Isle of MTV Malta: Das musikalische Sommerfestival kehrt zurück

WERBUNG

Nach zwei Jah­ren Pause kehrt das Som­mer­fes­ti­val „Isle of MTV Malta“ am 19. Juli 2022 auf die Mit­tel­meer­in­sel zu­rück. Der in­ter­na­tio­nal ge­fei­erte DJ und Pro­du­zent Mar­sh­mello ist der Head­liner des dies­jäh­ri­gen Pro­gramms. Der Ein­tritt ist frei.

Das längst le­gen­däre Som­mer­fes­ti­val fin­det zum 14. Mal auf dem Il-Fo­sos-Platz in Flo­riana statt. Mehr als 10.000 Fans konn­ten hier je­des Jahr die spek­ta­ku­lä­ren Auf­tritte der größ­ten Stars der Welt er­le­ben. Lady Gaga, Snoop Dogg, Da­vid Guetta und Mar­tin Gar­rix stan­den be­reits auf der Bühne.

Isle of MTV (c) Vi­sit Malta

Im An­schluss an das Fes­ti­val folgt von 19. bis 24. Juli 2022 die „Isle of MTV Malta Mu­sic Week”, bei der eine Reihe von Club­näch­ten und Par­tys auf der In­sel ge­plant sind. Das Fes­ti­val selbst wird von MTV in 180 Län­dern via TV und über die so­zia­len Netz­werke aus­ge­strahlt, um Mil­lio­nen von Mu­sik­fans auf der gan­zen Welt zu be­geis­tern.

WERBUNG

Mar­sh­mello freut sich schon sehr auf den Auf­tritt in Flo­riana: „Ich bin be­geis­tert, dass es wie­der Live-Events gibt – und ich kann es kaum er­war­ten, zum ers­ten Mal auf die­ser Bühne vor ei­nem en­er­gie­ge­la­de­nen Pu­bli­kum an ei­nem so wun­der­schö­nen Ort auf­zu­tre­ten.“

Isle of MTV (c) Vi­sit Malta

Der Pro­du­zent und DJ wurde bei den „MTV Eu­rope Mu­sic Awards 2018” mit dem Preis für die beste elek­tro­ni­sche Mu­sik aus­ge­zeich­net. Sein vier­tes Stu­dio­al­bum „Shock­wave” brachte ihm 2021 eine Grammy-No­mi­nie­rung ein.

WERBUNG

Seine Hits „Si­lence” mit Kha­lid, „Wol­ves” mit Se­lena Go­mez, „Friends” mit Anne-Ma­rie und „Hap­pier” mit der Band Bas­tille er­reich­ten in meh­re­ren Län­dern den Multi-Pla­tin-Sta­tus und lan­de­ten alle un­ter den Top 30 der Bill­board Hot 100 Charts.

Isle of MTV (c) Vi­sit Malta

„Seit Sep­tem­ber letz­ten Jah­res fin­den auf Malta wie­der Groß­ver­an­stal­tun­gen statt und wir sind stolz dar­auf, nach ei­ner zwei­jäh­ri­gen Pause wie­der Gast­ge­ber die­ses Fes­ti­vals in Flo­riana zu sein“, be­tont Ga­vin Gu­lia, Vor­sit­zen­der der Malta Tou­rism Aut­ho­rity: „Vi­sit­Malta freut sich dar­auf, Tou­ris­ten aus der gan­zen Welt zu die­ser Ver­an­stal­tung be­grü­ßen zu dür­fen, die den mal­te­si­schen Som­mer schon im­mer ge­prägt hat.“

www.malta.reise /​ www.visitmalta.com /​ www.visitgozo.com