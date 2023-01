Südtirol: Fünf Top-Hotels mit gemütlichem Kaminfeuer

Das Knis­tern des bren­nen­den Hol­zes, ein gu­tes Buch und Zeit für sich: Wir stel­len fünf be­son­dere Ho­tels in Süd­ti­rol vor, in de­nen hei­me­lige Plätze am wär­men­den Ka­min­feuer dazu ein­la­den, ei­nen Gang zu­rück­zu­schal­ten und es sich ge­müt­lich zu ma­chen – im Ho­tel­zim­mer, im Pool­be­reich, im Re­stau­rant oder in der Lounge.

Ottmangut /​ Meran

Ott­mann­gut (c) His­to­ric South Ty­rol Ho­tels /​ Da­mian Per­toll

Nach ei­nem Tag in den Ber­gen von Süd­ti­rol oder der Alt­stadt von Me­ran, ist der Platz am Ka­min­feuer im Zim­mer des tra­di­ti­ons­rei­chen Ott­mann­guts ge­nau rich­tig, um den Tag Re­vue pas­sie­ren zu las­sen. Das mit viel Fin­ger­spit­zen­ge­fühl ge­stal­tete bür­ger­li­che Land­haus aus dem Jahr 1850, das zu den His­to­ric South Ty­rol Ho­tels ge­hört, war schon im­mer eine be­liebte Her­berge für Rei­sende aus ganz Eu­ropa – und auch heute noch kön­nen die Gäste hier in eine an­dere Zeit ein­tau­chen. Je­des der elf in­di­vi­du­ell ge­stal­te­ten Zim­mer ver­fügt über sorg­fäl­tig zu­sam­men­ge­stellte an­tike Schmuck­stü­cke mit his­to­ri­scher Be­deu­tung und pracht­voll ver­zierte Ka­mine mit un­ter­schied­lichs­ten Ka­chel­far­ben und Ver­gol­dun­gen.

Boutique Biohotel Gitschberg /​ Meransen

Ho­tel Gitsch­berg (c) Ho­tel Gitsch­berg /​ Andre Schön­herr

Lo­dern­des Feuer in der Ka­min­lounge, ge­müt­li­che Schau­kel­stühle und ein Glas haus­ge­mach­ter Grappa oder Gin sind im Bou­tique Bio­ho­tel Gitsch­berg in Mer­an­sen der ideale Ab­schluss nach ei­nem Tag auf der Ski­piste. Bei ei­nem gu­ten Ge­spräch mit Gast­ge­be­rin Bar­bara Peint­ner er­fah­ren die Gäste mehr über ihre Wer­te­vor­stel­lung und die Be­stre­bun­gen in Sa­chen Nach­hal­tig­keit und Re­gio­na­li­tät, die in al­len Be­rei­chen ge­lebt wer­den.

Hotel Petrus /​ Bruneck

Im Ho­tel Pe­trus im Süd­ti­ro­ler Pus­ter­tal sor­gen die drei Schwes­tern Chris­tina, Bri­gitte und Da­niela da­für, dass im­mer ein gu­tes Buch und Strick­zeug vor dem of­fe­nen Ka­min lie­gen und stets die Holz­scheite im Ka­min knis­tern. Warme Grau‑, Beige- und Braun­töne so­wie viel Holz und Stein ma­chen die Ka­min­ecke zu ei­nem be­son­de­ren Ort im Ho­tel. Bei ei­nem war­men Tee oder Kaf­fee und ei­nem haus­ge­mach­ten Stück Ku­chen kann man hier den ei­nen oder an­de­ren ver­reg­ne­ten Nach­mit­tag sehr ge­müt­lich ver­brin­gen.

Vinum Hotel Preidlhof /​ Naturns

Vinum Ho­tel Preidl­hof (c) vinumhotels.com /​ Preidl­hof

Im Vinum Ho­tel Preidl­hof in Na­turns schwim­men die Gäste fla­ckern­dem Ka­min­feuer in be­son­ders hei­me­li­ger At­mo­sphäre ent­ge­gen. Am Fuße des Na­tur­parks Te­xel­gruppe in Süd­ti­rol ge­le­gen, ist das aus ei­nem Obst- und Wein­gut ent­stan­dene Adults Only-Ho­tel der ideale Ort für eine ro­man­ti­sche Aus­zeit mit dem Part­ner oder der bes­ten Freun­din. Hier kann man den All­tag nicht nur im Preidl Spa ver­ges­sen, son­dern durch das Preidl­hof Me­di­cal Spa-Kon­zept auch et­was für die ei­gene Ge­sund­heit tun. Dr. Alex­an­der An­ge­rer ver­bin­det da­bei die Grund­la­gen der Wis­sen­schaft mit den neu­es­ten Ent­wick­lun­gen in der Kom­ple­men­tär­me­di­zin und er­stellt maß­ge­schnei­derte An­wen­dun­gen.

Ansitz Zum Steinbock /​ Villanders

Ho­tel An­sitz Zum Stein­bock (c) His­to­ric South Ty­rol Ho­tels /​ An­der­gas­sen

In den Jahr­hun­derte al­ten Stu­ben des Ho­tels An­sitz zum Stein­bock, das eben­falls zu den His­to­ric South Ty­rol Ho­tels ge­hört, di­nie­ren die Gäste am woh­lig war­men Ofen in ge­müt­li­chem Am­bi­ente. Zwei Re­stau­rant­kon­zepte in den al­ten Stu­ben – Fine Di­ning und A la Carte Stain – brin­gen die haus­ei­gene Ge­nuss­kul­tur und Le­bens­freude nahe. In der Kü­che schwingt Hau­ben­koch To­mek Kin­der den Koch­löf­fel und lockt auch die Ein­hei­mi­schen aus al­len Tä­lern Süd­ti­rols in die Stu­ben des An­sit­zes. Erst Ge­richts­sitz, dann Wirts­haus: Der An­sitz Stein­bock ist fest in der Dorf­chro­nik von Vil­lan­ders ver­wur­zelt.