­ge­krön­ten, hand­werk­lich her­ge­stell­ten Kaf­fee am Feuer in Levi, der die Aro­men Lapp­lands mit ei­nem mo­der­nen Twist prä­sen­tiert. Die De­me­ter-zer­ti­fi­zier­ten Kaf­fee­boh­nen aus der Rös­te­rei Mets­ä­paah­t­imo in Kom­bi­na­tion mit kris­tall­kla­rem Brun­nen­was­ser, fri­scher Luft und der rau­chi­gen Hitze des La­ger­feu­ers er­ge­ben die beste Kaf­fee­spe­zia­li­tät nörd­lich des Po­lar­krei­ses. Als Lohn wurde „Camp­fire Ba­rista” im Jahr 2022 mit dem „Glo­bal Cu­linary Tra­vel Award” für den „Bes­ten Fo­kus auf Wein und Ge­tränke bei ku­li­na­ri­schen Rei­sen” aus­ge­zeich­net.

Das Haus des Krabbenkönigs

King Crab House /​ Levi © Vi­sit Fin­land

Die we­nigs­ten wis­sen, dass man in Lapp­land auch fri­sche Mee­res­früchte es­sen kann. Das „King Crab House” in Levi liegt ganz in der Nähe des Nord­po­lar­mee­res und bie­tet hung­ri­gen Be­su­chern fri­sche und lo­kale Ge­richte mit ark­ti­schen Mee­res­früch­ten, ein­hei­mi­schem Fleisch und ve­ge­ta­ri­schen Spei­sen mit lapp­län­di­schem Ein­schlag. Die Spe­zia­li­tät des Re­stau­rants sind na­tür­lich Krab­ben frisch von der nord­nor­we­gi­schen Küste.

Eine Schweizerin in Lappland

Jo­lie Lounge Cafe © Vi­sit Fin­land

Im „Jo­lie Lounge & Café” in Äkäs­lom­polo in Yl­läs gibt es haus­ge­machte, sai­so­nale Spei­sen, Ge­trän­ke­spe­zia­li­tä­ten und Ge­bäck. In Jo­lies Kü­che ko­chen und ba­cken Jo und Eija al­les von Grund auf selbst und be­rei­ten wie ge­räu­cherte Ren­tier­nu­deln auf Be­stel­lung zu. Die Spei­se­karte, die acht­mal im Jahr wech­selt, bie­tet für je­den et­was – für fle­xi­ble Es­ser ebenso wie für Ve­ge­ta­rier, Ve­ga­ner oder Men­schen mit Er­näh­rungs­ein­schrän­kun­gen. Die Be­sit­ze­rin Jo stammt ur­sprüng­lich aus der Schweiz und ihre Le­bens­ge­schichte ist ab­so­lut hö­rens­wert.

Inselhüpfen zum Sommergrillen

Das Re­stau­rant „Savu Rafla” auf der le­gen­dä­ren In­sel Ko­ti­saari bie­tet ku­li­na­ri­sche Er­leb­nisse wie in den gu­ten al­ten Zei­ten. Die In­sel liegt in der Nähe der Holz­fäl­ler­stadt Ro­va­niemi, in der die Flüsse Ounas­joki und Kemi­joki vom spä­ten 19. Jahr­hun­dert bis Ende der 1980er-Jahre als flie­ßende Ka­näle für die Holz­in­dus­trie ge­nutzt wur­den. Heute ist das alte Boots­haus ein Re­stau­rant, das BBQ mit lapp­län­di­schem Touch an­bie­tet.

www.visitfinland.com