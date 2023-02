Winterschwimmen in Finnland: Das sollten Sie unbedingt wissen

Die Fin­nen wach­sen mit lan­gen Win­tern und Ei­ses­kälte auf und ha­ben ge­lernt, diese zu ei­nem Teil ih­res Le­bens­ge­fühls zu ma­chen. Da­her ver­wun­dert es auch kaum, dass Finn­land ei­ner der Ge­burts­orte des Win­ter­schwim­mens ist.

Mehr als 720.000 der ins­ge­samt 5,5 Mil­lio­nen Ein­woh­ner Finn­lands schwim­men re­gel­mä­ßig im Win­ter, sagt eine Sta­tis­tik der Out­door As­so­cia­tion of Fin­land. Einst die Do­mäne äl­te­rer Men­schen, spricht Win­ter­schwim­men heute auch die jün­ge­ren Ge­ne­ra­tio­nen an, die nach ei­nem na­tür­li­chen Weg su­chen, um das geis­tige und kör­per­li­che Wohl­be­fin­den zu stei­gern.

Joen­suu © Elina Mä­ki­nen

Als Re­ak­tion auf die enorm ge­stei­gerte Po­pu­la­ri­tät des Win­ter­schwim­mens kün­digte die Stadt Hel­sinki kürz­lich die Er­öff­nung von fünf neuen Win­ter­ba­de­plät­zen al­lein in der fin­ni­schen Haupt­stadt an.

Die In­kar­na­tion die­ses Le­bens­ge­fühls sind Men­schen wie die 29-jäh­rige Ex­trem­sport­le­rin Elina Mä­ki­nen – Finn­lands be­kann­teste Profi-Win­ter­schwim­me­rin und eine in­ter­na­tio­nale So­cial Me­dia-Sen­sa­tion. Sie ist die erste Fin­nin, die eine 1,6 Ki­lo­me­ter lange „Eis­meile” im we­ni­ger als fünf Grad Cel­sius war­men Was­ser schwamm – nur be­klei­det mit ei­nem ge­wöhn­li­chen Ba­de­an­zug.

Ra­ja­saari, Hel­sinki © Mikko Huo­tari

Elina Mä­ki­nen ist auch die Prot­ago­nis­tin des neuen Do­ku­men­tar­films „Kylmä”, was so viel wie „In die Kälte” heißt – pro­du­ziert vom fin­ni­schen Rund­funk YLE und ARTE France. Der Kurz­film ist eine Reise in die Welt des Win­ters und zeich­net den Weg zum er­folg­rei­chen Be­wäl­ti­gen der „Eis­meile” nach. Bis­her wurde der Film in Finn­land, Deutsch­land, Frank­reich, Spa­nien und Ita­lien aus­ge­strahlt.

„Kal­tes Was­ser ist der Schlüs­sel zu al­lem. Das Eis­loch, in dem ich schwimme, ist für mich ein hei­li­ger Ort. Durch diese acht­same Pra­xis kann ich mein Wohl­be­fin­den er­hal­ten, Stress re­du­zie­ren und En­er­gie für Geist und Kör­per tan­ken.” Elina Mä­ki­nen, Eis­schwim­me­rin

Wenn mög­lich, geht Elina Mä­ki­nen, die sich schon als Kind in das kalte Was­ser ver­liebte, zwei­mal täg­lich ba­den und er­mu­tigt ihre Fans durch ihre Tik­Tok-Vi­deos, ihr „Sisu“ zu ak­ti­vie­ren – die ein­zig­ar­tige fin­ni­sche Phi­lo­so­phie für Mut und Wi­der­stands­fä­hig­keit.

Avan­touinti © Aku Pöl­lä­nen

Ein kur­zes Ein­tau­chen von 30 Se­kun­den bis zu ei­ner Mi­nute in Was­ser, des­sen Tem­pe­ra­tur in den Win­ter­mo­na­ten durch­schnitt­lich etwa vier Grad Cel­sius be­trägt, bringt die Glücks­hor­mone in Ak­tion. Zu die­sen ge­hö­ren En­dor­phine, Se­ro­to­nin, Do­pa­min und Oxy­to­cin. Dar­über hin­aus wird die Durch­blu­tung ver­bes­sert und das Im­mun­sys­tem sti­mu­liert.

Elina Mäkinens Winterschwimmplätze für Anfänger

Kii­lo­pää /​ Fin­nisch-Lapp­land: „In Lapp­land in der Nähe von Kii­lo­pää emp­fehle ich ei­nen kla­ren Bach di­rekt ne­ben ei­ner spek­ta­ku­lä­ren, tra­di­tio­nel­len Rauch­sauna.”

Ka­re­lien /​ Ost­finn­land: „In Joen­suu gibt es ei­nen wun­der­ba­ren Win­ter­schwimm­club – die Joen­suu Eis­bä­ren. In den bei­den gro­ßen Sau­nen kön­nen die Gäste die ka­re­li­sche Le­bens­weise er­le­ben."

Muo­nio /​ Fin­nisch-Lapp­land: „Ei­ner mei­ner Lieb­lings­orte in mei­ner Hei­mat­stadt Muo­nio ist die Arc­tic Sauna World am Je­ri­s­järvi-See. Hier bie­tet sich ein kom­plet­tes Win­ter­schwimm- und Sau­na­er­leb­nis in ei­ner atem­be­rau­ben­den Um­ge­bung."

Hel­sinki: „In Hel­sinki ist die Sauna Löyly ein groß­ar­ti­ger Ort für Men­schen, die Win­ter­schwim­men ein­fach mal aus­pro­bie­ren möch­ten."

Ku­usamo: „In der Iso­ken­käis­ten Klubi Wil­der­ness Lodge am Hei­kin­järvi-See ha­ben wir den Trai­nings­teil der Do­ku­men­ta­tion „Into the Cold" ge­dreht."

Löyly Sauna Hel­sinki (c) Harri Tar­vai­nen

