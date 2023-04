Salzburg: Krallerhof präsentiert sein ikonisches Spa ATMOSPHERE

Mit dem Spa „ATMOSPHERE by Kral­ler­hof” bie­tet das tra­di­ti­ons­rei­che Fünf-Sterne-Ho­tel Kral­ler­hof der Fa­mi­lie Al­ten­ber­ger in Leo­gang im Salz­bur­ger Land ab so­fort ein neues und un­ver­gleich­li­ches Well­ness-Er­leb­nis in­mit­ten von Wie­sen und Ber­gen.

Das iko­ni­sche De­sign-Spa ist aus­schließ­lich Er­wach­se­nen vor­be­hal­ten. Kin­der und Fa­mi­lien sind in ei­nem ei­ge­nen Be­reich am See und im be­stehen­den Spa will­kom­men. Ge­stal­tet wurde der Well­ness­be­reich mit ei­nem 5.500 Qua­drat­me­ter gro­ßen Na­tur-Ba­de­see und ei­nem 50 Me­ter lan­gen In­fi­nity-Pool vom in­ter­na­tio­na­len Star-Ar­chi­tek­ten Hadi Te­he­rani.

Neue Welt der Entspannung

ATMOSPHERE by Kral­ler­hof /​ Café am See © Kral­ler­hof

Das Ho­tel Kral­ler­hof ist ein Fünf-Sterne-Kraft­ort, der in die Hänge des Haus­bergs Asitz mit Blick auf das mar­kante Stei­nerne Meer und die Leo­g­an­ger Stein­berge ein­ge­bet­tet ist. Mit dem „ATMOSPHERE by Kral­ler­hof” zeigt es sei­nen Gäs­ten nun ein­mal mehr, was ein au­ßer­ge­wöhn­li­ches Ur­laubs­an­ge­bot sein kann.

Das or­ga­nisch ge­stal­tete Spa fügt sich ru­hig und re­spekt­voll in die Salz­bur­ger Land­schaft ein – ein pu­ris­tisch re­du­zier­tes Bau­werk aus Glas, Holz und Sicht­be­ton als Ort der in­ne­ren Ruhe, der Raum und Mög­lich­kei­ten ganz­heit­li­cher Ent­span­nung schenkt und in die­ser Form wohl in ganz Eu­ropa ein­zig­ar­tig ist.

In Harmonie mit Design und Natur

ATMOSPHERE by Kral­ler­hof /​ Blaue Grotte © Kral­ler­hof

Im har­mo­ni­schen Über­gang vom Kral­ler­hof zum ATMOSPHERE of­fen­bart sich die neue Spa-Welt in ei­nem spi­ral­för­mi­gen Atrium und ei­nem al­pi­nen Zen-Gar­ten, in dem das Ge­räusch von flie­ßen­dem Was­ser schon erste Ent­schleu­ni­gung bringt. Wer mag, lässt sich hier für ei­nen Mo­ment nie­der, at­met die fri­sche Berg­luft und taucht an­schlie­ßend im In­nen­raum des ATMOSPHERE wie­der auf.

Im Herbst und Win­ter schenkt die au­ßer­ge­wöhn­li­che Ar­chi­tek­tur des licht­durch­flu­te­ten, of­fe­nen Rau­mes den Gäs­ten ei­nen ganz be­son­de­ren Rah­men für den Blick in die Na­tur. In der wär­me­ren Jah­res­zeit ver­schwim­men die Gren­zen voll­stän­dig, wenn die Glas­fas­sade kom­plett im Bo­den ver­sinkt.

Architektur-Ikone in den Bergen

ATMOSPHERE by Kral­ler­hof /​ Ru­he­raum Meer­blick © Kral­ler­hof

Was­ser und At­mo­sphäre sind das zen­trale Thema – in der Blauen Grotte, im In­fra­salz­raum und in den Meer­blick­sau­nen ebenso wie in der Eis­grotte oder auf dem Son­nen­deck, das den ge­sam­ten Na­tur-Ba­de­see um­rahmt. Im In­fi­nity-Pool mit olym­pi­scher Di­men­sion, der sich naht­los in den Ba­de­see in­te­griert, kann man das ganze Jahr über schwim­men.

Der De­sign-Vi­sio­när Hadi Te­he­rani hat das „ATMOSPHERE by Kral­ler­hof” ganz be­wusst als Ent­wurf ge­stal­tet, der sich der Na­tur un­ter­ord­net, aber den­noch prä­sent ist. Für ihn war es von An­fang an klar, die Land­schaft in die Ge­stal­tung mit­ein­zu­be­zie­hen. Die Na­tur spielte aber auch die Haupt­rolle bei der Wahl der Ma­te­ria­lien, die vor­wie­gend aus der Re­gion kom­men – wie etwa das Linden‑, Eschen- und Ei­chen­holz und der Al­pen­mar­mor.

Biodiversität und Nachhaltigkeit

ATMOSPHERE by Kral­ler­hof /​ Sitz­be­reich vor dem Ru­he­raum © Kral­ler­hof

Nach­hal­tig­keit stand beim Bau an ers­ter Stelle: Der Na­tur-Ba­de­see wurde ein­ma­lig aus der haus­ei­ge­nen Quelle be­füllt. Der Was­ser­stand soll sich künf­tig durch den na­tür­li­chen Zy­klus von Ver­duns­tung und Nie­der­schlag selbst re­gu­lie­ren. Der neu ge­schaf­fene Pflan­zen­gür­tel im See un­ter­stützt die Bio­di­ver­si­tät.

Für die Er­wär­mung des 50 Me­ter lan­gen In­fi­nity-Pools durch die ei­gene Bio­mas­se­an­lage ver­wer­tet der Kral­ler­hof die Holz­schnit­zel aus dem nur rund 200 Me­ter ent­fern­ten Holz­bau­be­trieb. Der beim Bau des ATMOSPHERE an­ge­fal­lene Aus­hub wurde wie­der in die to­po­gra­fi­sche Ge­stal­tung ein­ge­ar­bei­tet.

Innovation als Tradition

ATMOSPHERE by Kral­ler­hof © Kral­ler­hof

Die Fa­mi­lie Al­ten­ber­ger hat ihr An­we­sen in Leo­gang im Laufe der Jahr­zehnte von ei­nem be­schei­de­nen Hof zu ei­nem der re­nom­mier­tes­ten Fünf-Sterne-Ho­tels in Ös­ter­reich ent­wi­ckelt, das heute in vier­ter Ge­ne­ra­tion vom stell­ver­tre­ten­den Ge­schäfts­füh­rer Phil­ipp Al­ten­ber­ger ge­lei­tet wird. Er hat auch das au­ßer­ge­wöhn­li­che Spa-Pro­jekt vor zwei Jah­ren ge­mein­sam mit der Fa­mi­lie in­iti­iert.

Der Fa­mi­li­en­be­trieb zeich­nete sich stets durch fa­mi­liäre Gast­freund­schaft und den Mut zur In­no­va­tion aus, wie er sich nun ein­mal mehr im „ATMOSPHERE by Kral­ler­hof” zeigt. Ne­ben dem Spa und dem er­le­se­nen Ku­li­na­rik-Pro­gramm lädt das Ho­tel im Som­mer zum Wan­dern, Bi­ken, Berg­tou­ren, Gol­fen und Stand-up-Paddling ein – und im Win­ter zum Ski­fah­ren, Lang­lau­fen, Ro­deln und Spa­zier­gän­gen im Schnee.

www.krallerhof.com