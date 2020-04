Fünf Tipps für mehr Glück und Zufriedenheit aus Finnland

Al­ler gu­ten Dinge sind drei: Finn­land wurde so­eben vom „World Hap­pi­ness Re­port” der Ver­ein­ten Na­tio­nen zum drit­ten Mal in Folge zum Sie­ger er­klärt – zum „Hap­piest Coun­try in the World“. Zu­dem ge­wann die Haupt­stadt Hel­sinki in der neuen Ka­te­go­rie „Hap­piest City in the World“.

Was ist es, das die Fin­nen so glück­lich und zu­frie­den macht? Ei­nes der Ge­heim­nisse ist die Na­tur. Fin­nen lie­ben es, ihre Gum­mi­stie­fel an­zu­zie­hen, in den Wald zu ge­hen und dort ein­fach zu ent­span­nen, run­ter­zu­kom­men, durch­zu­at­men. Eine ein­fa­che Übung – schließ­lich sind rund 70 Pro­zent des Lan­des be­wal­det.

Auch Rei­sende lie­ben die fri­sche, reine Luft Finn­lands, die Ruhe und Ge­las­sen­heit. An ei­nen Selbst­test ist zwar für Nicht-Fin­­nen der­zeit nicht zu den­ken. Trotz­dem und ge­rade jetzt kön­nen wir uns aber von den Fin­nen ein paar Dinge ab­schauen in Sa­chen Zu­frie­den­heit und Ge­las­sen­heit. Wir ha­ben fünf Tipps, um in­nere Ruhe und Ge­las­sen­heit zu fin­den – auf die fin­ni­sche Art. Da­bei kön­nen Sie auch gleich vom nächs­ten Aben­teuer in Finn­land träu­men.