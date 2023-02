Gennadi Grand Resort: Stylisches Hideaway auf der Insel Rhodos

Au­ßer­dem bie­tet das Gen­nadi Grand Re­sort in die­sem Som­mer ein spe­zi­el­les Well­ness-Package an, das auch eine Er­näh­rungs­be­ra­tung be­inhal­tet. Die Gäste er­hal­ten so ei­nen Ein­blick in die für sie pas­sen­den Le­bens­mit­tel und Er­näh­rungs­for­men so­wie kon­krete Emp­feh­lun­gen und ei­nen Es­sens­plan für die Zeit zu Hause. Auch das Früh­stück und Abend­essen im Gen­nadi Grand Re­sort wer­den da­bei an die Emp­feh­lun­gen an­ge­passt.

(c) Gen­nadi Grand Re­sort