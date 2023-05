Burgenland: Boutiquehotel NILS am See eröffnet in Weiden

Mit dem NILS am See hat ein neues Bou­ti­que­ho­tel im Bur­gen­land seine Tore ge­öff­net. Das lie­be­voll ge­stal­tete Haus liegt in un­mit­tel­ba­rer Nähe der be­lieb­ten Ku­li­na­rik-Treff­punkte „das Fritz“ und „Blaue Gans“ und des Strand­ba­des di­rekt am Ufer des Neu­sied­ler Sees.

Ein­ein­halb Jahre lang wurde am See­park-Fe­ri­en­dorf in Wei­den am See in­ten­siv ge­gra­ben, ge­schraubt und ge­häm­mert. Nun hat das fast en­er­gie­aut­arke und nach­hal­tig kon­zi­pierte Bou­ti­que­ho­tel mit dem klin­gen­den Na­men „NILS am See” mit 66 Zim­mern seine Er­öff­nung ge­fei­ert.

Hideaway-Hotspot für das ganze Jahr

Wie viel Ar­beit, Schweiß, Liebe fürs De­tail und echte Hand­werks­kunst in die Ge­stal­tung des NILS ge­flos­sen sind, of­fen­bart sich be­reits beim Be­tre­ten der Lobby. Ge­deckte Far­ben, viel Holz und das ge­konnte Spiel mit Licht- und Deko-Ele­men­ten er­zeu­gen ein Ge­fühl von Hei­me­lig­keit und Ele­ganz – und das un­auf­ge­regt stil­voll.

„Die Zim­mer im NILS la­den zum Ein­keh­ren, Wohl­füh­len und Aus­brei­ten ein. Denn das Bou­ti­que­ho­tel wurde be­wusst als Hidea­way-Lo­ca­tion kon­zi­piert, die ih­ren Gäs­ten zu je­dem Zeit­punkt und an je­dem Ort im Haus Wohl­fühl-At­mo­sphäre bie­tet. Dazu ge­hö­ren auch groß­zü­gi­ger als üb­lich ge­plante Zim­mer, in de­nen man gerne ver­weilt.“ Lu­cas-Ma­xi­mi­lian Lam­mel, zwei­ter Ge­sell­schaf­ter des NILS

Das Haus wurde von den Ar­chi­tek­ten Halb­rit­ter & Hil­ler­brand ge­plant. Für das In­te­rior-De­sign zeich­net Jür­gen Ham­ber­ger vom In­nen­ar­chi­tek­tur-Büro Mezza-Maiso ver­ant­wort­lich, der die Ge­stal­tung fe­der­füh­rend mit Ste­fan Bayer – ei­nem der bei­den Ge­sell­schaf­ter des NILS – um­ge­setzt hat.

Sommerfrische am Neusiedler See

NILS am See /​ Lobby (c) NILS am See

Lobby, Bar und Re­stau­rant fun­gie­ren als er­wei­ter­tes Wohn­zim­mer. Eye-Cat­cher und High­light in der küh­le­ren Sai­son ist der Ka­min, der ge­müt­li­che Le­se­stun­den ga­ran­tiert. Für Ab­wechs­lung sor­gen Wein­ver­kos­tun­gen und sport­li­che Ak­ti­vi­tä­ten, aber auch kul­tu­relle Events und Shop­ping-Aus­flüge. Für Fir­men-Events steht zu­dem in der un­mit­tel­ba­ren Nach­bar­schaft ein groß­zü­gi­ger Se­mi­nar­raum be­reit.

Der Au­ßen­be­reich mit be­heiz­tem Pool und Di­rekt­zu­gang zum See­bad Wei­den ist in den Som­mer­mo­na­ten ein zu­sätz­li­ches As­set der An­lage. Eine wei­tere Be­son­der­heit ist die Ter­rasse am Dach des drei­stö­cki­gen Ge­bäu­des. Die ein­zige 360-Grad-Ro­of­top-Ter­rasse der Re­gion mit Blick auf den Schilf­gür­tel, das Wein­bau­ge­biet und den Neu­sied­ler See eig­net sich per­fekt für ei­nen Sun­dow­ner.

Nachhaltiges Gesamtkonzept

NILS am See (c) alex­lang­photo

Nach­hal­tig­keit war beim NILS am See ein we­sent­li­cher Teil in der Pla­nung und ist es nun auch im ope­ra­ti­ven Be­trieb des Hau­ses. Eine Pho­to­vol­taik-An­lage lie­fert ganz­jäh­rig ei­nen gro­ßen Teil des ver­brauch­ten Stro­mes. Der Rest wird zu­ge­kauft, be­steht aber zu 100 Pro­zent aus Öko­strom aus der Re­gion. Die Wär­me­pum­pen un­ter­halb des Are­als lie­fern Warm­was­ser und Heiz­wärme für die ge­samte An­lage.

Sämt­li­che Es­sens­ab­fälle aus der Kü­che wer­den in ei­nem un­ter­ir­di­schen Tank ge­sam­melt und in wei­te­rer Folge zu Bio­die­sel ver­wer­tet. Bei der An­reise mit dem Auto ste­hen dar­über hin­aus 17 Strom­tank­stel­len in der Tief­ga­rage für die Be­la­dung zur Ver­fü­gung. Die zum Teil be­grünte Fas­sade sorgt für Küh­lung und schafft Le­bens­raum für ver­schie­dene Tier­ar­ten.

Blick von der Ro­of­top-Ter­rasse (c) Chris­tian Hu­sar

Auch bei der Ein­rich­tung des Ho­tels war den Ei­gen­tü­mern die Zu­sam­men­ar­beit mit re­gio­na­len Un­ter­neh­men und der Ein­satz nach­hal­ti­ger oder re­cy­cel­ter Ma­te­ria­lien wich­tig. Dies zeigt sich bei­spiels­weise bei den Steh­lam­pen in den Zim­mern, de­ren Schirme aus re­cy­cel­tem Mee­res­plas­tik ge­fer­tigt wur­den. Dass das ku­li­na­ri­sche Pro­gramm mit ei­nem reich­hal­ti­gen Früh­stücks- und ei­nem ganz­tä­gi­gen Snack­an­ge­bot vor­wie­gend aus Le­bens­mit­teln der Re­gion be­steht, ver­steht sich von selbst.

Eck­da­ten zum NILS am See:

• 66 Zim­mer – da­von 25 Stan­dard-Zim­mer (ab 22 m²), 33 Stu­dios (ab 34 m²), 4 Pre­mium Sui­ten (ab 49 m²), 1 NILS Suite (63 m²) und 3 Pre­mium Bun­ga­lows (ab 95 m²)

• Tief­ga­rage mit 17 E‑Tankstellen

• Groß­zü­gi­ger Au­ßen­be­reich mit be­heiz­ter Pool-An­lage und di­rek­tem Zu­gang zum Strand­bad Wei­den – und da­mit zum Neu­sied­ler See

• Ro­of­top-Ter­rasse mit 360-Grad-Blick

• Yoga-Raum – auch nutz­bar für Se­mi­nare in klei­ne­rer Runde

• Sau­na­be­reich

www.nilsamsee.at