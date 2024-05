Burgenland: Neues Restaurant am Ufer des Neusiedler Sees

Im „Ankkuri” – dem neuen Abend­re­stau­rant im Bou­ti­que­ho­tel NILS am See in Wei­den im Bur­gen­land – fin­den Ku­li­na­rik-Lieb­ha­ber ab so­fort ih­ren neuen Hei­mat­ha­fen. Di­rekt am Ufer des Neu­sied­ler Sees tref­fen tra­di­tio­nel­ler Ge­nuss, Au­then­ti­zi­tät und Re­gio­na­li­tät auf­ein­an­der.

Mit der Er­öff­nung des Re­stau­rants fei­ert das NILS am See auch gleich­zei­tig sein ein­jäh­ri­ges Ju­bi­läum und stimmt sich auf die dies­jäh­rige Som­mer-Sai­son ein. Das Bou­ti­que­ho­tel ver­fügt über 66 Zim­mer und bie­tet sei­nen Gäs­ten ei­nen di­rek­ten Zu­gang zum Strand­bad, ei­nen be­heiz­ten Pool mit See­blick und eine 360-Grad-Ro­of­top-Bar.

Ankkuri /​ Menü (c) Alex Lang, alexlangphoto.com

36 Plätze, vier Gänge, aus­ge­wählte Zu­ta­ten: Das „Ankkuri” bringt fri­schen Wind in die Lo­kal-Szene am Neu­sied­ler See und lockte be­reits zur Er­öff­nung zahl­rei­che Gäste an die Adresse „See­park-Fe­ri­en­dorf 1” in Wei­den. Der Name des neuen Abend­re­stau­rants im NILS am See ist in­spi­riert vom ma­ri­ti­men Stil des Ho­tels.

„Ankkuri ist Fin­nisch und be­deu­tet An­ker. Der per­fekte Name für un­ser ku­li­na­ri­sches Abend-Kon­zept, das al­ler­dings nicht mit fin­ni­schen, son­dern mit au­then­tisch-krea­ti­ven Ge­rich­ten aus Zu­ta­ten der Re­gion be­geis­tert.“ An­drea Blaska, Ma­na­ge­rin des NILS am See

Un­ter der Lei­tung von Kü­chen­chef Se­bas­tian Ell­meier, der zu­vor für DO & CO tä­tig war, Im brin­gen hier er­fah­rene Kö­che köst­li­che Ge­richte mit viel Lei­den­schaft und Ge­spür für jede ein­zelne Zu­tat auf die Tel­ler. Da­bei wird das Credo ver­folgt, dass gu­tes Es­sen nicht nur schme­cken, son­dern vor al­lem auch ge­sund und nach­hal­tig sein muss. Das „Ankkuri” hat täg­lich von 18:30 bis 22 Uhr ge­öff­net.

Natürliche Vielfalt

Ankkuri /​ Menü (c) Alex Lang, alexlangphoto.com

Gleich­zei­tig mit der Phi­lo­so­phie ei­ner vor­wie­gend sai­so­na­len, re­gio­na­len und nach­hal­ti­gen Kü­che ver­folgt das Team des „Ankkuri” auch den An­satz, Le­bens­mit­tel­ab­fälle so weit als mög­lich zu re­du­zie­ren. Un­ver­wert­bare Es­sens­ab­fälle wer­den in ei­nem un­ter­ir­di­schen Tank ge­sam­melt und in wei­te­rer Folge zu Bio­die­sel ver­wer­tet, wie es das NILS am See be­reits seit sei­ner Er­öff­nung prak­ti­ziert.

„Das Ankkuri steht für eine nach­hal­tige, re­gio­nale und sai­so­nale Kü­che. Wir set­zen be­wusst auf fri­sche Zu­ta­ten von re­gio­na­len Part­ner­be­trie­ben und ver­ar­bei­ten diese mit viel Liebe zum De­tail“. Se­bas­tian Ell­meier, Kü­chen­chef

Das vier­gän­gige Menü wech­selt alle zwei Mo­nate. Das Prin­zip des NILS am See, das sich an den bei­den Leit­the­men Well-Be­ing und Ge­nuss ori­en­tiert, zieht sich da­bei auch durch die Karte des „Ankkuri”. So wer­den fri­sche, hoch­wer­tige Pro­dukte ver­ar­bei­tet und aus die­sen leichte, be­kömm­li­che Spei­sen ge­zau­bert. Auch Wein-Lieb­ha­ber kom­men auf ihre Kos­ten: Sie dür­fen sich auf eine viel­fäl­tige, hoch-qua­li­ta­tive Aus­wahl freuen.

Fest zum Start des Ankkuri

Er­öff­nungs­feier: NILS am See Be­trei­ber Lu­cas-Ma­xi­mi­lian Lam­mel, Win­zer Leo Hil­lin­ger, Lan­des­rä­tin Da­niela Wink­ler und NILS am See Be­trei­ber Ste­fan Bayer (c) Alex Lang, alexlangphoto.com

An­läss­lich der Er­öff­nung fei­er­ten Ver­tre­ter der Po­li­tik, Part­ner und zahl­rei­che wei­tere Gäste ein ge­lun­ge­nes Fest im NILS am See, bei dem auch das Menü ver­kos­tet wurde. Fast auf den Tag ge­nau mit der Re­stau­rant-Er­öff­nung fei­erte auch das sty­li­sche Bou­ti­que­ho­tel sein ein­jäh­ri­ges Ju­bi­läum.

ankkuri.at