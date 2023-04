Raffles Seychelles: 86 Luxusvillen mit privaten Pools auf Praslin

Wer nicht nur eine aben­teu­er­li­che Fahrt ins Blaue wa­gen, son­dern ziel­stre­big die schöns­ten Ecken der In­sel ab­klap­pern möchte, holt sich im Raf­f­les Sey­chel­les die pas­sen­den Ge­heim­tipps. Zu­nächst geht es in Rich­tung Cote d’Or. Bei ei­nem ers­ten Bo­xen­stopp stö­bern die nGäste in ein­hei­mi­schen Lä­den und er­gat­tern schöne Sou­ve­nirs aus der Um­ge­bung. An­schlie­ßend geht es wei­ter in den Na­tio­nal­park Val­lée de Mai – Hei­mat der Sey­chel­len­palme „Coco de Mer” und UNESCO-Welt­na­tur­erbe . Hier lohnt sich eine kleine Wan­de­rung durch die tro­pi­sche Ve­ge­ta­tion.

