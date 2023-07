Südtirol: Spektakuläre Hotelpools mit Blick auf die Bergwelt

Ein Ho­tel­pool ist mehr als nur ein Ort zum Abkühlen und Schwim­men. Er ver­kör­pert Lu­xus, Ent­span­nung und eine Oase der Ruhe. Ei­nige Ho­tel­pools in Süd­ti­rol bie­ten dar­über hin­aus auch noch ei­nen spek­ta­ku­lä­ren Lo­gen­blick auf die be­ein­dru­ckende Berg­welt. Zehn da­von wol­len wir Ih­nen hier ans Herz le­gen.

der waldhof² /​ Völlan

(c) Der Wald­hof² /​ Ha­rald Wis­tha­ler

Ein 30.000 Qua­drat­me­ter gro­ßer Wald­park, die Wald-Event-Sauna, ein Na­tur­teich und eine ge­pflegte Son­nen­wiese mit Pool sind nur ei­nige von vie­len Vor­zü­gen des Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tels der wald­hof² der Fa­mi­lie Mahl­knecht in Völ­lan nahe Me­ran. Ein­zig­ar­tig ist aber vor al­lem der Blick auf die May­en­burg und die um­lie­gen­den Berge, die vom neuen In­fi­nity-Pan­orama-Pool fast schon zum Grei­fen nahe schei­nen. Eine mo­derne, in­no­va­tive Kü­che, die tra­di­tio­nelle Ge­richte neu in­ter­pre­tiert und das Ur­sprüng­li­che in den Vor­der­grund stellt, run­det den Auf­ent­halt ab.

Vinum Hotel Schloss Korb /​ Eppan

(c) Vinum Ho­tel Schloss Korb

Hoch oben zwi­schen Re­ben, Ap­fel­bäu­men und dem Epp­a­ner Wald liegt das Vinum Ho­tel Schloss Korb im Schutze der Berg­gip­fel. Hier gibt es gleich meh­rere Out­door-Pools, von de­nen ei­ner so­gar aus­schließ­lich für Hunde ge­dacht ist. Den schöns­ten Berg­blick ge­nie­ßen die Ba­den­den aber vom Na­tur­schwimm­teich. Auch sonst bie­tet das ro­man­ti­sche Schloss­ho­tel der Fa­mi­lie Del­lago sei­nen Gäs­ten viel Raum zum Wohl­füh­len – ob di­rekt im Schloss oder in der Re­si­denz, ob im Turm­zim­mer, im Schloss­zim­mer oder in der Suite.

La Maiena Meran Resort /​ Meran

La Mai­ena Me­ran Re­sort (c) Mi­chael Hu­ber

Im La Mai­ena Me­ran Re­sort woh­nen die Gäste in­mit­ten far­ben­präch­ti­ger Ap­fel­plan­ta­gen mit traum­haf­tem Blick auf die Kur­stadt Me­ran und die Berge rings­herum. Das ma­le­ri­sche Pan­orama lässt sich da­bei auch schwim­mend im 26 Me­ter lan­gen Out­door-In­fi­nity-Pool oder im groß­zü­gi­gen In­door-Pool ge­nie­ßen. Pas­sio­nierte Sau­na­gän­ger ent­span­nen in der Sau­na­welt und im größ­ten Nackt-Pool Süd­ti­rols – und da­nach war­tet im Re­stau­rant eine al­pin-me­di­ter­rane Kü­che mit ei­nem Hauch von Ori­ent.

Terentnerhof /​ Terenten

Der re­no­vierte und neu ge­stal­tete Ter­ent­ner­hof der Fa­mi­lie Engl im ma­le­ri­schen Ort Ter­en­ten prä­sen­tiert sich als Ku­schel-Hidea­way mit neuer Sau­na­land­schaft und In­fi­nity-Ro­of­top-Pool hoch über dem Pus­ter­tal auf 1.210 Me­tern See­höhe. Der gran­diose Weit­blick über die Berge, Wie­sen und Wäl­der ist Pro­gramm in die­sem Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tel – und das gilt na­tür­lich ganz be­son­ders für den Pool auf dem Dach, wäh­rend die Gäste vom Ru­he­be­reich im Spa das fried­lich gra­sende Wei­de­vieh be­ob­ach­ten kön­nen.

ECO Design Hotel Saltus /​ Jenesien

Sky Pool (c) ECO De­sign Ho­tel Sal­tus

Am höchsten Punkt des ECO Ho­tels Sal­tus in­mit­ten der Wäl­der von Je­ne­sien nahe Bo­zen be­fin­det sich der Sky-Pool mit ei­nem gi­gan­ti­schen Gip­fel­blick. In der My­tho­lo­gie ist das Was­ser je­nes Ele­ment, das eine Ver­bin­dung zu an­de­ren Wel­ten her­stellt. Schwimmt man durch den 17 Me­ter lan­gen Pool, scheint es, als würde sich das Tor zu ei­ner neuen Sphäre öffnen und man di­rekt durch die im­po­san­ten Berg­gip­fel der Do­lo­mi­ten schwe­ben. Im na­tur­be­las­se­nen Berg­was­ser ist da­bei förmlich spürbar, wie neue En­er­gie durch den Körper strömt.

Vinum Hotel Muchele /​ Burgstall

(c) Vinum Ho­tel Mu­chele

Mi­ami-Fee­ling fin­det man auch in Süd­ti­rols Ber­gen. Am 18 Me­ter lan­gen In­fi­nity-Pool des im Vinum Ho­tel Mu­chele in Burg­stall tref­fen De­sign­ele­mente auf eine atem­be­rau­bende Berg­ku­lisse und ver­schmel­zen zu ei­ner ein­zig­ar­ti­gen Sze­ne­rie. Da­mit un­ter den war­men Son­nen­strah­len die Gäste so cool blei­ben, wie das Am­bi­ente selbst, ist der Pool ab­sicht­lich nicht be­heizt. Kühl und salz­hal­tig ist das Was­ser im Por­phyr-Pool – und da­mit be­son­ders ent­span­nend und er­fri­schend. Wein­lieb­ha­ber kön­nen sich leichte Som­mer-Weine di­rekt an den Pool ser­vie­ren las­sen. In der haus­ei­ge­nen Vi­no­thek wählt der Som­me­lier aus rund 600 Eti­ket­ten den pas­sen­den Trop­fen aus.

Forsterhof /​ Algund

Der Forst­erhof in Al­gund bei Me­ran wird von Chris­tine Er­la­cher und ih­rer Toch­ter Mag­da­lena in zwei­ter und drit­ter Ge­ne­ra­tion ge­führt. Ge­mein­sam küm­mern sich die bei­den Frauen mit Liebe und Lei­den­schaft um ihre Gäste in den 25 Zim­mern und Sui­ten des Vier-Sterne-Sui­tes & Break­fast-Ho­tels. Die duf­ten­den Ap­fel­plan­ta­gen rings­herum und der blü­hende Gar­ten ent­schleu­ni­gen und er­den ebenso wie der weite Blick auf Berge und Tä­ler, der sich auch aus dem be­heiz­ten Out­door-In­fi­nity-Pool ge­nie­ßen lässt.

Bio Boutiquehotel Gitschberg /​ Meransen

Bio Bou­ti­que­ho­tel Gitsch­berg (c) Andre Schönherr

Der nach­hal­tig be­heizte Pool des Bio Bou­ti­que­ho­tel Gitsch­berg in Mer­an­sen ist mit ei­nem End­los­blick aus­ge­stat­tet und mit be­le­ben­dem Berg­quell­was­ser gefüllt – 6 mal 13 Me­ter au­ßen und 5 mal 10 Me­ter in­nen. Der Gast er­hält hier den Ein­druck, der Berg­welt ent­ge­gen zu schwim­men und fast schon den Ho­ri­zont zu be­rüh­ren, wenn er seine Bah­nen zieht. Auch der Pan­orama-Duft­gar­ten rings­herum kre­iert ein Fes­ti­val für die Sinne. Er ist kein Pool­gar­ten im klas­si­schen Sinn, son­dern ein Kraft­ort in An­leh­nung an die tra­di­tio­nel­len Bauerngärten und ein Ort, um in und mit der Na­tur ver­bun­den zu sein.

Hotel Petrus /​ Kronplatz

Der 25 Me­ter lange In­door- und Out­door-Pool des Ho­tel Pe­trus in Rei­schach am Kron­platz liegt zur Hälfte an der fri­schen Luft und zur an­de­ren Hälfte un­ter ei­nem überdachten Be­reich in­klu­sive XXL-Couch. Bei Son­nen­schein kön­nen so das gute Wet­ter und die Berg­sicht im nas­sen Blau ge­nos­sen wer­den, wäh­rend sich die Um­ge­bung bei Re­gen ganz ge­müt­lich mit dem Dach über dem Kopf be­trach­ten lässt. Das fa­mi­liäre Ho­tel wird üb­ri­gens von den drei Schwes­tern Bri­gitte, Chris­tina und Da­niela ge­mein­sam mit ih­ren El­tern Gerti und Hans ge­führt.

Vinum Hotel Gatschhof /​ Völs am Schlern

(c) Vinum Ho­tel Turm Gatsch­hof

Der neu­este al­ler Pools in Süd­ti­rol be­fin­det sich im Vinum Ho­tel Gatsch­hof in Völs am Schlern zwi­schen vier lu­xu­riö­sen Sui­ten, die in dem ehe­ma­li­gen Guts­hof ein­ge­rich­tet wur­den. Um ge­nau zu sein, han­delt es sich um ei­nen In­fi­nity-Ba­de­teich mit Pan­orama-Whirl­pool, den sich nur die Gäste der vier ex­tra­va­gan­ten Sui­ten tei­len müs­sen. Viel ex­klu­si­ver kön­nen Ur­lau­ber in Süd­ti­rol nicht woh­nen.