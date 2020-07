Gewagtes Design und viel Energie: Das neue W Ibiza ist eröffnet

W Ho­tels World­wide hat das be­reits mit Span­nung er­war­tete W Ibiza er­öff­net. Di­rekt an der Strand­pro­me­nade von Santa Eu­la­lia del Rio will das Re­sort sei­nen Gäs­ten ein völ­lig neues In­sel­er­leb­nis be­sche­ren und ruft da­für nicht nur die un­ver­wech­sel­bare En­er­gie und die be­son­dere Ser­vice-Phi­lo­so­phie, son­dern auch das in­no­va­tive und teils so­gar ge­wagte De­sign der Marke auf.

Das WET Deck – die Pool­land­schaft der W Ho­tels – ver­fügt über ei­nen di­rek­ten Zu­gang zur Strand­pro­me­nade und zum Sand­strand von Santa Eu­la­lia, an dem sich auch die ty­pi­sche, zum Ho­tel ge­hö­rende Ibiza-Strand­bar „Chi­rin­guito Blue” be­fin­det. Im „La Ll­ama” wird das Früh­stück ser­viert, wäh­rend das „Ve Café” leichte, ge­sunde Bowls mit ei­ner Reihe ve­ge­ta­ri­scher und ve­ga­ner Op­tio­nen ser­viert.

In der „W Lounge” wer­den den gan­zen Tag über Spei­sen und Ge­tränke an­ge­bo­ten. Dazu kön­nen die Gäste in schwin­gen­den So­fas ent­span­nen oder bei Lounge-Mu­sik am spä­ten Abend chil­len. Sen­sa­tio­nell ist der Roof­top-Pool. Für die Er­ho­lung nach ei­nem Tag in der Sonne steht das 4.000 Qua­drat­me­ter große „AWAY Spa” mit sechs Be­hand­lungs­räu­men und dem für die Marke ty­pi­schen Trai­nings­be­reich FIT be­reit.

Die 162 Zim­mer und Sui­ten brin­gen ei­nen neuen, ex­tra­va­gan­ten Lu­xus auf die In­sel. Der ge­wohnte W‑Komfort soll da­bei si­cher­stel­len, dass die Gäste fit für die lan­gen Par­ty­nächte sind. Alle Zim­mer bie­ten das cha­rak­te­ris­ti­sche W‑Bett mit üp­pi­ger Bett­wä­sche und traum­haft be­que­men Kis­sen. Dazu ge­sel­len sich der iko­ni­sche, rund um die Uhr ver­füg­bare Wha­te­ver­/­Whenever-Ser­vice der W Ho­tels und der „W In­si­der”, der alle ge­hei­men Hot­spots von Ibiza kennt.

www.wibiza.com