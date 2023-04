Griechenland: Die feinsten Hotels und Resorts von Grecotel

Die Gre­cotel Ho­tels & Re­sorts ha­ben die Gast­freund­schaft zu ih­rer Phi­lo­so­phie ge­macht. Sie sind das Syn­onym für eine be­son­ders schöne Lage, ei­nen herz­li­chen Emp­fang und feinste Kü­che in Grie­chen­land. Wir stel­len drei son­nen­ver­wöhnte Zu­fluchts­orte vor, an de­nen ein freund­li­ches grie­chi­sches Will­kom­men mit dem „Wow-Fak­tor” war­tet.



Gast­freund­schaft ist in Grie­chen­land seit lan­gem eine ge­schätzte Tu­gend. In der An­tike galt es als Pflicht der Gast­ge­ber, sich um seine Gäste zu küm­mern, da sie sonst den Zorn der Göt­ter fürch­ten muss­ten. Auch heute noch ist die „phil­o­xe­nia” – was über­setzt so viel wie „Freund­schaft mit dem Frem­den” be­deu­tet – ein zen­tra­ler Be­stand­teil der Kul­tur.

Cape Sounio Grecotel Boutique Resort

Das Cape Sounio Gre­cotel Bou­tique Re­sort be­fin­det sich in ei­ner traum­haf­ten Lage ge­gen­über dem an­ti­ken Po­sei­don-Tem­pel auf der Halb­in­sel At­tika und be­geis­tert un­ter an­de­rem mit zwei ab­ge­le­ge­nen Strän­den, ei­nem gro­ßen Meer­was­ser­pool so­wie stil­vol­len Gäs­te­zim­mern, Sui­ten, Bun­ga­lows und Vil­len. Die An­ord­nung der Un­ter­künfte ist von den Tem­peln Grie­chen­lands in­spi­riert und fügt sich har­mo­nisch in die Land­schaft ein.

Die ab­ge­schie­de­nen Vil­len ver­fü­gen über ei­gene Pools und Gär­ten mit Pan­ora­ma­blick auf den Tem­pel. Bei Voll­mond wer­den des­sen Rui­nen in ein mys­ti­sches Licht ge­taucht, wäh­rend die Voll­mond­party die Nacht un­ver­gess­lich wer­den lässt. Das Cape Sounio ist aber auch in ku­li­na­ri­scher Hin­sicht her­aus­ra­gend: Die sechs Re­stau­rants rei­chen vom erst­klas­si­gen Früh­stück über tra­di­tio­nelle grie­chi­sche Grill­ge­richte bis zu Mee­res­früch­ten am Strand.

Grecotel Corfu Imperial Resort

Das Gre­cotel Corfu Im­pe­rial Re­sort liegt auf der Halb­in­sel Kom­meno an der Ost­küste von Korfu und ver­mit­telt das Ge­fühl ei­ner pri­va­ten mon­dä­nen De­sti­na­tion. Um­ge­ben von Zy­pres­sen und Oli­ven­hai­nen und mit Blick auf das Io­ni­sche Meer, ste­hen chice Bun­ga­lows, Swim-up-Sui­ten, Vil­len auf den Fel­sen am Meer und kö­nig­li­che Pa­vil­lons zur Aus­wahl.

Die Vil­len schei­nen da­bei über dem Was­ser zu schwe­ben und ver­zau­bern mit dem ein­zig­ar­ti­gen De­sign der Belle Épo­que und ei­ge­nen Pools. Dazu kom­men An­nehm­lich­kei­ten wie ein neuer be­heiz­ter Pool, drei Süß­was­ser­pools, vier Sand­strände und das zwei­stö­ckige Eli­xir Spa mit sei­nen ent­span­nen­den Be­hand­lun­gen.

Gäste, die sich für die Dine Club-Halb­pen­sion ent­schei­den, ge­nie­ßen eine gas­tro­no­mi­sche Ent­de­ckungs­reise in den Gre­cotel Re­sorts der Halb­in­sel. Zu den High­lights ge­hö­ren da­bei das „Yali Sea­food” – ein schwim­men­des Re­stau­rant im Freien mit Blick über das Meer – und das „Da­ni­lia Vil­lage” mit sei­nen tra­di­tio­nel­len Ta­ver­nen­ge­rich­ten. Da­ni­lia war üb­ri­gens auch schon als Ku­lisse im Ja­mes-Bond-Film „For Your Eyes Only” zu se­hen.

Mykonos Blu, Grecotel Boutique Resort

Die weiß ge­tünch­ten, stei­ner­nen Bun­ga­lows, Sui­ten und Vil­len des Gre­cotel My­ko­nos Blu Bou­tique Re­sorts, von de­nen ei­nige über ei­nen pri­va­ten Pool ver­fü­gen, er­mög­li­chen ei­nen atem­be­rau­ben­den Blick über die be­rühmte Ps­a­rou-Bucht am be­kann­tes­ten Strand von My­ko­nos. Der be­leuch­tete In­fi­ni­tiy-Pool, die Sauna und der Fit­ness­raum voll­enden den Wohl­fühl­fak­tor die­ses Bou­tique-Re­sorts.

Das Eli­xir Well­ness Cen­ter ist der per­fekte Ort, wenn man sich vom re­gen Nacht­le­ben der na­he­ge­le­ge­nen Stadt er­ho­len möchte. Eli­xiere für Kör­per und Seele und spe­zi­elle Si­gna­tur-Be­hand­lun­gen ver­wöh­nen die Gäste. Boots­aus­flüge in der Ägäis las­sen das Ur­laubs­er­leb­nis un­ver­gess­lich wer­den.

Das ku­li­na­ri­sche An­ge­bot reicht von der herr­li­chen In­sel­kü­che des „Aegean Po­ets” bis zur zwang­lo­sen At­mo­sphäre in der Bras­se­rie „L’­Ar­chi­pel” am Pool. Leichte Mit­tag­essen und krea­tive Cock­tails am Ps­a­rou-Strand mit de­zen­tem Gre­cotel-Strand­ser­vice er­gän­zen das Ar­ran­ge­ment. Auf Wunsch wird auch ein aus­ge­wähl­tes Menü in der ei­ge­nen Villa kre­denzt.

