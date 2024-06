Guide Michelin 2024: Das sind die besten Restaurants in Malta

Die fünfte Edi­tion des „Guide Mi­che­lin Malta” hat erst­mals zwei Mi­che­lin-Sterne an ein mal­te­si­sches Re­stau­rant ver­ge­ben und da­mit ei­nen Mei­len­stein in der gas­tro­no­mi­schen Ent­wick­lung des Son­nen­ziels im Mit­tel­meer gesetzt.

Me­di­ter­ran, mit ei­ner Prise ita­lie­nisch, ei­nem Schuss bri­tisch und den Aro­men Nord­afri­kas: Aus die­sen Zu­ta­ten hat sich die un­ver­wech­sel­bare Ku­li­na­rik auf Malta über Jahr­hun­derte ent­wi­ckelt. Heute sind es die mo­der­nen In­ter­pre­ta­tio­nen tra­di­tio­nel­ler Ge­richte, die Malta zu ei­nem hoch­wer­ti­gen ku­li­na­ri­schen Rei­se­ziel mit ei­ner le­ben­di­gen gas­tro­no­mi­schen Szene ma­chen.

Die­ses En­ga­ge­ment kommt nun in der fünf­ten Aus­gabe des „Guide Mi­che­lin Malta” zum Aus­druck. Das „ION Har­bour by Si­mon Ro­gan” hatte da­bei schon frü­her den Auf­stieg in den Ster­ne­him­mel ge­schafft. Nun darf sich der Gour­met­tem­pel mit dem atem­be­rau­ben­den Blick auf den Grand Har­bour von Val­letta über sei­nen zwei­ten Mi­che­lin-Stern freuen.

Mit sei­nem ers­ten Stern wurde das „Ros­ami at the Villa” an der Spi­nola Bay von St. Ju­li­ans aus­ge­zeich­net. Alle an­de­ren Re­stau­rants, die im letz­ten Jahr mit ei­nem Stern prä­miert wur­den, konn­ten ih­ren Sta­tus hin­ge­gen be­hal­ten. Da­bei han­delt es sich um das „Un­der Grain” und das „Noni” in der Haupt­stadt Val­letta, die „Fer­nandõ Gas­tro­the­que” in Sli­ema, das „De Mon­dion” im Bou­ti­que­ho­tel The Xara Pa­lace Re­lais & Cha­teaux in Mdina und das „Ba­hia” im Lu­xus­ho­tel Co­rin­thia Pa­lace Malta in Bal­zan.

Noni (c) Vi­sit­Malta

In der Ka­te­go­rie „BIB Gour­mand“ – der Aus­zeich­nung für ein be­son­ders gu­tes Preis-Leis­tungs­ver­hält­nis – wurde im neuen „Guide Mi­che­lin Malta” erst­mals das „AYU” in Gzira prä­miert, das di­rekt ge­gen­über von Ma­n­oel Is­land liegt.

Zu­sätz­lich schei­nen auf der Liste der emp­foh­le­nen Re­stau­rants mit dem „Ter­roir” in At­tard, dem „One80” in Val­letta, dem „Kai­seki Val­letta”, dem „Le­vel Nine by Oli­ver Glo­wig” in Mġarr Har­bour und dem „Al Sale in Xa­għra” – beide auf Gozo – fünf wei­tere Neu-Ein­tra­gun­gen auf. Da­mit fin­den sich im ak­tu­el­len „Guide Mi­che­lin Malta” ins­ge­samt 40 Re­stau­rant- und Ge­nuss-Emp­feh­lun­gen.

