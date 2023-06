Südtirol: Hotel-Tipps auf dem Weg zur italienischen Adria

Wer sich beim nächs­ten Ita­lien-Ur­laub eine ent­spannte Hin- und Rück­reise gön­nen möchte, legt am bes­ten für eine oder zwei Nächte eine Pause in ei­nem Ho­tel in Süd­ti­rol ein – bei­spiels­weise in ei­nem die­ser drei Häu­ser, die nicht weit von der Au­to­bahn ent­fernt und den­noch ma­le­risch ge­le­gen sind. Hunde sind er­laubt.

Retro-Flair trifft italienische Leichtigkeit

Ama­deus Ora & Amore (c) Ama­deus /​ Ti­berio Sor­villo

Das Ama­deus Ora & Amore liegt im Wein­dorf Auer im süd­lichs­ten Teil Süd­ti­rols – nur ein­ein­halb Au­to­stun­den vom Gar­da­see und vier Stun­den von Ri­mini ent­fernt. Von der A22, die zum Gar­da­see führt, sind es nur we­nige Kur­ven bis in das Italo-Pop-Power­house, das in den 1960er-Jah­ren er­baut wurde. Heute weht hier ein fri­scher Wind zwi­schen Dolce Vita und ei­nem bun­ten Stil­mix der 1980er- und 1990er-Jahre.

Seit 2022 ha­ben die Gast­ge­ber Kat und Jan das Haus mit 1.000 Qua­drat­me­tern Gar­ten und Out­door-Pool über­nom­men und ei­nen Ort der Be­geg­nung ge­schaf­fen, der ei­nem Hos­tel gleicht, aber den­noch 40 Zim­mer mit ei­ge­nem Bad und Dop­pel­bett bie­tet. Für Re­tro-Fee­ling sor­gen au­ßer­ge­wöhn­li­che Ideen und Krea­tu­ren – wie etwa die Gi­raffe an der Re­zep­tion oder das knall­rote Kro­ko­dil am Pool.

Be­son­ders junge Fa­mi­lien und Freun­des­kreise, die am liebs­ten bei ei­nem gu­ten Glas Wein oder küh­lem Bier am Pool ent­span­nen, fin­den im Ama­deus den cools­ten Zwi­schen­stopp auf dem Weg ins süd­li­che Ita­lien. Sie wer­den auch den Spiele-Saal mit Bil­lard, das köst­li­che ita­lie­ni­sche Früh­stück und die fri­sche Foc­ca­cia im haus­ei­ge­nen Bis­tro „Verde” schät­zen – ebenso wie die Ge­lati und die ex­zel­len­ten Weine, die di­rekt vor den Tü­ren des Ho­tels rei­fen.

Übernachten in edlen Weinfässern

(c) Vinum Ho­tel Spi­tal­erhof

Nach ei­ner Um­bau­phase im Jahr 2021 be­sticht das Wein­gut und Ge­nuss­ho­tel Spi­tal­erhof mit lu­xu­riö­sen „Wine Bar­rel Lodges”, die ei­nen Zwi­schen­stopp so nah am Wein wie nir­gendwo sonst er­mög­li­chen. In ed­len Wein­fäs­sern mit pri­va­tem Au­ßen-Whirl­pool und Blick in die Wein­re­ben bie­tet das Ho­tel sei­nen Gäs­ten eine Über­nach­tungs­mög­lich­keit der ganz be­son­de­ren Art – und das nur fünf Au­to­mi­nu­ten von der Au­to­bahn­aus­fahrt Klau­sen ent­fernt.

Au­ßer­dem gibt es im Hof­la­den der Fa­mi­lie Ober­per­tin­ger al­les, was ihr Wein­gut, ihre Fel­der und ihre Gär­ten ge­rade an Gu­tem her­ge­ben – bei­spiels­weise Ei­gen­bau­weine, haus­ge­brannte Schnäpse, Frucht­auf­stri­che und fri­sche Eier. Wer also den Zwi­schen­stopp auf dem Heim­weg ein­legt, kann den Kof­fer­raum noch mit köst­li­chen Sou­ve­nirs be­la­den. Eine E‑Ladestation ist vor­han­den.

Kontrastprogramm zum Urlaub am Meer

Das al­pine Städt­chen Bru­neck im Pus­ter­tal wurde be­reits zur le­bens­wer­tes­ten Klein­stadt Ita­li­ens ge­kürt und glänzt mit his­to­ri­schen Ge­bäu­den, Ca­fés, Vi­no­the­ken und sei­ner Nähe zu den Ber­gen. Im Ge­mein­de­teil Rei­schach, am Fuße des Kron­plat­zes, be­fin­det sich das Ho­tel Pe­trus mit Blick auf die Zil­ler­ta­ler Al­pen, den Rie­ser­fer­nen und die Do­lo­mi­ten – ideal als mehr­tä­gi­ges Kon­trast­pro­gramm zum Strand­ur­laub.

Seit vier Jahr­zehn­ten von der Fa­mi­lie Aich­ner ge­führt, sind heute die drei Schwes­tern Chris­tina, Bri­gitte und Da­niela für das Haus ver­ant­wort­lich. Die bei­den Re­stau­rants la­den zu ei­ner ku­li­na­ri­schen Reise durch Süd­ti­rol, wäh­rend im groß­zü­gi­gen Spa-Be­reich mit ei­nem 25 Me­ter lan­gen In­door-Out­door-Pool und fünf Sau­nen re­gio­nale Wel­leness­an­ge­bote war­ten.

Zu den vie­len krea­ti­ven Ideen der drei Pe­trus-Schwes­tern ge­hö­ren un­ter an­de­rem die Näh­wand mit bun­tem Garn, das sich der Gast von der Ho­tel­wand neh­men kann, um da­mit Lö­cher in der Klei­dung zu fli­cken, und das „Se­cret Pick­nick” – eine Art Schatz­su­che, die zu ge­hei­men Or­ten der Um­ge­bung führt, wo dann ein lie­be­voll be­stück­ter Pick­nick­korb be­reit­steht. Auch im Ho­tel Pe­trus ist eine E‑Ladestation vor­han­den.