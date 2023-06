Domes Noruz Kassandra: Neues Lifestyle-Hotel für Erwachsene in Chalkidiki

Mit der Neu­eröff­nung in Chal­ki­diki be­steht das Port­fo­lio von „Do­mes Nouz” nun aus zehn Re­sorts, die sich auf Kreta, Korfu, Zakyn­thos, Mi­los und die Al­garve in Por­tu­gal ver­tei­len. Am 6. Juli wird zu­dem das neue Do­mes No­ruz My­ko­nos an den Start ge­hen. Die Zim­mer­preise im Do­mes No­ruz Kas­san­dra be­gin­nen im Som­mer bei 329 bis 507 Euro pro Nacht mit Früh­stück für zwei Per­so­nen und ab Mitte Sep­tem­ber bei 133 bis 253 Euro. Die Sai­son en­det am 20. Ok­to­ber 2023.

(c) Do­mes Ho­tels und Re­sorts